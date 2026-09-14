Forfait mobile 5G : quelles sont les meilleures offres du moment

Orange, Bouygues Telecom, Free Mobile et SFR proposent désormais des forfaits 5G à des prix compétitifs. Les opérateurs virtuels ne sont pas en reste, avec des offres attractives chez Prixtel, NRJ Mobile, Cdiscount Mobile et bien d’autres. Tour d’horizon des meilleurs forfaits 5G en 2026.

Les forfaits 5G se sont démocratisés en France ces dernières années, tout comme les smartphones compatibles, désormais accessibles même à moins de 200 €. Ces forfaits sont eux aussi de plus en plus abordables. En 2026, on en retrouve facilement à moins de 20 €, voire sous la barre des 10 €. Résultat : 35,4 millions de cartes SIM actives utilisent déjà les réseaux 5G d’après le dernier rapport de l’Arcep.

Si vous ne savez pas quelle offre choisir, ce guide vous aidera à trouver le meilleur forfait 5G selon votre budget et vos besoins en data.

Top 3 des meilleurs forfaits mobiles 5G pas chers

Forfait Free Mobile Série Free 110 Go 12.99€ Pendant 12 mois puis 19.99€ /mois Appels illimités SMS/MMS illimités 110 Go 5G Voir Sans mobile, Sans engagement

Forfait Bouygues Telecom B&You 100 Go 5G 13.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 5G Voir Sans mobile, Sans engagement

Forfait Cdiscount Mobile 100 Go 9.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 5G Voir Sans mobile, Sans engagement

Les meilleurs forfaits 5G avec plus de 100 Go de data

Forfait La Poste Mobile SIM 130 Go 10.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités 130 Go 5G Voir Sans mobile, Sans engagement Forfait YouPrice 200 Go 10.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go 5G Voir Sans mobile, Sans engagement Forfait YouPrice 200 Go 11.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go 5G Voir Sans mobile, Sans engagement Forfait RED by SFR 100 Go 11.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 5G Voir Sans mobile, Sans engagement Forfait Lyca Mobile Lyca M 11.99€ Appels illimités 350 Go 5G Voir Sans mobile, Sans engagement Forfait Prixtel Le grand 200 Go 11.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go 5G Voir Sans mobile, Sans engagement Forfait Coriolis Le connecté 200 Go 11.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go 5G Voir Sans mobile, Sans engagement Forfait Free Mobile Série Free 110 Go 12.99€ Pendant 12 mois puis 19.99€ /mois Appels illimités SMS/MMS illimités 110 Go 5G Voir Sans mobile, Sans engagement Forfait Auchan Telecom 200 Go 12.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go 5G Voir Sans mobile, Sans engagement Forfait Lebara 350 Go 12.99€ Appels illimités SMS illimités 350 Go 5G Voir Sans mobile, Sans engagement Forfait Cdiscount Mobile 200 Go 12.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go 5G Voir Sans mobile, Sans engagement Forfait Coriolis Pack Essentiel Mobile 12.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités 150 Go 5G Voir Avec mobile, Avec engagement de 24 mois Forfait Syma Le douze 200 Go 12.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités 200 Go 5G Voir Sans mobile, Sans engagement Forfait Bouygues Telecom B&You 100 Go 5G 13.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 5G Voir Sans mobile, Sans engagement Forfait La Poste Mobile SIM 250 Go 13.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités 250 Go 5G Voir Sans mobile, Sans engagement

Les meilleurs forfaits 5G avec moins de 100 Go de data

Forfait La Poste Mobile SIM 50 Go 10.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go 5G Voir Sans mobile, Sans engagement Forfait La Poste Mobile Forfait + mobile 14.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités 5 Go 5G Voir Avec mobile, Avec engagement de 24 mois Forfait SFR 40 Go 5G 15.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go 5G Voir Sans mobile, Sans engagement Forfait Bouygues Telecom Forfait Essentiel 20 Go 16.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités 20 Go 5G Voir Avec mobile, Avec engagement de 24 mois Forfait NRJ Mobile illimité 5G 17.49€ Appels illimités SMS/MMS illimités 0 Mo 5G Voir Sans mobile, Sans engagement Forfait SFR 80 Go 5G 17.99€ Appels illimités 80 Go 5G Voir Avec mobile, Sans engagement Forfait Free Mobile Free 5G+ 19.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités Illimité 5G Voir Sans mobile, Sans engagement Forfait Orange Série spéciale 80Go 5G 29.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go 5G Voir Avec mobile, Avec engagement de 24 mois Forfait Free Mobile Free Max 29.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités 0 Mo 5G Voir Sans mobile, Sans engagement Forfait SFR ILLIMITE 5G+ 39.99€ Appels illimités SMS/MMS illimités 0 Mo 5G Voir Avec mobile, Avec engagement de 24 mois

Que proposent les différents opérateurs ?

Alors qu’à son lancement, la 5G était nettement plus chère que la 4G, il est désormais possible d’y souscrire à des tarifs plus accessibles.

Chez Orange, les nouveaux clients peuvent profiter d’un forfait de 130 Go à 20,99 € grâce à une série spéciale. De son côté, Free Mobile propose un forfait 5G généreux de 350 Go à 19,99 €, voire moins pour les abonnés Freebox. Voici sans plus attendre le détail des meilleurs forfaits 5G du moment.

Free Mobile : 350 Go à 19,99 €

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Le principal forfait 5G de Free propose 350 Go d’internet, ainsi que 35 Go à l’étranger, le tout pour 19,99 €. Vous pouvez activer la 5G directement à la souscription ou profiter d’une réduction importante la première année avec la Série Free.

Les nouveaux clients bénéficient en effet d’une série spéciale facturée 12,99 € par mois sans engagement pendant un an pour 110 Go de data en 4G ou en 5G. Cette promotion est donc valable pour les nouvelles souscriptions, c’est-à-dire pour les personnes n’ayant pas été clientes du forfait Free au cours des 30 derniers jours.

Passé la première année, le forfait revient au prix normal de 19,99 € pour 350 Go. Les abonnés Freebox qui souscrivent à ce forfait mobile bénéficient d’une réduction permanente, ainsi que de données illimitées.

Réduction pour les abonnés Freebox :

Freebox Pop : 9,99 €/mois au lieu de 19,99 €, soit 10 € de réduction

9,99 €/mois au lieu de 19,99 €, soit 10 € de réduction Autres abonnés Freebox : 15,99 €/mois au lieu de 19,99 €, soit 4 € de réduction

Parmi les services inclus, on retrouve :

Free mVPN : un nouveau VPN gratuit

Les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM et vers les fixes de 100 destinations

Les SMS/MMS illimités

35 Go en 4G ou en 5G depuis l’étranger dans plus de 115 destinations

Les appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, les USA, le Canada, l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et Israël font également partie de l’offre.

Ce forfait propose plusieurs avantages : des débits ultra rapides, une connectivité sûre et stable, même en cas d’affluence. Et enfin, malgré le passage à la 5G+, ce forfait reste au même prix que les forfaits Free Mobile de ces dernières années.

Forfait 5G Orange de 130 Go à 20,99 € par mois

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Orange propose également plusieurs forfaits 5G, dont un de 130 Go à 20,99 € par mois, en série spéciale.

Série spéciale enfants (-18 ans) de 5 Go à 9,99 € par mois sans engagement : inclut un pack de protection avec contrôle parental, alerte anti-cyberharcèlement et antispam pour les appels.

par mois sans engagement : inclut un pack de protection avec contrôle parental, alerte anti-cyberharcèlement et antispam pour les appels. Une série spéciale 20 Go à 17,99 € par mois sans engagement

par mois sans engagement Série spéciale 130 Go à 20,99 € par mois , sans engagement

, sans engagement Forfait Voyage de 250 Go à 24,99 € par mois pendant 12 mois, puis 33,99 € par mois, sans engagement.

Tous ces forfaits incluent les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France. Le volume de data, avec un débit réduit au-delà, est utilisable en France et également dans les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre.

Forfait RED by SFR : 100 Go en 5G à 11,99 €

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Chez RED by SFR, la 5G est accessible dès 11,99 € par mois pour 100 Go d’internet. Vous pouvez également opter pour le forfait de 200 Go à 13,99 €. Ces offres sont sans engagement et incluent les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que respectivement 30 Go et 38 Go de données utilisables en roaming depuis l’UE et les DOM.

À noter : ces forfaits 5G sont bloqués au-delà de la quantité de data incluse. Mais vous pouvez acheter une recharge de 50 Go à 10 € sur les forfaits de 100 et 200 Go. Une seule recharge est autorisée par mois.

Forfait 5G NRJ Mobile de 100 Go à 9,99 €

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NRJ Mobile propose plusieurs forfaits 5G. Pour 9,99 € par mois, vous avez droit à 100 Go sur le réseau Bouygues Telecom. Pour les gros consommateurs de data, NRJ Mobile propose un forfait 5G illimité à 17,49 € par mois.

Les traditionnels appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine/DOM sont également inclus. Notez qu’il s’agit d’offres sans engagement, dont le prix ne change pas après 6 mois ou un an. La carte SIM est facturée 1 €.

Le forfait Oxygène chez Prixtel avec l’option 5G : à partir de 9,99 € pour 100 Go

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Pour ceux qui recherchent un forfait 5G personnalisable, Prixtel propose des offres flexibles et sans engagement, avec une option 5G gratuite.

La 5G est disponible avec les forfaits Oxygène, Le Grand et Le Géant. Le principe est simple : vous payez en fonction de votre consommation mensuelle de data. Ces forfaits sont sans engagement et en 4G par défaut, mais vous pouvez activer la 5G gratuitement, sur simple demande.

Les tarifs du forfait Oxygène :

Jusqu’à 100 Go : 9,99 €/mois (option 5G gratuite).

Entre 101 Go et 120 Go : 11,99 €/mois (option 5G gratuite).

Entre 121 Go et 140 Go : 13,99 €/mois (option 5G gratuite).

Ce forfait 5G s’appuie sur le réseau SFR et comprend :

32 Go de data depuis l’Union européenne et les DOM.

Les appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l’UE et les DOM.

Enfin, Prixtel fait des efforts pour l’environnement en compensant ses émissions de CO2 par la plantation d’arbres en France.

Forfait 5G Cdiscount Mobile de 140 Go à 8,99 €

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Si vous avez l’habitude de faire vos achats sur Cdiscount, sachez que l’enseigne propose également un forfait 5G pas cher : 140 Go à 8,99 € par mois, sans engagement. La quantité de data à l’étranger est de 22 Go, utilisables en Europe et dans les DOM. Cdiscount Mobile propose aussi un forfait Voyage de 200 Go à 12,99 € par mois, avec 35 Go utilisables depuis 164 destinations.

L’offre inclut également les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine/DOM. Chez Cdiscount Mobile, la carte SIM est facturée 1 euro.

Forfait 5G SFR de 80 Go à 17,99 €

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SFR propose plusieurs forfaits 5G sans engagement. L’offre la moins chère du moment permet de profiter de 80 Go de data pour 17,99 € par mois ou 11,99 € par mois pour les clients Box SFR.

Voici le récapitulatif des forfaits 5G disponibles :

80 Go à 17,99 € par mois sans engagement (11,99 € pour les clients Box SFR)

par mois sans engagement (11,99 € pour les clients Box SFR) 200 Go à 19,99 € sans engagement (14,99 € pour les clients Box SFR)

sans engagement (14,99 € pour les clients Box SFR) 500 Go en 5G+ à 24,99 € sans engagement (19,99 € pour les clients Box SFR)

Concernant les services inclus, vous avez les appels et SMS illimités en France métropolitaine avec tous les forfaits. Pour celui de 80 Go, l’intégralité de l’enveloppe est également utilisable depuis l’Europe et les DOM.

Les services incluent également la TV SFR sans surcoût sur smartphone. Enfin, si vous êtes client Box SFR, vous bénéficiez d’une réduction sur chaque forfait.

Forfait 5G B&You de 100 Go à 13,99 €

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Par le biais de sa marque B&You, Bouygues Telecom propose un forfait 5G de 100 Go à 13,99 € par mois. Cette offre inclut 35 Go de data en itinérance depuis l’Europe et les DOM, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine/DOM.

La 5G est directement incluse avec ce forfait de 100 Go. Bouygues Telecom propose également une offre de 20 Go en 4G à 8,99 € par mois ou en 5G pour un euro de plus.

Ce forfait B&You est sans engagement, avec un tarif fixe qui ne change pas après la première année. Pour finir, la carte SIM triple découpe est facturée 1 euro. Bouygues Telecom applique également 1 € de frais d’activation et 5 € de frais de résiliation.

Forfait mobile 5G : une adoption en constante progression

Le déploiement de la 5G se poursuit en France et les abonnés sont de plus en plus nombreux à adopter cette génération. Même si la 4G reste encore majoritaire, elle perd du terrain chaque mois. Selon le dernier rapport de l’Arcep, actualisé fin mars 2026, 35,4 millions de cartes SIM actives utilisent la 5G, ce qui représente 42 % de l’ensemble des SIM en France.

L’adoption des forfaits 5G progresse rapidement, d’autant que les opérateurs relèguent progressivement la 4G au second plan. Chez les principaux opérateurs, la couverture annoncée dépasse désormais 80 % de la population, ce qui facilite le basculement.

Plus coûteux à leurs débuts, les forfaits 5G voient aujourd’hui leurs prix nettement baisser. Il est désormais courant de trouver des offres à moins de 10 € par mois, avec une enveloppe data confortable. De plus, le réseau 5G peut offrir des vitesses jusqu’à trois fois plus rapides que la 4G.

Quelles sont les fréquences de la 5G en France ?

Plusieurs bandes de fréquences sont utilisées pour la 5G en France. Chaque opérateur a sa stratégie : certains privilégient les hautes fréquences pour maximiser les performances, tandis que d’autres favorisent les fréquences basses afin d’assurer une meilleure couverture du territoire, au prix de débits plus modestes.

700 MHz : c’est la bande de fréquence la plus basse utilisée pour la 5G en France. Ses débits sont plus faibles, et notamment plus proches des maximums de la 4G/4G+. Toutefois, elle offre une couverture étendue et une meilleure capacité à pénétrer dans les bâtiments et à franchir les obstacles. Cette bande est principalement exploitée en métropole par Free Mobile et, plus récemment, par Orange.

: c’est la bande de fréquence la plus basse utilisée pour la 5G en France. Ses débits sont plus faibles, et notamment plus proches des maximums de la 4G/4G+. Toutefois, elle offre une couverture étendue et une meilleure capacité à pénétrer dans les bâtiments et à franchir les obstacles. Cette bande est principalement exploitée en métropole par Free Mobile et, plus récemment, par Orange. 2,1 GHz : cette bande intermédiaire offre un bon compromis entre performances, couverture et pénétration intérieure. Elle est désormais utilisée par Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR.

: cette bande intermédiaire offre un bon compromis entre performances, couverture et pénétration intérieure. Elle est désormais utilisée par Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR. 3,5 GHz : cette bande offre les meilleurs débits et représente la véritable nouvelle génération. Elle constitue la fréquence principale pour la 5G et est massivement déployée par tous les opérateurs.

Ce sont donc les principales fréquences utilisées en France pour la 5G. La bande des 700 MHz, qui offre une large couverture, mais des débits plus proches de la 4G+, est principalement utilisée en métropole par Free Mobile et par Orange.

La bande intermédiaire des 2,1 GHz est exploitée par les quatre grands opérateurs. Elle permet d’étendre la couverture 5G plus facilement que la bande des 3,5 GHz, tout en offrant généralement de meilleures performances que les fréquences basses.

Enfin, c’est la bande des 3,5 GHz qui offre les débits les plus élevés. Au 1er septembre 2026, l’ANFR comptait 38 239 sites 5G autorisés sur cette bande en France, dont 33 846 déclarés techniquement opérationnels. Tous les grands opérateurs l’utilisent.

Comment conserver son numéro de mobile en changeant d’opérateur ?

Vous souhaitez faire une demande de portabilité de votre numéro actuel ? Dans le cas où vous changez d’opérateur mobile, vous devez communiquer à votre nouvel opérateur votre numéro RIO. C’est ensuite ce dernier qui s’occupera de faire la portabilité de votre numéro actuel auprès de votre ancien opérateur.

Quels sont les meilleurs forfaits mobiles pas chers du moment ?

Si c’est un forfait mobile pas cher qui vous intéresse, consultez nos sélections des meilleurs forfaits mobiles 4G. Nous avons aussi les meilleurs forfaits mobiles à moins de 5 euros et les meilleurs forfaits mobiles à moins de 10 euros, il y a du choix pour tous les besoins et budgets.