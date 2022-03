Windows 11 affiche désormais un watermark si votre PC n’est pas compatible

Si vous avez un ordinateur non compatible avec Windows 11 mais que vous décidez tout de même de l’installer, vous aurez le droit à un watermark en bas à droite de l’écran. Il commence à apparaître chez certains utilisateurs du programme Insider.

Windows 11 ne peut pas être installé si votre PC n’est pas compatible, s’il n’est pas équipé de puce TPM 2.0 par exemple. Si vous décidez tout de même de filouter, Microsoft va bien vous faire comprendre que vous n’avez pas fait le bon choix en affichant un watermark.

Nous avons déjà parlé de cette méthode il y a quelques semaines. Microsoft commence à déployer sa stratégie sur le canal des développeurs, puisque certains utilisateurs ont vu apparaître ce message.

Windows 11 affiche un watermark permanent

Comme le montre l’utilisateur Xeno sur Twitter, qui a installé Windows 11 sans que son PC ne soit compatible, ce message est affiché en bas à droite :

La configuration minimale n’est pas suffisante, aller dans les Paramètres pour en savoir plus.

Ce message, il est impossible de l’enlever. Il apparaît dans tous les cas, dans toute type d’utilisation. Beaucoup d’utilisateurs commencent à le voir. Dans les faits, il n’est pas gênant, puisqu’il ne change rien à l’OS, mais c’est un rappel visuel constant que vous n’avez pas la configuration nécessaire pour Windows 11. Il n’y a bien entendu aucun moyen de l’enlever. Une méthode déjà utilisée sur Windows 10 pour les OS sans licence.

Windows 11 est sorti en octobre 2021 et avait beaucoup fait parler à cause de sa configuration minimale. L’OS nécessite en effet une puce TPM 2.0 pour être installé, soit un composant physique, et ce pour des questions de sécurité. Tous les PC récents en sont dotés, mais ce n’est pas forcément le cas des machines qui ont plus de 5 ans. Ces dernières se doivent donc de rester sur Windows 10 qui continuera à être mis à jour jusqu’en 2025 minimum.

Une nécessité qui a laissé bon nombre d’utilisateurs sur le carreau et certains d’entre eux ont décidé de tout de même détourner l’installation pour en profiter. C’est à eux que Microsoft s’adresse avec ce watermark.