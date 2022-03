Windows 11 : la dernière mise à jour bloque les applis dangereuses et gère vos cartes bancaires

Microsoft vient de déployer la dernière version de Windows 11. Via la build 22567, le constructeur intègre plusieurs nouveautés notables, comme des modifications de Windows Update, un gestionnaire d'abonnements et des moyens de paiement et un fonctionnalité pensée pour surveiller et bloquer les applis suspectes.

Petit à petit, Windows 11 commence à se démocratiser chez les utilisateurs. Pour l'instant, le dernier OS de Microsoft est présent sur 19% des PC. Une part de marché qui ne cesse d'augmenter depuis la fin d'année 2021 et qui contraste avec les débuts de carrière difficiles du successeur de Windows 10.

Bien entendu, Microsoft publie régulièrement de nouvelles versions de son OS. Avec la précédente build 22557, le constructeur a intégré plusieurs nouveautés comme le retour du glisser-déposer dans la barre des tâches. Et justement, la firme de Redmond vient tout juste de déployer la build 22567 de Windows 11 pour les membres du programme Insider.

Des mises à jour plus propres via Windows Update

Sans surprise, on dénombre plusieurs nouveautés notables, à commencer par une installation des mises à jour plus respectueuse de l'environnement, une fonctionnalité annoncée il y a peu par l'entreprise. Dans les faits, il s'agit d'une modification apportée à Windows Update. En effet, le module de mise à jour de l'OS va désormais faire en sorte de planifier le téléchargement des mises à jour à des moments bien spécifiques. Plus précisément, “lorsque cela permet de réduire les émissions de carbone”. Pour ce faire, Windows 11 va détecter les périodes où votre PC est alimenté par des sources d'énergies renouvelables, comme l'éolien, le solaire ou l'hydraulique.

L'entreprise va s'appuyer sur les données fournies par les données régionales de ses partenaires comme electricityMap et WattTime. D'ailleurs, vous pourrez apercevoir le message suivant sur Windows Update : “Windows Update est limité pour aider à réduire les émissions de carbone”. Un onglet En savoir plus sera présent si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur cette fonctionnalité.

Gérez vos moyens de paiements depuis Windows 11

On trouve ensuite un nouveau gestionnaire des moyens de paiements des abonnements. En effet, il est désormais possible de configurer vos informations de paiement depuis un onglet dédié sur l'OS. Petit plus appréciable, Windows 11 vous préviendra lorsqu'il faudra mettre à jour ces données, notamment si votre carte bleue arrive à expiration par exemple. Le but étant d'éviter une éventuelle suspension de vos services. Et si vous n'êtes pas client de Microsoft 365, la suite Office de Microsoft, vous pourrez tout de même accéder aux versions gratuites de Word, Excel et consorts depuis l'onglet Compte.

Windows 11 surveille les applis dangereuses

On poursuit ce tour d'horizon avec avec la fonctionnalité Smart App Control, ou SAC pour les intimes. Le principe est simple : SAC se chargera de bloquer automatiquement les applications qu'ils jugent suspectes et potentiellement malveillantes. Comme le précise Microsoft, SAC ne peut être activé que sur les appareils Windows qui “ont effectué une installation propre” avec la dernière build Insider Preview (build 22567 et ultérieure). En d'autres termes, sans passer par Windows Update.

Notez que SAC est en mode évaluation pour l'instant. C'est-à-dire que le module va analyse vos habitudes d'utilisation et déterminer s'il peut améliorer votre protection sans gêner vos activités. Si c'est le cas, elle sera désactivée automatiquement. Notez qu'il restera possible de l'activer manuellement quand bon vous semble depuis l'onglet Sécurité de Windows dans les Paramètres.

Relier son smartphone Android à son PC Windows dès le premier démarrage

Poursuivons avec la possibilité de relier votre smartphone Android avec votre PC Windows 11 dès la configuration du périphérique (OOBE). Pour rappel, cela vous permettra d'accéder directement à vos applications, vos messages et tout ce qui se trouve sur votre smartphone depuis votre PC. Pratique pour ceux qui souhaitent garder un œil sur leurs notifications, sur les appels sans avoir à quitter leur PC.

L'interface de Windows 11 continue d'évoluer

On conclut cette revue des nouveautés avec les changements mineurs apportés à l'interface. Tout d'abord, la fenêtre Ouvrir Avec abandonne le design de Windows 10 pour arborer les contours arrondis de Windows 11. Microsoft continue d'harmoniser petit à petit l'ensemble des fenêtres contextuelles avec le style de l'interface de son dernier OS. Autre ajout, lorsque l'utilisateur superpose deux applications épinglées dans le menu Démarrer, une animation viendra matérialiser la création d'un dossier. Les contrôles tactiles s'améliorent également, avec la possibilité d'utiliser trois doigts et de swiper vers le bas pour réduire toutes les fenêtres à l'écran par exemple.

Comme dit plus haut, cette build 22567 est pour l'instant réservée aux membres Insiders et il faudra patienter un peu avant de pouvoir mettre la main dessus. Pour rappel, Microsoft vient tout juste d'apporter une solution au bug des fichiers qui ne se suppriment pas. Il suffit en effet de désynchroniser votre PC avec votre compte OneDrive.

