Windows 11 : gérer son abonnement Game Pass va enfin devenir moins compliqué

Microsoft va prochainement vous permettre de gérer votre abonnement Game Pass directement dans les paramètres de Windows 11. Une amélioration notable qui évitera à l’utilisateur de passer par le site du constructeur.

Gérer son abonnement au Game Pass (et tout autre abonnement Microsoft, d’ailleurs), n’est pas vraiment chose facile. L’utilisateur se doit de passer par le site du constructeur, qui n’est pas forcément un exemple en termes de design. Toutefois, les choses devraient bientôt être facilitées.

En effet, Windows 11 va prochainement permettre à l’utilisateur de gérer directement son abonnement Game Pass via les paramètres. C’était déjà possible avec Office, mais pas encore avec les services Xbox.

Windows 11 permet de gérer votre abonnement Game Pass

Comme on peut le voir dans le visuel, il sera possible de voir quel abonnement est actif (si c’est le cas), quels sont les bénéfices du dit abonnement mais aussi de constater quelle carte est débitée. Pour changer d’offre, il suffira de cliquer sur « upgrade ». Simple et efficace. Si vous n’êtes pas du genre gamer, le menu des paramètres vous vantera tout de même les avantages d’un abonnement au Game Pass afin de susciter votre curiosité. En réalité, tout semble fonctionner de la même manière que l’abonnement Office.

Il ne sera donc plus nécessaire de passer par le site officiel de Microsoft pour gérer son abonnement, ce qui n’est pas du luxe. Pour le moment, cette nouveauté n’est réservée qu’aux Insiders qui ont téléchargé la Build 25193. Si la nouveauté fait ses preuves, elle devrait arriver prochainement pour le grand public. Cette Build apporte d’autres améliorations, comme un mode narrateur amélioré pour les malvoyants, une plus grande maîtrise sur vos fichiers synchronisés avec OneDrive ou encore des corrections de bug.

Théoriquement, cette fonctionnalité devrait faire partie de la grosse mise à jour d’octobre. Pour rappel, cette dernière apportera bon nombre de nouveautés, comme une barre des tâches améliorées ou encore des widgets tiers. Il est possible à tous de rentrer dans le programme Insider de Microsoft en passant par les paramètres de Windows. Cela permet de tester des nouveautés en avance, comme le menu Game Pass ci-dessus, mais attention, il faut composer avec les bugs !

Source : Microsoft