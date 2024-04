Windows 10 : les mises à jour vont s’installer beaucoup plus rapidement à partir de maintenant

La prochaine mise à jour de Windows 10 n’apporte pas de grandes nouveautés, mais vous devriez tout de même remarquer un changement lors de l’installation. En effet, il y a de fortes chances pour que celle-ci soit beaucoup plus rapide que d’habitude. C’est normal : Microsoft a réduit la taille des mises à jour de l’OS.

Il y a des mises à jour Windows qui s’installent plus rapidement que d’autres. Si vous avez la chance d’avoir un PC compétent doublé d’une bonne connexion Internet, l’opération ne prend généralement pas plus que quelques minutes, même pour les updates importantes. Mais si ce n’est pas votre cas, le processus peut prendre bien plus longtemps, obligeant ainsi l’utilisateur à choisir soigneusement la date de la mise à jour afin de ne pas bloquer son planning.

Aussi, il est crucial pour Microsoft de simplifier la vie de ces utilisateurs. Et cela passe notamment par un détail : la taille des mises à jour. Le calcul est on ne peut plus simple. Plus la mise à jour pèse lourd, plus il faudra de temps à l’utilisateur pour la télécharger, surtout s’il dispose d’une connexion capricieuse. Cela tombe bien, la firme de Redmond s’est justement attaquée au sujet. Aujourd’hui, elle dévoile des progrès significatifs.

Sur le même sujet — Windows 10 veut vous pousser à créer un compte Microsoft, même si vous n’en voulez pas

Les mises à jour de Windows seront plus rapides

La nouvelle mise à jour cumulative de Windows 10 se distingue ainsi des précédentes par sa taille. Alors que les paquets pèsent généralement 830 Mo, ce dernier s’affiche à 650 Mo, soit une baisse de 20 %. Cela ne signifie pas pour autant que les mises à jour seront 20 % plus rapides, mais les utilisateurs devraient tout de même remarquer une nette différence sur la durée totale du processus.

Une avancée qui profitera donc avant tout aux utilisateurs avec une connexion plus lente que la moyenne, ou qui se contente d’une bande-passante relativement mince. La mise à jour est disponible depuis le 23 avril dernier et devrait apparaître sur votre machine. Pour rappel, Microsoft travaille déjà sur une autre méthode, baptisée UPP, qui devrait elle aussi réduire drastiquement la rapidité des mises à jour sur Windows 10 et 11.

Source : MSPowerUser