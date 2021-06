Windows 11 est gratuit pour les utilisateurs de Windows 7, 8.1 et 10

C'était la grande question que tous les utilisateurs de Windows se posaient : Windows 11 sera-t-il gratuit lorsque l'on possède déjà une licence du système d'exploitation ? Alors qu'une première version du système vient tout juste de fuiter, nous pouvons déjà y répondre.

La nouvelle version de Windows est là ! Si Microsoft ne l'a toujours pas officialisé, Windows 11 est déjà disponible sur le Web, un fichier ISO d'installation ayant fuité. Par son intermédiaire, on peut déjà se faire une sérieuse idée des nouvelles fonctions apportées au système d'exploitation, même s'il faudra encore un bon moment avant de toutes les découvrir dans leur intégralité. D'ici là, Microsoft aura de toute façon officialisé Windows 11, un lancement étant calé au 24 juin 2021.

Reste une question cruciale : pourra-t-on migrer d'une ancienne version de Windows vers Windows 11 et surtout, sans débourser le moindre centime ? C'est déjà le cas pour Windows 10, qui permet d'utiliser une clé d'enregistrement de Windows 7 ou 8.1. Mais aura-t-on les mêmes privilèges avec Windows 11 ? Là encore, bien que Microsoft ne soit pas encore officiellement prononcé sur le sujet, il est déjà possible de répondre à cette interrogation.

Vous pourrez utiliser votre clé d'enregistrement de Windows 7, 8.1 ou 10 pour installer Windows 11

Bonne nouvelle pour les quelques 1,3 milliard d'utilisateurs de Windows 10 : ils pourront gratuitement installer Windows 11. En fait, c'est l'ensemble des anciennes versions de Windows qui sont concernées, de Windows 7 jusqu'à Windows 10. Pour s'en assurer, et comme l'explique le site XDA Developper, on peut faire appel à l l'utilitaire Product Key Configuration Reader. Celui-ci permet de consulter les différentes clés de produit de Windows, et de prendre ainsi connaissance des possibilités de migration d'une version à l'autre.

En lançant l'application, on constate que Microsoft offrira bien la possibilité de migrer depuis une ancienne édition de Windows vers Windows 11. Et c'est ce que nous avons pu constater de manière plus empirique de notre côté : nous avons testé une clé enregistrée jusqu'à présent sous Windows 10, ce même code venant lui-même d'une licence de Windows 8.1. L'enregistrement de Windows 11 s'est déroulé sans problème. Même chose avec une clé provenant d'une ancienne licence de Windows 7.

Une fois le système d'exploitation officiellement lancé, il sera donc possible de migrer gratuitement de Windows 7, Windows 8.1 et Windows 10 vers Windows 11. Notez enfin que, pour les rares utilisateurs encore sous Windows 8, il leur faudra dans un premier temps mettre à jour leur OS vers Windows 8.1, afin de basculer ensuite sur Windows 11.