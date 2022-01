Windows 11 : Microsoft travaille toujours sur les émojis 3D

Les émojis 3D faisaient partie des promesses de Microsoft lors de la présentation officielle de Windows 1. Depuis, l'OS est disponible et les émojis se font toujours attendre. Pas d'inquiétude, le constructeur planche toujours sur leur développement.



Comme vous le savez peut-être, Windows 11 est encore loin d'avoir tenu toutes les promesses faites par Microsoft. En effet, de nombreuses fonctionnalités phares mises en avant par le constructeur ne sont toujours pas disponibles, à l'image de la prise en charge des applications Android. À ce sujet, une phase de bêta publique va être lancée en février 2022.

Parmi les autres manquements, il y a également les émojis 3D. En octobre 2021, Microsoft publie une nouvelle mise à jour de l'OS pour les Insiders. Un patch contenant notamment les “nouveaux” émojis tant attendu. Seulement, la réalité est tout autre. Les émojis en 3D ont cédé leur place à de simples émojis 2D tout ce qu'il y a de plus classique.

Face à la grogne des utilisateurs, Microsoft s'est expliqué, reconnaissant avoir manqué de clarté “quant à l'endroit où les émojis 3D apparaîtraient réellement”. En vérité, les émojis 3D seront disponibles dans une poignée d'applications comme Microsoft Teams ou Skype. Et justement, quand seront-ils disponibles ? Sur ce sujet, toujours pas de date précise.

Les émojis 3D finiront par arriver sur Windows 11

Néanmoins, Nanda Costa, design vétéran chez Microsoft, a récemment publié un billet de blog dans lequel il donne des informations sur la nouvelle orientation adoptée par l'entreprise concernant les émojis 3D. En premier lieu, il explique que l'idée de produire des émojis 3D à germer après le “Fix Hack Learn”, un évènement trimestriel durant lesquels les employés de Microsoft sont libres d'explorer les concepts qui les passionnent.

“À l'époque, l'objectif de notre projet était axé sur le fait de rendre notre système de réactions plus inclusif, en permettant aux clients de choisir leur couleur de peau lorsqu'ils réagissent à un message ou à un post sur Teams et Yammer. Mais il était clair que nous avions également la possibilité de réimaginer nos émojis sous un jour totalement nouveau. Et c'est finalement ce que nous avons fait”, détaille-t-il.

Nanda Costa revient également sur les raisons qui ont poussé Microsoft à refléter certaines caractéristiques comme les rides, la coupe et la couleur de cheveux dans ses émojis, ou encore comment certains designs ont été inspirés par “la nouvelle réalité d'un lieu de travail hybride”, en référence au télétravail. Pour les développer, l'entreprise s'est appuyée sur plusieurs outils et logiciels comme Adobe Illustrator, Cinema 4D de Maxon, Figma ou encore Font Lab. Concernant la date de leur arrivée sur Windows 11, il faudra repasser malheureusement.

Source : LinkedIn