Windows 11 : le nouvel explorateur de fichiers est bien moins gourmand qu’avant

Windows 11 va prochainement introduire une nouvelle version de son explorateur de fichiers avec des onglets. Selon les premiers retours, elle est bien moins gourmande que l’actuelle. Elle devrait arriver sur tous les PC en octobre prochain.

Microsoft prépare activement la grosse mise à jour 22H2 de Windows 11, nom de code Sun Valley 2. Parmi les nouveautés, un explorateur de fichiers revu et corrigé. Il fonctionne désormais sur un système d’onglets et se montre bien moins gourmand que l'actuel, selon les premiers retours.

Les onglets permettent ainsi de multiplier les pages sans en ouvrir de nouvelles. C’est beaucoup plus pratique pour l’utilisateur, qui ne doit plus jongler entre différentes fenêtres, mais aussi beaucoup moins lourd pour votre ordinateur.

Windows 11 déploie un Explorateur de Fichiers beaucoup moins gourmands

Comme le note Windows Latest, chaque onglet ouvert ne prend qu’un Mo supplémentaire en mémoire vive, c’est-à-dire rien. Vous pourrez ainsi multiplier les fenêtres ouvertes, sans forcément peser sur votre ordinateur. Une innovation appréciable sachant que l’explorateur actuel se montre plus lourd, calculant chaque fenêtre à part.

En plus des onglets, on rappelle que le nouvel explorateur de fichiers proposera un bandeau revu et corrigé sur la gauche. Les dossiers les plus utilisés seront automatiquement mis en avant tandis que l’affichage se voudra beaucoup plus clair. Une excellente chose, étant donné que l’explorateur a pris de l’importance sous Windows 11.

Cet explorateur de fichiers n’est pour l’instant disponible que pour certains Insiders. Il devrait être déployé pour tous les inscrits dans les semaines qui viennent. Il devrait logiquement être inclus dans la grosse mise à jour 22H2 pour le grand public. Pour rappel, Microsoft publie une grosse update tous les mois d’octobre. Ces dernières apportent des nouveautés à l’utilisateur dont cet explorateur pourrait faire partie.

Pour s’inscrire au programme Insider, rien de plus simple. Il suffit d’aller dans les paramètres de Windows 11 et de valider l’inscription. Il ne sera donc plus nécessaire d’attendre la sortie des nouveautés logicielles. Attention cependant, il s’agit d’une beta et des bugs pourraient subsister. Microsoft demande également un retour d’expérience et le signalement des éventuelles erreurs.

Source : Windows Latest