Windows 11 : le Gestionnaire des tâches va bientôt prendre des couleurs

Via une nouvelle build de Windows 11 dédiée aux membres Insider, Microsoft a annoncé du nouveau pour le Gestionnaire des tâches. Dans cette future version de l'OS, la couleur du Gestionnaire des tâches s'adaptera à celle de vos préférences système et notamment la couleur d'accentuation.

Depuis le lancement de Windows 11 en octobre 2021, Microsoft a diffusé de nombreux versions de l'OS réservée aux membres du programme Insider. L'occasion pour les utilisateurs de découvrir en avant-première les modifications apportées par le constructeur sur son dernier système d'exploitation. Or, lors d'un livesteam diffusé ce mardi 26 avril 2022, la firme de Redmond a annoncé l'arrivée prochaine d'une nouvelle build de Windows 11.

Cette version contiendra notamment une mise à jour du Gestionnaire des tâches, qui pour rappel a déjà eu droit à un design plus moderne et en phase avec celui de Windows 11. Désormais, le Gestionnaire des tâches suivra la couleur d'accentuation choisie par l'utilisateur dans les onglets Processus et Performances.

La couleur d'accentuation est utilisée pour souligner les éléments importants dans l'interface utilisateur et indiquer l'état d'un objet ou d'un contrôle interactif. Les valeurs de couleur d'accentuation sont générées automatiquement et optimisées pour le contraste en mode clair et sombre, comme le rappelle Microsoft.

Le Gestionnaire des tâches s'adaptera à la couleur d'accentuation

Jusqu'alors, le Gestionnaire des tâches affichait ces informations avec cette couleur jaune moutarde caractéristique. Ce ne sera donc plus le cas puisqu'à l'avenir, les colonnes des onglets précédemment cités suivront simplement la couleur d'accentuation définie par l'utilisateur dans l'application Paramètres d'affichage de Windows, de quoi rendre le Gestionnaire des tâches plus attrayant et plus design.

Par ailleurs, Microsoft a détaillé d'autres fonctionnalités à venir pour le Gestionnaire des tâches, à commencer par une nouvelle option d'optimisation pour limiter l'accès aux ressources pour les applications spécifiées par l'utilisateur. Cette fonctionnalité était déjà accessible en fouillant un peu dans les précédentes builds, mais son fonctionnement laissait à désirer.

Néanmoins, précisons que Microsoft n'a pas donné de date de sortie concernant ces nouveautés du Gestionnaire des tâches. De fait, difficile de savoir si tous les utilisateurs pourront en profiter prochainement ou s'il faudra prendre son mal en patience. Notez que l'Explorateur de fichiers a lui aussi bénéficié récemment d'un lifting bienvenu, avec une nouvelle page d'ouverture et la navigation par onglet.

Source : Windows Central