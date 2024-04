Mais où est passé Windows 9 ? Voici la vraie raison derrière le passage à Windows 10

À la présentation du successeur de Windows 8, le monde entier a été stupéfait de voir que Microsoft avait visiblement oublié un chiffre. En effet, plutôt que de passer logiquement à Windows 9, les utilisateurs ont directement eu droit à Windows 10. Derrière la raison officielle, il se cache en réalité une contrainte technique qui a poussé Microsoft à faire ce choix.

Au cours de sa vie, Windows a connu autant de versions que de noms différents. C’est avec Windows 95, sorti en toute logique en 1995, que le système d’exploitation a véritablement explosé auprès du grand public. La version suivante a suivi le même chemin : sorti en 1998, voici Windows 98. Puis tout se complique en 2001, avec le lancement de la branche NT (pour « Nouvelle Technologie »). Son premier représentant, Windows XP, est encore l’un des OS de Microsoft les plus appréciés à ce jour.

Windows Vista a succédé à ce dernier, abandonnant un peu plus la logique numérique pour sa nomenclature. Mais ce dernier ayant rencontré un accueil très mitigé chez les utilisateurs, Microsoft décide ensuite de revenir à ses racines. En 2009 sort Windows 7, un nom certes plus simple, mais là encore assez étrange, puisqu’il s’agit en réalité de la version 6.1 de Windows 6.1. Qu’importe, Microsoft est désormais lancé et lance quelques années plus tard Windows 8. Puis Windows 9 ? Raté.

Comment Microsoft explique le passage de Windows 8 à Windows 10

En effet, la firme de Redmond prend tout le monde de court lorsqu’en 2014, celle-ci dévoile aux yeux du monde non pas Windows 9, mais Windows 10. Pourtant, tous les journalistes de l’époque parlaient déjà du futur système d’exploitation en le nommant Windows 9, un peu comme nous parlons aujourd’hui de la Nintendo Switch 2 alors que celle-ci n’est pas encore officielle. La réflexion est simple : si un produit est censé ressembler à son prédécesseur, il suffit généralement d’y accoler le chiffre suivant sur la liste pour trouver son nom.

Seulement voilà, Windows 10 n’avait clairement pas pour vocation de ressembler à son prédécesseur. Et pour cause : si Windows XP a atteint des sommets de popularité, Windows 8 est en compétition avec Windows Vista pour le titre d’OS le plus détesté de l’Histoire. Microsoft tenait donc absolument à souligner la différence entre Windows 8 et Windows 10. C’est du moins la raison officielle avancée par l’éditeur. Windows 10 était un tournant, et il fallait absolument marquer le coup.

Autre explication officielle : avec Windows 10, Microsoft souhaitait également marquer un tournant dans le fonctionnement de ses mises à jour. Avec l’OS sont en effet apparues les fameuses updates Moment, qui apportent de nombreuses fonctionnalités à quelques mois d’intervalles. Auparavant, il fallait attendre plusieurs années pour avoir droit à de véritables nouveautés sur son système d’exploitation.

Voici pourquoi Windows 9 n’existe pas

Malgré ces explications, plusieurs autres théories sont rapidement apparues en ligne. Certains ont avancé que le chiffre 9 porterait malheur dans certaines cultures, comme le chiffre 4 au Japon et en Chine qui pousse les constructeurs à sauter ce chiffre dans la nomination de leurs produits. D’autres évoquent également l’existence de Windows 8.1, qui devait initialement s’appeler Windows 9 avant que Microsoft n’en décide autrement.

Mais la réalité est probablement toute autre. En effet, la véritable raison derrière cet « abandon » de Windows se trouve certainement dans le code source de certaines applications. Certaines d’entre elles existent quasiment depuis la création même de Windows — il arrive même qu’elles n’aient pas été mises à jour depuis. Pour fonctionner correctement, ces applications doivent vérifier sur quelles versions de Windows elles se trouvent. Or, Windows 95 et 98 apparaissent précisément dans le code de ces applications en tant que… Windows 9.

Autrement dit, il aurait fallu allonger considérablement le temps de développement de Windows 10 pour que celui-ci s’appelle Windows 9, puisqu’il aurait fallu retravailler le code de nombreuses applications propriétaires. Un délai supplémentaire que ne pouvait (voulait ?) pas s’offrir Microsoft, qui tenait absolument à lancer son nouveau système d’exploitation avant la fin de l’année 2015. Alors, Windows 12 s'appellera-t-il Windows 12 ? En théorie rien ne s'y oppose. Mais avec Microsoft, rien n'est jamais sûr en matière de nom.