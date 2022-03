Windows 11 : le menu contextuel sera bientôt plus simple à utiliser

Windows 11 apporte de nombreuses innovations dont un nouveau menu contextuel. S’il est beaucoup plus agréable à l’œil, il est toutefois bien moins pratique que l’ancien, et surtout plus gourmand. Microsoft le sait et le revoit dans une nouvelle bêta, permettant à l’utilisateur d’accéder facilement à plus d’options.

Windows 11 a apporté une refonte visuelle majeure au système d’exploitation et le menu contextuel n’a pas été épargné. Il s’agit de ce menu déroulant qui apparaît lorsque l’utilisateur fait un clic droit. Dans une prochaine mise à jour, Microsoft va le retravailler en nous permettant d’avoir facilement plus d’options affichées. Il sera désormais possible de voir le vieux menu contextuel en faisant directement clic droit + Maj.

Avec Windows 11, le menu contextuel a été revu pour être plus simple, plus clair, plus facile à appréhender. Il est vrai qu’il n’affiche que l’essentiel. Il se paye même le luxe de remplacer les options « coller » ou « renommer » par de petites icones. Il est toujours possible d’accéder à plus de fonctionnalités, mais il faut cliquer sur « afficher plus d’options ». Microsoft va proposer un autre moyen. Avec clic droit + Maj, il ne sera plus nécessaire d’aller chercher la fenêtre supplémentaire. Cela permettra à l’utilisateur de gagner du temps. Car oui, si le nouveau menu contextuel est joli à l’œil, il n’est pas vraiment pratique pour la productivité.

Le menu contextuel simplifié arrive bientôt

A noter qu’il existe déjà une manière d’afficher directement l’ancien menu, puisqu’il suffit de faire Maj + F10. Une manipulation peu pratique (il faut aller chercher la touche F10) et surtout peu intuitive.

A lire aussi – Test Windows 11 : Microsoft fait sa révolution en douceur

Cette innovation apparaît dans la nouvelle build de Windows 11 réservée au canal Dev, la 22572, et devrait prochainement arriver pour le grand public. Microsoft ne s’est pas contenté de rajouter cette option, puisque les soucis de performance du menu contextuel ont aussi été corrigés. En effet, ce menu est plus gourmand et sur des configurations modestes, il peut prendre quelques secondes à s’afficher, ce qui est rageant. Toutefois, ce souci ne sera bientôt plus qu'une histoire ancienne, si l’on en croit cette nouvelle version.

Pour rappel, Windows 11 est disponible depuis octobre 2021 et peut être téléchargé sur le site officiel de Microsoft. Si vous êtes sur Windows 10 et que votre machine est compatible, l’OS sera proposé automatiquement, si ce n’est pas déjà fait.