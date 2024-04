Windows 11 : Microsoft simplifie le téléchargement d’applications à partir du site Microsoft Store

Microsoft a apporté une amélioration majeure à la manière dont les utilisateurs de Windows téléchargent et installent des applications à partir du site web Microsoft Store.

L'entreprise a introduit des programmes d'installation légers, dits “undocked”, qui simplifient considérablement le processus d'installation par rapport à l'ancienne méthode en plusieurs étapes. Pour ceux qui ont l'habitude de télécharger des applications à partir du Microsoft Store en ligne, l'ancienne méthode nécessitait plusieurs clics et passages d'une fenêtre à l'autre.

Après avoir sélectionné “Installer” sur une liste, les utilisateurs devaient cliquer sur un “lien profond” pour ouvrir l'application Microsoft Store elle-même. Ce n'est qu'ensuite qu'ils pouvaient cliquer à nouveau sur “Installer” pour lancer le téléchargement. Ce processus alambiqué est désormais remplacé par une expérience beaucoup plus fluide et native pour le web.

Télécharger un programme sur Windows devient encore plus simple

Avec les nouveaux programmes d'installation allégés, cliquer sur “Installer” dans une liste du magasin vous donne la possibilité d'enregistrer l'exécutable du programme d'installation de l'application directement sur votre PC. Une fois téléchargé, vous pouvez exécuter ce fichier d'installation pour terminer l'installation, sans avoir à ouvrir l'application complète du Microsoft Store. Les multiples clics et changements de fenêtre sont ainsi réduits à deux simples pressions.

Cette approche simplifiée est possible parce que ces nouveaux installateurs web contiennent la même logique d'installation que l'application Microsoft Store elle-même, mais dans un format plus petit et autonome. Cela garantit que les téléchargements s'intègrent parfaitement à Windows 11 tout en se mettant à jour automatiquement avec les dernières fonctionnalités.

Selon Rudy Huyn, Principal Cloud Architect chez Microsoft, les installateurs web offrent plusieurs avantages clés par rapport à la méthode précédente :

Ils se lancent beaucoup plus rapidement que l'application complète du Microsoft Store

Ils restent à jour avec la prise en charge de tous les types d'applications, même si l'application Microsoft Store n'a pas été mise à jour.

Ils fonctionnent même si l'application Microsoft Store est désinstallée.

Elles permettent d'installer plusieurs applications en parallèle.

MHuyn a révélé qu'au cours des premiers tests, les nouveaux installateurs légers ont déjà permis d'augmenter de 12 % le nombre d'installations d'applications à partir du web. Le nombre d'applications installées et lancées par les utilisateurs a également augmenté de 54 %.

Pour l'utilisateur moyen de Windows, les nouveaux programmes d'installation signifient une manière plus simple et plus intuitive d'obtenir des applications et des jeux à partir de la vitrine numérique de Microsoft. Plus besoin de se faire renvoyer vers l'application Microsoft Store