Windows 11 : vérifier si votre ordinateur est supporté grâce à cette liste de cartes mères et de chipsets compatibles

BIOSTAR, célèbre constructeur de matériels informatiques, vient de dévoiler la liste de ses cartes mères compatibles avec Windows 11, le dernier OS de Microsoft. Sans surprise, la marque y inclut uniquement des cartes mères qui intègrent une puce TPM 2.0, condition sine qua num pour pouvoir profiter du prochain système d'exploitation.

Comme vous le savez probablement, Microsoft vient de présenter officiellement Windows 11 lors d'une nouvelle conférence. Après avoir présenté les nombreuses nouveautés à venir, comme le menu Démarrer flambant neuf, une version revue et corrigée d'Office, ou encore la refonte de l'application Paramètres, l'entreprise américaine a dévoilé la configuration minimale requise pour profiter de son nouvel OS.

Bon, il est vrai que la firme de Redmond s'est un peu emmêlée les pinceaux dans sa démonstration, notamment à cause de PC Health Check. Cet outil, proposé par Microsoft, permettait aux utilisateurs de savoir si leur machine réunissait les conditions requises. Seulement, l'outil dispensait trop peu d'informations aux goûts des utilisateurs. À la suite de cette polémique, Microsoft a retiré l'outil pour retravailler dessus, avant un retour à l'automne 2021.

La puce TDM, la condition pour profiter de Windows 11

Dans la foulée, Microsoft a donc clarifié la configuration minimale requise pour Windows 11. Ainsi, il sera notamment impératif d'être en possession d'une carte mère équipée d'une puce TDM 2.0 (Trusted Platform Module). Cette puce, directement accolée à la carte mère, protège votre ordinateur contre les attaques extérieures en isolant les données sensibles.

Sachant cela, certains constructeurs de composants ont donc décidé de prendre les devants et d'annoncer leurs matériels compatibles avec Windows 11. C'est notamment le cas de BIOSTAR, qui vient de révéler la liste de ses cartes mères compatibles avec le dernier OS de Microsoft. Sans surprise, l'intégralité des cartes mères présentes est donc équipée d'une puce TDM 2.0 et du Secure Boot.

Fait notable, on y retrouve l'ensemble des cartes mères AMD Ryzen, de la série 300 à la dernière série 500. Une excellente nouvelle pour les possesseurs de ses cartes mères, puisque même des modèles plus anciens datant de 2017 sont donc compatibles avec Windows 11. Du côté d'Intel, les choses sont malheureusement plus compliquées, avec une liste d'appareils compatibles plutôt réduite. Jugez par vous-même.

La liste des cartes mères Biostar compatibles avec Windows 11

AMD

A520 series

B550 series

X570 series

B450 series

X470 series

X370 series

B350 series

A320 series

Intel

Z590 series

B560 series

B460 series

H510 series

B250 series

J4105NHU

Source : Wccftech