Windows 11 : la mise à jour KB5031455 refuse de s’installer chez plusieurs utilisateurs

La dernière mise à jour de Windows 11 devait régler plusieurs bugs, mais est elle-même victime d’un petit souci technique. En effet, chez de nombreux utilisateurs, celle-ci entraîne un message d’erreur indiquant que l’installation n’a pas eu lieu. Un problème que nous avons pu constater à la rédaction de Phonandroid.

C’est un constat aussi amusant qu’amer : à chaque mise à jour venant corriger des bugs sur Windows, de nouveaux apparaissent. Certains sont relativement inoffensifs, mais il arrive que d’autres soient particulièrement handicapants. La dernière update de l’OS ne fait évidemment pas exception à la règle, de nombreux utilisateurs déclarant qu’ils ne peuvent tout simplement pas l’installer.

En effet, les messages d’erreur varient en fonction des cas, mais le résultat est toujours le même : le téléchargement ne parvient pas à se conclure, ou, si c’est le cas, l’installation refuse de se lancer. Nous avons nous-mêmes pu faire l’expérience de ce bug à la rédaction de Phonandroid. En lançant la mise à jour, nous avons été accueillis par un mystérieux code d’erreur 0x80073701c.

Windows 11 ne veut plus se mettre à jour ? Vous n’êtes pas seuls

Comme le montre la capture d’écran ci-dessus, ce message d’erreur se contente d’indiquer que la mise à jour n’a pas pu être installée et de nous inviter à réessayer, sans plus de précisions. Notons également que la mise à jour s’est déroulée sans aucun problème sur un autre PC de la rédaction. Il est donc difficile à l’heure actuelle de déterminer la source du problème, ni même si ce dernier est très répandu ou non.

Néanmoins, plusieurs lecteurs de Windows Latest ont fait part d’une expérience similaire. L’un d’entre eux explique que le téléchargement se bloque à 97 % avant de se relancer automatiquement. D’autre part, ceux qui sont parvenus à faire la mise à jour rapportent des problèmes sur certains de leurs jeux, notamment ceux récupérés via l’Epic Games Store, qui refusent désormais de se lancer.

Pour l’heure, aucune solution n’est proposée par Microsoft. Si vous constatez des problèmes avec cette mise à jour, on vous conseille d’attendre un peu avant de l’installer ou, si cela est déjà fait, de revenir à une version précédente du système d’exploitation. Voici la liste des codes d’erreur récupérée par Windows Latest :