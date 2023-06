Windows 11 va permettre de se connecter à des sites web avec ses données biométriques

Windows 11 prépare tranquillement le terrain pour la fin des mots de passe avec sa dernière build. Celle-ci introduit la possibilité de se connecter à divers sites web par l’intermédiaire de Windows Hello, c’est-à-dire par scanner d’empreintes ou reconnaissance faciale. Les données récupérées permettront d’identifier l’utilisateur à l’aide d’un passkey.

Les passkeys, nouvelle méthode d’identification vouée à remplacer nos vieux mots de passe, font partie de ces innovations qui promettent de révolutionner notre quotidien d’ici quelques années. Les grands noms de la tech l’ont bien compris et commencent doucement à les introduire à leur solution. Microsoft ne fait pas exception à la règle et travaille sur ses propres intégrations, notamment sur Windows 11.

C’est ainsi qu’une fonctionnalité fort intéressante a fait son arrivée dans la Build 23486 du système d’exploitation, au sein du canal Preview. Celle-ci étend concrètement le champ d’action de Windows Hello, ce système qui permet de déverrouiller sa session en scannant ses empreintes digitales, via la reconnaissance faciale ou simplement un code PIN. Dorénavant, Windows Hello permet également de se connecter à divers sites web.

Windows Hello vous permettra également de vous connecter à des sites web

Pour ce faire, il faut au préalable se rendre sur un site prenant en charge la fonctionnalité. Bleeping Computer note par exemple que le site de Microsoft (forcément) ainsi que celui de Best Buy font déjà partie de la liste. D’autres, comme Google, semblent la proposer mais ne fonctionnent pas encore correctement. Une fois chose faite, il faut générer un passkey, puis se déconnecter pour voir apparaît l’option Windows Hello.

Il est ensuite possible de gérer tous ses passkeys au sein de Windows 11, en se rendant dans Paramètres > Comptes > Passkey, section dans laquelle apparaît tous les identifiants générés sur le web. On ne sait pas encore quand la fonctionnalité sera disponible au grand public, ni si la majorité des sites se mettront à proposer la génération de passkey. Le cas échant, les mots de passe mettront un pas de plus dans la tombe.

Source : Bleeping Computer