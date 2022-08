Windows 11 : plus besoin de passer par l’Xbox App pour installer un jeu

Microsoft continue d'améliorer l'expérience offerte par Windows 11 via les différentes versions preview de l'OS accessibles aux membres du programme Insider. Via la dernière build déployée 22207.1401.X, la firme de Redmond instaure deux changements notables, dont un concernant l'installation des jeux.

Microsoft publie régulièrement de nouvelles versions preview de Windows 11 à destination des membres du programme Insider. Via ces builds, le constructeur essaie tant bien que mal d'améliorer l'expérience utilisateur de son dernier OS.

Et justement, la firme de Redmond vient de publier un nouvelle version sur le canal Dev numérotée 22207.1401.X. Cette build apporte deux changements notables : des captures d'écran dans les résultats de recherche du Microsoft Store et la correction d'un problème majeur concernant l'installation des jeux.

Concernant le premier point, il est désormais possible d'afficher des captures d'écran dans les résultats de recherche du Microsoft Store, le but étant d'améliorer l'expérience de navigation. Pratique par exemple pour voir à quoi ressemble réellement un jeu si vous ne prêtez pas une confiance absolue aux captures fournies par l'éditeur ou le studio. Notez que le Microsoft Store n'affichera que la 1re capture d'écran, et qu'il n'y a pas la possibilité d'ouvrir une liste au préalable.

A lire également : Windows 11 – la mise à jour majeure 22H2 serait déployée dès septembre 2022

Plus besoin de l'appli Xbox pour installer un jeu sur Windows 11

Quant au second point, Microsoft s'est enfin décidé à résoudre l'un des principaux problèmes rencontrés par les joueurs qui ont l'habitude d'acheter des jeux via le Microsoft Store. En effet, sur la version stable de l'OS, il est encore nécessaire de passer par l'application Xbox pour installer un jeu acheté depuis la boutique officielle de l'OS.

Sur cette build, Microsoft a remédié au problème en permettant aux utilisateurs d'installer des jeux PC directement depuis le Microsoft Store. On élimine donc une étape intermédiaire, à savoir passer obligatoirement par l'Xbox App, et on simplifie au passage le processus d'installation. Pour rappel, Microsoft a annoncé récemment avoir corrigé un bug qui empêchait le Microsoft Store de gérer plus de 2000 avis sur une application, un logiciel ou un jeu.

Ce souci a été résolu via une mise à jour publiée ce 9 août 2022, le compteur affichant désormais le nombre réel d'avis postés. Il s'agissait visiblement d'une vieille limitation technique qui empêchait l'affichage de plus de 2000 avis, comme l'expliquait Rudy Huyn, principal responsable de l'architecture du Microsoft Store.