Windows 11 ajoute de nouvelles options pour les fonds d’écran

Windows 11 a reçu une nouvelle mise à jour pour les Insiders. Cette build corrige pas mal de bugs, mais ajoute également quelques petites fonctionnalités bien sympathiques. L’une d’elle est l’arrivée de Windows à la Une pour le fond d’écran.

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour pour les Insiders de Windows 11. Cette build 22598 concerne aussi bien les membres du canal dev que du canal bêta. Comme d’habitude, elle apporte son lot de nouveautés.

Ainsi, nous avons le droit aux éternels correctifs et suppressions de bugs. Cette mise à jour propose toutefois des nouveautés intéressantes pour l’utilisateur. Elles semblent préparer l’arrivée du gros patch d’octobre, qui apportera des changements graphiques afin de marquer le coup.

Windows 11 inclus Windows à la Une dans les fonds d’écran

La nouveauté la plus notable est l’arrivée de Windows à la Une sur le service de fonds d’écran. Ce service, qui existe déjà sur l’écran de verrouillage, permet de chaque jour découvrir des visuels proposés par Microsoft, et d'en apprendre un peu plus sur ce qui est présenté en cliquant sur un lien.

Ce Windows à la Une sera donc maintenant disponible pour votre fond d’écran. Parfait pour ceux qui aiment changer régulièrement ou qui ne savent jamais se décider. Fait intéressant, il sera activé par défaut et une icône proposera de passer à l’image suivante ou de dire si on aime celle affichée. Pour le moment, cette fonctionnalité ne concerne qu’une poignée d’utilisateurs, mais pourrait s’étendre petit à petit pour tous les Insiders avant la grande sortie.

En plus de Windows à la Une, cette build permet d’introduire des raccourcis pour le nouveau gestionnaire des tâches ou d’inclure une icone qui indique si le son spatial est activé ou non. Pour le reste, nous n’avons que des changements très mineurs qui tiennent plus de l’ajustement qu’autre chose.

Pour rappel, Windows 11 est sorti en octobre 2021. Disponible gratuitement pour tous les PC, il reçoit régulièrement des mises à jour qui améliorent l’expérience utilisateur. En octobre 2022, Microsoft devrait déployer une grosse update annuelle qui apportera de nombreuses nouveautés. Windows à la Une activé par défaut pourrait être l’une des innovations mise en avant par la firme de Redmond.