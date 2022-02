Windows 11 va booster les performances des jeux vidéo, voici comment

Windows 11 accueille une toute nouvelle version pour les Insiders. Beaucoup de choses au programme, comme une optimisation des jeux en mode fenêtré ou la possibilité de créer des dossiers dans le menu démarrer. Cette build est actuellement en test et devrait arriver plus tard pour le grand public.

Windows 11 continue de s’améliorer au fil du temps et les Insiders ont eu la surprise de voir débarquer une nouvelle version : la build 22557. Elle est disponible dans le canal Dev et peut donc d’ores et déjà être testée par les volontaires.

Cette Build apporte son lot de nouveautés et l’une des plus notables concerne le jeu vidéo. En effet, ces derniers voient désormais leurs performances améliorées en mode fenêtré. Si vous jouez dans cette configuration, sachez que vos jeux prendront en charge l’Auto HDR ou encore le Variable Refresh Rate sans forcément avoir besoin de se mettre en plein écran. Microsoft évoque aussi une amélioration notable de la latence en jeu. L’application HDR Calibration (déjà sur Xbox) sera disponible sur PC afin d’aider les joueurs à ajuster très facilement leur image.

Windows 11 s’enrichit de plein de fonctionnalités

Une bonne nouvelle pour les gamers, donc. Beaucoup profitent en effet du mode fenêtré au lieu du mode plein écran, plus pratique s’il y a deux affichages. Ceci n’est pas la seule nouveauté de cette Build, puisque Microsoft introduit également diverses petites choses intéressantes, comme la possibilité de créer des dossiers d’applications dans le menu démarrer afin de mieux s’organiser.

La répartition automatique des fenêtres a aussi été revue. Windows 11 permet maintenant d’agencer plus précisément une de ces fenêtres lorsque l’utilisateur la glisse sur un côté de l’écran, de la même manière que le traditionnel Snap Layout déjà présent.

Microsoft ajoute également la possibilité de se mettre en Ne Pas Déranger, afin de ne plus recevoir de notifications, ou même en mode focus pour les masquer pour un temps donné. En plus de cela, diverses améliorations de navigation sont ajoutées, comme la possibilité de voir plus facilement son espace de stockage sur OneDrive, et les commandes tactiles s’enrichissent de manipulations supplémentaires.

Pour rappel, Windows 11 est sorti en octobre 2021 et apporte des tas de nouveautés par rapport à Windows 10, la principale étant une refonte totale du visuel.