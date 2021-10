Windows 11 est-il vraiment moins performant que Windows 10 ? Voici les résultats de nos benchmarks

Quelques jours après la sortie de Windows 11, il est désormais temps de comparer ce que le système d’exploitation a dans le ventre. Nous avons donc réalisé quelques benchmarks afin de le comparer avec son prédécesseur. Comme prévu, on observe dans la plupart des cas une chute de performance. Néanmoins, on est assez loin de la catastrophe prévue.

Pour beaucoup d’utilisateurs, l’argument décisif pour les décider à passer sur Windows 11 se trouve au niveau des performances. Et c’est bien normal : que l’on utilise le système d’exploitation pour le gaming, le graphisme ou tout simplement le divertissement, le mieux reste de tirer pleinement parti de la puissance de son PC. De ce côté, les choses se sont d’abord bien présentées pour Windows 11 : les premiers benchmarks l’ont annoncé plus rapide que son prédécesseur. Mais rapidement, le doute s’est installé suite à la révélation de quelques bugs. Nous avons donc voulu en avoir le cœur net.

Avant de commencer, il est important de préciser sur quel type de PC nous avons réalisé nos benchmarks. Voici donc la configuration que nous avons utilisée :

Processeur : AMD Ryzen 9 3900X

AMD Ryzen 9 3900X Carte-mère : Asus ROG Strix X570-E Gaming

Asus ROG Strix X570-E Gaming RAM : 2 x 8 Go DDR4-3600 G.Skill TridentZ CL16

2 x 8 Go DDR4-3600 G.Skill TridentZ CL16 Carte graphique : AMD Radeon RX 6700 XT

: SSD : PNY CS3030 1 To (M.2 NVMe)

PNY CS3030 1 To (M.2 NVMe) Alimentation : Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1050W

Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1050W Watercooling : BeQuiet ! Pure Loop 280

Comme vous pouvez le constater, nous avons utilisé un processeur AMD Ryzen pour nos tests. C’est un détail crucial pour comprendre les résultats obtenus. En effet, rappelons que Windows 11 bride les performances de ce dernier à cause d’un problème dans la désignation des cœurs. Aussi, gardez en tête que les chiffres que nous présentons aujourd’hui sont amenés à changer dès lors que le correctif sera déployé. Notez également que nous distinguons plusieurs types de résultats, en fonction de si VBS et HCVI sont activés ou non, pour des raisons que nous clarifions plus bas.

Windows 11 vs Windows 10, round 1 : les performances CPU

Commençons donc par les performances générales du processeur sur Windows 11. Malheureusement, comme on pouvait s’y attendre, les résultats ne sont pas vraiment au beau fixe. Sur quasiment tous les tests effectués, le nouveau système d’exploitation est la traîne. Ce constat est particulièrement criant sur 7-zip, avec des performances jusqu’à 25 % plus basse par rapport à Windows 10. Malgré tout, nous ne sommes pas vraiment face à la catastrophe annoncée.

En effet, en dehors du cas extrême 7-zip, seul Blender montre également des difficultés notables sur Windows 11 avec presque 10 % de performances en moins. 3DMark, quant à lui, indique que le nouvel OS est en moyenne 5 % moins rapide que son prédécesseur. Certes, pour l’heure, Windows 11 fait donc moins bien que son grand frère. Mais, de nouveau, le processeur AMD n’y est sûrement pas étranger. Vous pouvez retrouver le récapitulatif de nos résultats dans le tableau ci-dessous.

Windows 10 Windows 11 Windows 11 (VBS) Windows 11 (VBS+HVCI) 7-zip (MIPS) 111673 103000 (-7,77%) 99609 (-10,80%) 100013 (-10,44%) 7-zip (SPECwks 3.1.0) 1,6 1,26 (-21,25%) 1,26 (-21,25%) 1,19 (-25,62%) PCMark 10 7439 7383 (-0,75%) 7137 (-4,06%) 7055 (-5,16%) Cinebench R20 ST 513,37 509,37 (-0,78%) 509,55 (-0,74%) 507,48 (-1,15%) Cinebench R20 MT 7126,3 7012,99 (-1,59%) 6849,15 (-3,89%) 6806,69 (-4,48%) Blender (SPECwks 3.1.0) 1,89 1,8 (-4,76%) 1,71 (-9,52%) 1,71 (-9,52%) Handbrake (SPECwks 3.1.0) 2,54 2,53 (-0,39%) 2,47 (-2,76%) 2,47 (-2,76%) LuxRender (SPECwks 3.1.0) 5,72 5,91 (3,32%) 5,41 (-5,42%) 5,32 (-6,99%) 3DMark TimeSpy (CPU Score) 11923 11945 (0,18%) 11519 (-3,39%) 11451 (-3,96%) 3DMark TimeSpy Extreme (CPU Score) 6707 6769 (0,92%) 6695 (-0,18%) 6656 (-0,76%) 3DMark FireStrike (Physics) 29610 29505 (-0,35%) 28149 (-4,93%) 28177 (-4,84%) 3DMark FireStrike Extreme (Physics) 29567 29277 (-0,98%) 28241 (-4,48%) 28181 (-4,69%) 3DMark FireStrike Ultra (Physics) 29562 28741 (-2,78%) 28335 (-4,15%) 28365 (-4,05%)

Windows 11 vs Windows 10, round 2 : les performances gaming

Entrons maintenant dans le sujet qui fâche. Il y a quelques jours, la presse spécialisée — nous y compris — se scandalisait de découvrir que Windows 11 fait baisser jusqu’à 28 % les performances en jeu. Le coupable ? Le VBS, une fonctionnalité de sécurité un peu trop gourmande en ressources. Voilà donc pourquoi nous faisons la distinction lorsque le VBS est activé ou non. Même chose pour le HCVI, qui s’appuie sur le VBS pour fonctionner.

Alors, qu’en est-il vraiment ? Là encore, on est assez loin du désastre. Toutefois, cela ne veut pas dire que Windows 11 s’en sort particulièrement bien. En moyenne, il est encore en deçà de son prédécesseur. Nous pouvons également confirmer l’impact négatif du VBS sur les performances, puisque les scores sont ‘presque) systématiquement moins élevés lorsque lui et le HCVI sont activés.

La plus grosse chute constatée est pour Far Cry 5 qui, en Ultra, obtient des résultats 8 % plus bas. Pas vraiment au niveau des prévisions d’il y a quelques jours donc, même si on ne peut pas vraiment se réjouir de ce constat. En revanche, certains jeux, comme Ashes of the Singularity, s’en sortent très bien. Cette dernière obtient un score 7 % plus élevé sur Windows 11 que sur Windows 10. Voici l’ensemble des résultats :