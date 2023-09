Windows 11 : cette nouvelle mise à jour améliore la fonctionnalité de partage de fichiers

Microsoft a dévoilé la build 23545 de Windows 11 sur le canal Dev du programme Windows Insider. Au programme de cette mise à jour, beaucoup de corrections de bugs et l’arrivée d’un outil de partage très pratique.

Microsoft a modifié l'OS pour rendre le partage de fichiers entre PC plus instinctif. En effet, Windows 11 build 23545 vous donnera « la possibilité de donner rapidement à votre appareil un nom plus convivial pour identifier le partage vers et à partir d’un autre ordinateur ». Il est déjà possible de renommer votre ordinateur, en vous rendant dans « Paramètres > Système > Partage de proximité », mais la nouvelle procédure vise à simplifier le partage en donnant à votre PC un nom dédié à cette tâche.

Par ailleurs, Microsoft « déploie également la possibilité de voir les contacts Microsoft Teams et de leur envoyer des fichiers directement dans la fenêtre de partage intégrée de Windows 11 si vous êtes connecté avec un compte Entra ID » (anciennement Azure Active Directory).

Windows 11 build 23545 facilite le partage de fichiers et corrige les bugs de l’Explorateur de fichiers

D’autre part, selon les spécifications de l’expérience installée sur votre système, vous constaterez que le comportement de la boîte de recherche de la barre des tâches est plus ou moins différent. « Au lieu de proposer une expérience de survol qui ouvre la boîte de recherche dans la barre des tâches, dans certains cas, le fait de cliquer sur la lueur vous amènera à une page Bing ».

En dehors de ces ajouts notables, les ingénieurs de la compagnie ont éradiqué cette liste de bugs dans l’Explorateur de fichiers :