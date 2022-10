Windows 11 : toutes les nouvelles fonctionnalités que vous pouvez tester en avant-première

Windows 11 est certainement le système d’exploitation le plus complet à date de Microsoft. Pour autant, cela n’empêche pas la firme de Redmond d’ajouter régulièrement de nouvelles fonctionnalités à ce dernier. Et bonne nouvelle : il est possible d’en tester nombre d’entre elles avant même qu’elles ne soient disponibles pour le grand public. On vous explique comment.

Disponible depuis maintenant un peu plus d’un an, Windows 11 a apporté de nombreuses fonctionnalités qui, si elles ne révolutionnent pas entièrement l’expérience des utilisateurs, ont le mérite de moderniser une formule qui s’était quelque peu reposé sur ses lauriers. Toutefois, plusieurs de ses fonctionnalités, pourtant annoncées avant le déploiement du système d’exploitation, prennent visiblement leur temps pour arriver sur nos PC.

Cela n’a rien d’inhabituel pour Microsoft, d’autant que cette faute a été largement corrigée avec le déploiement de la mise à jour 22H2, autrement appelée Sun Valley 2, qui a apporté de nombreuses nouveautés très attendues par les utilisateurs. Il est donc temps désormais pour l’éditeur de se tourner vers le futur et de préparer les nouveautés de demain. Beaucoup font d’ailleurs déjà parler d’elles. Et si l’on vous disait que vous pouvez les tester dès aujourd’hui ? Voici comment.

Qu’est-ce que le programme Insider ?

Si vous suivez de près l’actualité de Windows 11, il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà entendu parler du programme Insider. C’est via ce dernier que Microsoft teste toutes les nouveautés de son système d’exploitation à travers différents canaux qui correspondent à chacun à un stade développement différent :

Le canal Dev : Il s’agit du canal qui accueille en premier les nouvelles fonctionnalités. C’est également sur ce dernier que les builds sont les plus instables et peuvent donc contenir de nombreux bugs, de gravité variable.

Il s’agit du canal qui accueille en premier les nouvelles fonctionnalités. C’est également sur ce dernier que les builds sont les plus instables et peuvent donc contenir de nombreux bugs, de gravité variable. Le canal Beta : Une fois dans ce canal, les fonctionnalités ont beaucoup plus de chance d’être déployées un jour auprès du grand public. Les builds sont beaucoup plus stables, bien que les utilisateurs ne sont pas à l’abri des bugs.

Une fois dans ce canal, les fonctionnalités ont beaucoup plus de chance d’être déployées un jour auprès du grand public. Les builds sont beaucoup plus stables, bien que les utilisateurs ne sont pas à l’abri des bugs. Le canal Preview : C’est la dernière batterie de tests avant le déploiement final des fonctionnalités. Ce canal est un excellent choix pour tous les utilisateurs qui souhaitent tenter l’expérience sans prendre de risques pour leur PC.

Vous l’aurez compris, le programme Insider est donc une option de choix pour accéder en avance aux nouvelles fonctionnalités de Windows 11. Son gros avantage est sans doute ses différents canaux qui s’adaptent aux attentes et envies de tous les utilisateurs. Notez en outre que le programme Insider existe aussi pour les joueurs sur Xbox, et permet de tester les nouveautés des futures mises à jour du firmware.

Toutes les nouveautés Windows 11 à tester en avance

On vous propose donc un petit tour d’horizon de toutes les nouveautés prévues pour Windows 11, qui mettront quelque temps à arriver auprès du grand public, mais qui sont disponibles dès aujourd’hui pour les membres du programme Insider.

Windows 22H2

Il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà installé la grosse mise à jour de cette année. Mais il est également possible que celle-ci ne soit pas encore arrivée sur votre PC. Si vous faites partie des retardataires, pas de panique : Sun Valley 2 est déjà disponible dans le canal Preview du programme Insider. Vous pouvez donc tester toutes les nouvelles fonctionnalités avant que la build finale ne soit enfin disponible en téléchargement, telles que les applications Android, la nouvelle barre des tâches, ou encore les onglets dans l’explorateur de fichiers. Le tout sans risquer de mettre à mal votre ordinateur.

Par ailleurs, s’il s’avère que votre PC n’est pas compatible, il existe également un moyen de forcer l’installation de la mise à jour.

Les widgets en plein écran

C’est une des grosses nouveautés à venir qui confirme par ailleurs l’intérêt de Microsoft pour les widgets. En effet, les utilisateurs pourront bientôt afficher ces derniers en plein écran en cliquant sur un simple bouton. Mieux encore, Windows 11 se souviendra de vos préférences pour afficher les contenus susceptibles de vous intéresser et à la taille que vous souhaitez. La build 25227 améliore d’ailleurs encore cette fonctionnalité en ajoutant une barre de navigation qui permet de modifier l’affichage et de contrôler les contenus à l’écran.

En parlant de widget, celui du Xbox Game Pass a lui aussi droit à quelques améliorations. Celui-ci montre désormais les derniers jeux ajoutés au catalogue, ainsi que ceux qui s’apprêtent à quitter ce dernier. D’autres titres sont également mis en avant dans leur catégorie respective. Enfin, il est possible de lancer un jeu directement depuis le widget. Disponible pour les utilisateurs en canal Dev uniquement.

La nouvelle application Photos

Autre nouveauté majeure, l’application Photos va voir son design être complètement modifié d’ici les prochaines semaines. Plus épuré et plus facile d’utilisation, celui-ci permet également une meilleure intégration à OneDrive. Microsoft promet aussi qu’il sera beaucoup plus facile de naviguer à travers ses images et qu’il sera possible de travailler sur plusieurs écrans en même temps. En revanche, on regrette la disparition de l’éditeur de vidéo, une manière comme une autre de ramener les utilisateurs sur ClipChamp.

Les dernières optimisations de la barre des tâches

Microsoft semble bien décidée à améliorer sa barre des tâches sur Windows 11. Plusieurs fonctionnalités vont en effet dans ce sens, telles de multiples options de recherches qui viennent se greffer aux icônes des applications. Pour l’heure, ces dernières ne sont disponibles que dans le canal Dev.

Mais la grosse nouveauté est sans doute le nouveau design de la barre des tâches pour les PC tactiles et les tablettes. Concrètement, celle-ci s’adapte au format de l’appareil en n’affichant que l’essentiel, tel que le niveau de batterie, l’heure et la connexion. Il est ensuite possible de l’étendre pour afficher également un widget et les applications. De quoi gagner de la place sur l’écran pour ceux se trouvant sur le canal Dev.

Des Paramètres retravaillés en profondeur

Microsoft va considérablement améliorer les Paramètres de son système d’exploitation dans les mois à venir. À commencer par une meilleure gestion de son compte, notamment son abonnement OneDrive en permettant de visualiser le stockage restant et de modifier son moyen paiement. Les utilisateurs ont également accès à diverses informations concernant leur abonnement Office, et gagnent la possibilité d’installer directement les applications Microsoft 365. Enfin, les abonnements gaming peuvent également être gérés dans ce même onglet.

À cela s’ajoutent de nouvelles options qui débarquent dans les paramètres. C’est notamment le cas du Dynamic Refresh Rate (DDR), désormais compatible avec les moniteurs externes et non seulement pour les PC portables. Pour rappel, cette fonctionnalité permet à Windows d’adapter le taux de rafraîchissement de votre moniteur automatique si celui-ci est d’au moins 120 Hz. Enfin, il est possible de configurer le clavier tactile pour que celui-ci apparaisse selon vos préférences et de profiter de toutes nouvelles animations beaucoup plus fluides.

Les captures d’écran se sauvegardent automatiquement

Les accros aux captures d’écran le savent : le procédé prend bien plus de temps que nécessaire. En effet, il faut à chaque fois choisir le dossier dans lequel l’image sera stockée, nommer le fichier si besoin, etc. Microsoft travaille donc sur la possibilité de sauvegarder automatiquement ses captures d’écran, dès que celle-ci est prise. Il sera possible de revenir en arrière depuis les Paramètres si vous le souhaitez.

Les notifications dans le menu Démarrer

Plutôt qu’avoir à ouvrir le panneau notifications pour jeter un œil sur les dernières actualités de votre PC, Microsoft réfléchit à une manière encore plus directe d’y avoir accès : intégrer celles-ci dans le menu Démarrer. Un badge notification apparaît en effet sur votre photo de profil pour vous informer que certaines actions requièrent votre attention.

Comment rejoindre le programme Insider ?

Certaines des fonctionnalités ci-dessus vous intéressent ? Il ne vous reste donc plus qu’à rejoindre le programme Insider. Celui-ci est entièrement gratuit et accessible directement depuis votre PC sous Windows. Pour cela, rien de plus simple. Voici la marche à suivre :

Rendez-vous dans les Paramètres puis dans la section Windows Update

puis dans la section Cliquez sur Programme Windows Insider

Dans le nouvel onglet, cliquez sur Prise en main

Liez le compte Microsoft de votre choix, puis cliquez sur Continuer

de votre choix, puis cliquez sur Sélectionnez le canal de votre choix (aidez-vous de la liste plus haut si besoin)

de votre choix (aidez-vous de la liste plus haut si besoin) Redémarrez votre PC

Et voilà, toutes les futures fonctionnalités de Windows sont désormais installées sur votre ordinateur. Amusez-vous bien !