Windows 11 supporte l’USB 4 à 80 Gb/s après cette mise à jour

Microsoft prépare le futur en ajoutant le support de la norme USB 4, capable de monter jusqu'à 80 Gb/s en vitesse de transfert. La mise à jour correspondante est optionnelle, mais vous pouvez la lancer si vous le souhaitez.



Vous n'ignorez pas qu'à une époque pas si lointaine, brancher une clé USB à son PC et lancer un transfert n'était pas une opération réglée en quelques secondes. La vitesse était relativement faible, obligeant souvent à s'armer de patience dès que les fichiers dépassaient un certain poids. Puis les normes ont évolué. L'arrivée de l'USB 2.0 était déjà une petite révolution avec sa vitesse pouvant atteindre 480 Mb/s. Un chiffre élevé au moment de sa sortie, mais pulvérisé par la norme USB 3.0 et ses 5 Gb/s théoriques.

Depuis, nos PC actuels arborent encore la mention USB 3.0 à côté des connecteurs de couleur bleue, mais cela fait des années que la relève existe. La norme USB 4 a été officialisée en 2019. Là aussi, le changement de numéro s'accompagne d'un grand bond en matière de vitesse de transfert : 40 Gb/s, rien que ça. Et c'est sans compter sur l'USB 4 2.0 qui passe à 80 Gb/s sans même devoir changer de câble. Encore faut-il avoir des appareils compatibles avec des systèmes d'exploitation qui prennent la norme en charge.

Windows 11 passe à l'USB 4 80 Gb/s après la mise à jour KB5034848

Microsoft met justement Windows 11 à jour pour intégrer le support de l'USB 4 80 Gb/s. Pour cela, il faut installer la KB5034848. C'est un aperçu de mise à jour cumulative, donc optionnelle, que la firme propose la 4e semaine de chaque mois. Si vous souhaitez la faire, il faut valider manuellement son installation depuis les Paramètres du PC puis Windows Update. Il est également possible qu'elle se lance seule en fonction de la manière dont vous avez configuré les mises à jour.

En plus du support de l'USB 4, la KB5034848 modifie également la fonction Mobile connecté en vue de la future possibilité d'utiliser son smartphone Android comme webcam. Plusieurs bugs sont également corrigés. Le seul problème connu listé concerne l'impossibilité d'installer la mise à jour KB5034765, mais nous avons une solution pour ça.