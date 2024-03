Windows 11 : Microsoft met fin aux applications Android sur PC

Les émulateurs Android pour Microsoft Windows pourraient bientôt redevenir populaires car l'entreprise vient d'annoncer la fermeture de Windows Subsystem for Android, un module qui permet aux utilisateurs d'exécuter des applications Android en tant que programmes natifs.

Microsoft a discrètement annoncé qu'elle cesserait de prendre en charge Windows Subsystem for Android (WSA), la fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de Windows 11 d'exécuter des applications Android sur leur PC.

La société a mis à jour sa page de documentation pour indiquer que WSA ne sera plus pris en charge après le 5 mars 2025, et que l'application Amazon App Store, qui est nécessaire pour installer et utiliser WSA, sera supprimée du Microsoft Store d'ici le 6 mars 2024. Les utilisateurs qui ont installé WSA pourront encore l'utiliser après la fin de la prise en charge, mais ils devront télécharger l'application Amazon App Store à partir d'un lien distinct. « Nous ne prévoyons pas d'impact immédiat sur votre capacité à accéder aux applications entre mars 2024 et mars 2025, mais au fil du temps, certaines applications pourraient ne pas fonctionner correctement », prévient Microsoft.

Qu’est que Windows Subsystem pour Android (WSA) sur Windows ?

WSA était l'une des fonctionnalités les plus attendues de Windows 11 lorsqu'il a été dévoilé en 2021. Elle promettait d'apporter la vaste bibliothèque d'applications Android à la plateforme Windows, permettant aux utilisateurs de profiter de jeux et de logiciels réservés aux mobiles sur leur PC. Cependant, cette fonctionnalité s'est avérée décevante pour de nombreuses raisons.

Tout d'abord, WSA ne prenait en charge que les applications disponibles sur l'Amazon App Store, dont la sélection est beaucoup plus restreinte et de moindre qualité que celle du Google Play Store. Les utilisateurs qui souhaitaient utiliser d'autres applications devaient recourir au sideloading, qui n'était pas officiellement pris en charge et pouvait entraîner des problèmes de compatibilité.

Par exemple, de nombreuses applications reposent sur les services Google Play, qui ne sont pas disponibles sur le Sous-système Windows pour Android. Les utilisateurs qui souhaitaient utiliser l'application Gmail, par exemple, devaient recourir à une solution de contournement qui pouvait ou non fonctionner.

De plus, WSA a été affectée par des problèmes de performance et de stabilité, qui était lent à lancer et n’exécutait parfois pas correctement les applications. Pire encore, il n’était pas rare que certaines applications plantent en boucle.

Notons également que la plupart des applications que les utilisateurs voudraient exécuter sur leur PC sont déjà disponibles sur le Microsoft Store ou sur le web. Les utilisateurs qui souhaitent accéder à TikTok ou à Facebook, par exemple, peuvent simplement utiliser leur navigateur ou les applications Windows natives.

Enfin, WSA n'était pas une bonne option pour les jeux. Les jeux Android que les utilisateurs pouvaient exécuter sur WSA étaient inférieurs aux jeux Windows en termes de graphisme et de jouabilité. En outre, de nombreux jeux populaires étaient absents de l'Amazon App Store, et certains jeux nécessitaient les Google Play Services pour fonctionner correctement.

Les émulateurs pourraient faire leur retour sur Windows

Le seul scénario dans lequel WSA pourrait être utile est celui des développeurs qui souhaitent tester leurs applications Android sur leur PC. Toutefois, même dans ce cas, il existe une meilleure alternative : Android Studio de Google, qui permet aux développeurs de créer et d'exécuter des applications Android sur leur PC à l'aide d'un émulateur.

Avant que Microsoft ne lance WSA pour Windows en réponse à la prise en charge des applications iOS par macOS, les utilisateurs de Windows pouvaient choisir parmi une communauté florissante d'émulateurs Android tels que BlueStacks et Android Studio. Alors que le retour de ces programmes est presque certain, on espère que Microsoft transférera la responsabilité à la communauté spécialisée de Windows en rendant WSA entièrement open-source et en permettant de sideloader facilement des applications.