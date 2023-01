Windows 11 : découvrez le tout nouveau look de l’explorateur de fichiers

Microsoft travaille sur une importante mise à jour de l'explorateur de fichiers dans Windows 11, qui apportera un design modernisé et des fonctionnalités supplémentaires.

Cela fait maintenant quelques mois que Microsoft porte beaucoup d’attention à son explorateur de fichiers sur Windows 11. Le programme a récemment eu droit à une toute nouvelle fonctionnalité permettant d’ouvrir plusieurs onglets, et ainsi vous permettre de naviguer encore plus facilement dans ses dossiers.

Cependant, il ne s’agit pas de la seule nouveauté que Microsoft va ajouter à son application. En effet, cela fait maintenant quelques semaines que nous savons que l’explorateur de fichiers va avoir droit à un sacré coup de jeune, et on sait désormais à quoi va ressembler la refonte du programme.

L’explorateur de fichiers fait peau neuve sur Windows 11

Comme le rapportent nos confrères de Windows Central, la mise à jour de l'explorateur de fichiers se concentrera sur l'amélioration de l'aspect visuel et sur une meilleure intégration de OneDrive et Microsoft 365.

L'une des premières choses que vous remarquerez est la nouvelle section « Recommandé » de l'écran d'accueil. Les fichiers recommandés sont tirés de SharePoint et OneDrive, et ils sont affichés avec de grandes vignettes pour ne pas les rater. Le travail collaboratif risque également d’être facilité, puisque vous pourrez voir l'activité récente sur les fichiers partagés, ainsi que les commentaires récents sur un fichier, que ce dernier soit partagé via le cloud ou par e-mail.

Le nouvel explorateur de fichiers sera par exemple doté d'une barre d'outils redessinée, combinée avec une barre d'adresse et de recherche. Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écrans, Microsoft compte également changer de place les boutons d’actions courantes telles que « copier » ou encore « nouveau ». Ils se trouveront désormais justes en dessous de la barre d’adresse.

Un des ajouts les plus intéressants est peut-être les aperçus de vos photos. Vous pourrez passer la souris sur une photo pour en voir un aperçu plus grand. Microsoft envisagerait également d'ajouter des balises aux fichiers, à l'instar de ce qui se fait dans macOS, ce qui faciliterait l'organisation des fichiers. Pour l’instant, la nouvelle mise à jour n’est disponible que pour un très petit nombre d’utilisateurs, mais elle devrait être déployée pour tous d’ici la fin de l’année.

Source : Windows Central