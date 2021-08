OneNote : Microsoft fusionne les deux versions Windows pour plus de simplicité

Microsoft a déclaré son intention de fusionner les deux versions de OneNote dans les prochains mois sur Windows. Pour rappel, deux versions sont actuellement proposées pour l’application de prise de note, ce qui peut perdre l’utilisateur.

Microsoft sait que la multiplication des applications peut semer la confusion chez certains utilisateurs et a décidé d’y remédier. Les deux versions de OneNote sur Windows 10 vont donc fusionner dans le futur.

L’idée est de reprendre les particularités de l’application Windows 10 pour les inclure dans la version Office afin de ne garder que cette dernière. Cette évolution devrait arriver dans les douze prochains mois et n’est donc pas immédiate. Pour le moment, c’est encore un peu flou. Microsoft évoque le fait de transférer les « fonctionnalités clés et uniques de OneNote pour Windows 10 ». On peut par exemple penser aux menus latéraux, très pratiques en dessin et en prise de note. Les utilisateurs de la version Windows 10 de OneNote seront incités à passer sur la version Office dans la deuxième moitié de 2022.

« Les améliorations d’Office nous permettent d’unifier les deux applications pour vous permettre d’avoir la simplicité d’une seule application sur Windows en profitant toujours de l’interface et des fonctionnalités avec lesquelles vous êtes déjà familiers ».

OneNote se décline en deux versions sur Windows 10

A noter que les utilisateurs d’autres versions, comme ceux sur Mac ou Android, ne subiront aucun changement. Il sera aussi toujours possible d’utiliser OneNote Windows 10 sur votre PC jusqu’en 2025, soit la date de fin de support, mais on imagine qu’il ne sera plus préinstallé et que des messages de rappel vous vantant les mérites de la version Office apparaîtront régulièrement.

Pour rappel, il existe deux versions de OneNote sur Windows 10. La version Windows, tout d’abord, qui est préinstallée et qui se télécharge via le Microsoft Store si vous ne l’avez plus. En face, nous avons une application de bureau plus classique qui est un logiciel inclus dans Office et Office 365. Si leur fonctionnement est à peu près similaire, l’agencement des menus est un peu différent et la version Windows a quelques petites choses en plus dédiées à l’utilisation tactile.

Il ne s’agit pas ici d’un bouleversement majeur, mais d’un simple ajustement, puisque la présence d’une application dans deux versions différentes sur un même OS est un peu curieuse. Gageons aussi que ce changement interviendra aussi sur Windows 11.

