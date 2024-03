Windows 11 : la mise à jour Moment 5 est là et fait le plein de nouveautés, comment l’installer

Microsoft vient de lancer le déploiement de la mise à jour Moment 5 de Windows 11. Malgré ce que pourrait laisser penser son nom, celle-ci est relativement mineure. Cela ne l’empêche pas d’apporter quelques nouveautés sympathiques. On vous résume tout à son sujet.

Après une mise à jour Moment 4 chargée en nouveautés, on attendait de voir ce que nous réservait Microsoft pour Moment 5. L’attente touche aujourd’hui à sa fin, tandis que Microsoft déploie la nouvelle mise à jour de Windows 11. Attention toutefois à ne pas vous laisser berner par le nom de cette nouvelle mise à jour. En effet, malgré ce que la nomenclature Moment pourrait laisser penser, il ne s’agit pas véritablement d’une grosse mise à jour pour le système d’exploitation.

Ceci étant dit, Moment 5 apporte tout de même quelques nouveautés intéressantes. Le plus grand bond technologique se trouve certainement du côté des fonctionnalités d’accessibilité. Les utilisateurs pourront avoir accès à l’Accès vocal depuis plusieurs écrans, en s’assurant d’être connectés à leur compte Microsoft sur chacun des appareils. Grâce à cette option, il sera possibles diverses actions sur Windows 11, comme ouvrir des applications et effectuer une recherche.

Windows 11 Moment 5 est là, voici les nouveautés

Mais le principal objectif de la mise à jour Moment 5 est sans surprise d’effectuer tous les changements nécessaires pour se plier au DMA, qui entrera en vigueur le 6 mars prochain. Forcément, qui DMA dit interopérabilité. Désormais, la recherche à partir du menu Démarrer ne redirigera pas nécessairement vers Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Vous aurez ainsi le choix parmi les concurrents de ce dernier, comme Google pour ne citer que lui. Même son de cloche du côté des widgets, qui pourront afficher des informations provenant d’autres sources que Microsoft Start.

Notons également la possibilité très attendue de désinstaller les nombreux bloatwares de Windows 11. Vous attendez depuis des mois de supprimer Edge ou Cortana de votre PC ? Avec Moment 5, cela sera enfin possible, grâce au DMA. De plus, vous pourrez également mieux gérer les données personnelles que vous enverrez à la firme de Redmond, en choisissant ou non de synchroniser votre compte à Microsoft à Windows. Notez que cela impactera la synchronisation entre vos appareils.

D’autres petites nouveautés sont également de la partie, comme la nouveauté de Snap Layout qui va permettre d’organiser vos fenêtres en un seul clic. Concrètement, la fonctionnalité va proposer automatiquement une disposition des fenêtres en fonction de vos habitudes afin que celles-ci s’organisent directement comme vous le souhaitez sur votre écran. Citons enfin quelques ajouts mineurs, mais bienvenus, comme l’arrivée de bloc-notes dans le menu du clic droit ainsi que la possibilité de renommer un appareil dans Nearby Share.

Comment installer la mise à jour Moment 5 sur Windows 11

Pour l’heure, Moment 5 est encore déployée en tant mise à jour optionnelle auprès des utilisateurs se trouvant sur les versions 22H2 et 23H2 de Windows 11. Il faudra donc attendre encore quelques jours que celle-ci soit disponible directement, probablement lors du prochain Patch Tuesday. Mais cela ne signifie pas que vous devez attendre cette date pour l’installer. En effet, une simple manipulation vous permet de la télécharger le plus tôt possible. Voici comment :

Ouvrez les Paramètres de Windows 11 Rendez-vous dans la section Windows Update Activez l’option Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles

Windows Update vous proposera alors de télécharger Moment 5. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur le bouton Rechercher des mises à jour. N’hésitez pas à redémarrer votre PC en cas de besoin.