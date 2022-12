Windows 11 se dote enfin d’un outil d’enregistrement d’écran intégré

Microsoft a commencé à déployer l'enregistreur d'écran natif promis pour Windows 11. La mise à jour de l'outil Snipping avec des capacités d'enregistrement d'écran est maintenant disponible pour les Windows Insiders dans le canal Dev.

Microsoft déploie enfin la fonctionnalité d'enregistrement d'écran dans l'outil capture d’écran de Windows 11. Cette fonctionnalité très attendue, annoncée pour la première fois en octobre, est désormais disponible pour les utilisateurs du canal Dev de Windows Insiders et apparaîtra dans la version 11.2211.35.0 de l'application Windows intégrée.

Jusqu’à présent, l'outil Snipping (Outil Capture d’écran) était une fonctionnalité intéressante du système d'exploitation Windows 11 qui permettait aux utilisateurs de capturer, modifier et enregistrer rapidement une capture d'écran. Désormais, elle va permettre aux utilisateurs de Windows 11 d’enregistrer leur écran en vidéo, et cela nativement.

Un enregistreur d’écran arrive sur Windows 11

L'entreprise a révélé cet ajout dans une mise à jour de Windows 11 qui sera bientôt disponible, mais qui ne l'est pour l'instant que pour les personnes inscrites à son programme bêta. La fonctionnalité permettra aux utilisateurs d'enregistrer non seulement l'intégralité de leur écran, mais aussi de choisir d'enregistrer une section particulière, à l'instar des options de macOS avec QuickTime.

Dans un billet, Microsoft explique comment utiliser l'enregistreur sur Windows 11 :

Ouvrez le menu Démarrer > Toutes les applications > Outil capture d’écran

Sélectionnez le bouton d'enregistrement et passez du mode Snip au mode Enregistrement.

Cliquez sur le nouveau bouton +Nouveau.

Sélectionnez une partie de l'écran. Pour ce faire, il suffit de cliquer et de maintenir la pression, puis de faire glisser le curseur sur l'écran.

Sélectionnez la zone souhaitée de l'écran et relâchez le bouton de la souris.

Redimensionnez la zone sélectionnée.

Sélectionnez le bouton Start lorsque vous êtes satisfait de la zone sélectionnée. Celle-ci sera visible dans le menu de superposition.

Une fois le compte à rebours terminé, l'enregistrement de la région sélectionnée commencera automatiquement.

Vous pouvez arrêter l'enregistrement et sauvegarder les séquences capturées en cliquant sur le bouton d'arrêt rouge dans le menu superposé.

Tous les fichiers d'enregistrement d'écran s'ouvriront dans le menu de lecture de l'outil capture d’écran, où vous pourrez les regarder et les enregistrer. Si vous souhaitez lancer un nouveau Snip et un nouvel enregistrement d'écran, vous pouvez également le faire à partir d'ici. Ces fonctionnalités nécessiteront la version 11.2211.11.0 ou ultérieure de l'outil capture d’écran et, bien sûr, Windows 11. Pour l’instant, on ne sait pas quand cette mise à jour sera disponible pour tous, mais elle arrivera sûrement avec la version « Moment 2 » de Windows 11, qui devrait arriver en février de l'année prochaine.