Windows 11 : les nouveautés de Moment 4 sont disponibles pour tous, enfin presque

La dernière mise à jour cumulative de Microsoft déploie toutes les fonctionnalités apportées par Moment 4. Enfin, pas tout à fait. On fait le point.



Les mises à jour de Windows 11 suivent un schéma bien défini. Elles sont d'abord introduites chez quelques participants du programme Windows Insider, qui permet de les recevoir en avance en sachant qu'elles peuvent comporter des bugs. Après quelques aller-retours pour corriger ces derniers, elles sont déployées au “grand public”, mais pas à tout le monde en même temps. Cela explique pourquoi vous voyez passer des articles annonçant telle ou telle nouvelle fonctionnalité sans la voir de votre côté avant plusieurs jours, parfois plus. Enfin, tout le monde en profite par le biais d'une mise à jour cumulative.

La dernière en date, numérotée KB5032190, s'adresse à celles et ceux qui sont passés à la version 23H2 de Windows 11. En plus de corriger plusieurs bugs, elle active toutes les fonctionnalités apportées par Moment 4, que certains possèdent déjà. Globalement, la mise à jour booste la plupart des applications de base à l'intelligence artificielle. Le vénérable Paint par exemple, reçoit la possibilité de détecter et supprimer l'arrière-plan d'une image, tout en ajoutant le travail à partir de calques. Mais il reste un grand absent chez nous.

Toutes les fonctionnalités de la mise à jour Moment 4 sur Windows 11 sont disponibles, sauf une

Si vous faites la mise à jour, vous constaterez qu'une fonction majeure manque toujours à l'appel : Copilot. L'assistant IA virtuel de Microsoft est toujours interdit en Europe, faute de pouvoir “fournir un service conforme aux règles du DMA”, la législation sur les marchés numériques de l'Union européenne. Il existe cependant un moyen d'activer Copilot même si vous n'y avez pas droit. Mis à part ça, vous avez accès à tout ce qu'apporte Moment 4.

Microsoft prévient que trois bugs déjà repérés subsistent. Les deux premiers sont très situationnels : un problème d’affichage d'un certain profil de couleur et un message d'erreur pour les appareils utilisant des stratégies de groupe particulières. Le 3e est plus gênant. En lançant Copilot, l'utilisateur peut voir les icones présents sur son bureau se déplacer tout seul sur l'écran ou entre deux écrans. Ces comportements seront corrigés ultérieurement.