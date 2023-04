Pixel 8 et 8 Pro : nouveautés, prix, date de sortie, tout savoir sur les smartphones de Google

Premiers smartphones à sortir sous Android 14, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont les prochains smartphones haut de gamme de Google. Fiche technique, design, améliorations en photo, prix et disponibilité : voici tout ce que l'on sait à leur sujet.

Vitrines technologiques de l'écosystème Android, les smartphones de la gamme Pixel de Google sont très attendus chaque année. Alors que la firme de Mountain View a fait le choix de la continuité avec sa série des Pixel 7, après des Pixel 6 ayant révolutionné la marque, les Pixel 8 sont attendus au tournant. Au programme, nous attendons des évolutions de design, des capacités en photo et vidéo encore plus impressionnantes, et une puce personnalisée de nouvelle génération.

Quel est le prix du Pixel 8 ?

Nous ne savons pas encore quel sera le prix du Pixel 8, et il est probable que Google lui-même n'ait pas encore déterminé le tarif final de ses appareils, qui dépend autant de la production que de la conjoncture économique et financière. Les Pixel n'ayant pas la même aura que les iPhone ou les Galaxy S de Samsung auprès du grand public, Google devrait poursuivre sa stratégie de maîtrise des prix et ne pas entrer dans la course à l'ultra premium. La société fait d'ailleurs partie des rares fabricants réputés à ne pas commercialiser de smartphones au-dessus du prix symbolique des 1000 euros. Nous estimons que les Pixel 8 seront vendus au même tarif ou légèrement plus chers que leurs prédécesseurs, dont voici les prix annoncés à leur sortie :

Pixel 7 (128 Go de RAM) : 649€



649€ Pixel 7 (256 Go de RAM) : 7 49€

49€ Pixel 7 Pro (128 Go de RAM) : 899€



899€ Pixel 7 Pro (256 Go de RAM) : 999€

Quand sort le Pixel 8 ?

Google n'a pas communiqué de date de sortie exacte pour le Pixel 8, mais respecte le même calendrier depuis de longues années. Nous pouvons donc nous attendre à une présentation officielle et complète du smartphone au début du mois d'octobre, pour une disponibilité aux alentours de la mi-octobre. L'année dernière, le géant américain avait surpris tout le monde en dévoilant le design des Pixel 7 dès le mois de mai, lors de la conférence Google I/O, une manière d'anticiper les fuites. Il est fort possible que le constructeur récidive, et nous avons déjà une date pour l'événement : la Google I/O 2023 se tiendra le 10 mai prochain.

Quels changements de design pour le Pixel 8 ?

En 2021, Google avait revu sa formule et adopté un tout nouveau design, très original, pour ses Pixel 6. Les Pixel 7 ont ensuite repris la même base et apporté quelques retouches. Les Pixel 8 vont poursuivre dans cette même voie empruntée il y a deux ans, avec quelques éléments de différenciation pour se démarquer, dont une modification majeure.

Selon plusieurs sources, le Pixel 8 sera un smartphone plus compact que le Pixel 7. Sont mentionnées des dimensions de 150.5 x 70.8 x 8.9 mm pour le nouveau modèle, contre 155.6 x 73.2 x 8.7 mm pour celui de la génération précédente. Nous perdons donc à la fois en hauteur et en largeur, avec une légère augmentation de l'épaisseur. Pour proposer un produit plus petit, Google rognerait tout simplement sur la taille de l'écran, qui pourrait passer de 6,3 à 5,8 pouces. Un choix qui semble étonnant : en 2023, peu de smartphones sont équipés d'une dalle à la diagonale inférieure à 6 pouces. Apple a d'ailleurs abandonné ses iPhone Mini avec la série 14 suite aux ventes décevantes de ses iPhone 12 Mini et iPhone 13 Mini. En haut de gamme, seul le ZenFone 9 d'Asus nous vient à l'esprit.

Une explication possible à cette décision de rendre le Pixel 8 plus compact serait que nous aurions affaire à une génération de transition. D'après Android Authority, Google devrait revoir sa stratégie avec la série Pixel 9 en lançant trois modèles : un Pixel 9 aussi compact que le Pixel 8 (5,8 pouces), un Pixel 9 Pro de 6,3 pouces comme l'était le Pixel 7, et enfin un Pixel 9 Pro Max reprenant les dimensions du Pixel 7 Pro (6,7 pouces).

L'écran du Pixel 8 serait totalement plat et entouré de bordures plus fines que sur le Pixel 7. Alors que la tendance des tranches plates fait son retour chez d'autres constructeurs, celles du Pixel 8 devraient rester très arrondies et bombées. La caméra frontale est logée dans un poinçon positionné dans l'axe de l'écran. Au dos, le fameux bloc photo horizontal qui fait toute la particularité des derniers Pixel est bien là, et ne devrait pas beaucoup évoluer par rapport à celui des Pixel 7.

Le Pixel 8 Pro bénéficie lui aussi d'une refonte de design. Il mesurerait 162,6 mm x 76,5 mm x 8,7 mm, soit une perte de quelques mm pour chaque côté, et son écran se rapprocherait plus des 6,52 pouces que des 6,7 pouces du Pixel 7 Pro. L'écran ne serait plus incurvé, mais plat, comme sur le modèle standard. De plus, le smartphone et notamment les coins de l'appareil sont bien plus arrondis, quand le Pixel 7 Pro adoptait une forme rectangulaire. L'îlot abritant les capteurs photo sur le panneau arrière subit lui aussi quelques modifications : les trois optiques principales sont désormais regroupées dans une pilule, avec le LED Flash et un quatrième module à leur droite.

L'un comme l'autre, les smartphones sont certifiés résistants à l'eau et aux poussières selon la norme IP68. Ils sont constitués d'un cadre en aluminium ainsi que d'une façade et d'un dos en verre. L'authentification biométrique est assurée par un lecteur d'empreintes optique sous l'écran.

Des écrans plus petits, mais quoi d'autre ?

Comme nous venons de l'indiquer, les écrans des mobiles de la série seront plus petits cette année : 5,8 pouces pour le Pixel 8 et 6,52 pouces pour le Pixel 8 Pro, soit une forte baisse pour le premier cité et une diminution moins prononcée pour le second. La dalle du Pixel 8 va également perdre quelques pixels au passage, passant à une définition de 2268 x 1080p au lieu de 2400 x 1080p. Mais étant donné la nouvelle diagonale de l'appareil, la résolution sera légèrement plus élevée ainsi. Le Pixel 8 Pro jouirait quant à lui d'une définition de 2822 x 1344 pixels, là aussi inférieure au Quad HD+ (3120 x 1440p) du Pixel 8 Pro.

Cette baisse de la qualité d'affichage pourrait permettre d'atteindre un meilleur équilibre avec la fréquence de rafraîchissement, qui atteignait jusqu'à 90 Hz sur le Pixel 7 et jusqu'à 120 Hz adaptatif sur le Pixel 7 Pro. Sur ce dernier notamment, activer à la fois les 120 Hz et le 1440p pouvait engendrer une forte baisse de l'autonomie, et il fallait souvent sacrifier l'un des deux. On compte en tout cas pour les deux modèles sur une compatibilité avec le standard HDR10+.

Quelles performances pour le SoC Tensor G3 ?

Sans surprise, Google reste fidèle à ses propres puces, basées sur l'architecture de Samsung, pour ses smartphones. Le Tensor G3 des Pixel 8 est une version revisitée de l'Exynos 2300, un SoC qui n'est à ce jour embarqué sur aucun smartphone. La puce profite d'une gravure en 4 nm, contre 5 nm pour le Tensor G2, ce qui devrait contribuer à une meilleure efficience énergétique. Le CPU serait composé d'un cœur très hautes performances Cortex-X3 cadencé jusqu'à 3,09 GHz, associé à trois cœurs Cortex-A715 disposant d'une fréquence d'horloge de 2,65 GHz et à quatre cœurs Cortex-A510 à 2,1 GHz pour les tâches les moins lourdes. La partie graphique est confiée à un GPU Xclipse 930 développé en partenariat avec Samsung et AMD et reposant sur l'architecture RDNA de ce dernier. D'autres rapports font quant à eux mention d'un Exynos 2300 à neuf coeurs au lieu de huit et gravé en 3nm, ce qui pourrait avoir une incidence sur le Tensor G3 si cela se confirme.

Il est probable que le Tensor G3 soit moins puissant que le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, le meilleur SoC du marché actuellement qui équipe bon nombre de smartphones haut de gamme du premier semestre 2023. Mais Google n'a jamais cherché à être le premier sur la puissance brute et préfère miser sur l'optimisation, le logiciel et l'intelligence artificielle pour tirer son épingle du jeu. Le Tensor G3 devrait d'ailleurs recourir à un NPU particulièrement performant pour booster toutes les fonctionnalités liées à l'IA.

C'est le modem 5G G5300 de Samsung qui devrait être en charge de la connectivité des Pixel 8. Ce composant se trouve déjà dans les terminaux de la série Pixel 7. Côté mémoire, la configuration la plus musclée atteindra jusqu'à 12 Go de RAM, et nous devrions avoir deux variantes à 128 et 256 Go de stockage UFS 3.1 pour chaque modèle.

Quelle autonomie attendre du Pixel 8 ?

Comme toujours, il convient d'attendre les premiers tests des smartphones pour se faire une idée précise de leur autonomie réelle, tant elle dépend d'optimisations et de différents facteurs. Le passage à une finesse de gravure de 4nm devrait théoriquement faire baisser la consommation énergétique des Pixel 8 et donc augmenter leur autonomie, mais l'on peut aussi craindre une baisse de la capacité des batteries, étant donné que le format des deux mobiles sera plus compact.

En matière de puissance de charge, il ne faut pas espérer des miracles, Google fait partie des fabricants conservateurs sur ce point. En comparaison avec ce que proposent les marques chinoises, on peut même parler de charge lente, avec un Pixel 7 Pro qui ne supporte pas plus de 30 W. Espérons que l'on ait droit à des améliorations sur cette nouvelle génération. Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont compatibles avec la recharge sans fil.

Pixel 8 : encore de formidables photophones ?

Les Google Pixel sont réputés pour leurs excellentes capacités en photographie. Si les spécifications techniques des capteurs photo des Pixel 8 ne sont pas encore connues, nous disposons déjà d'indices et d'informations sur de nouvelles fonctionnalités à venir. Sur les rendus du Pixel 8 Pro qui ont fuité, nous apercevons une quatrième optique, qui n'existait par sur ses prédécesseurs. Les paris sont lancés quant à son rôle dans le dispositif de l'appareil, qui comprend déjà un capteur principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif. Il pourrait s'agir d'un capteur de profondeur pour le mode portrait, d'un objectif macro pour effectuer de meilleurs plans très resserrés, ou pourquoi pas d'une lentille périscopique pour des zooms optiques plus performants.

Les deux smartphones pourraient prendre en charge un nouveau type de capture HDR, dit échelonné. Cette technologie a recours à une longue exposition puis à une exposition courte. L'effet d'obturateur roulant applique au capteur un balayage de haut en bas, qui permet d'enclencher l'exposition courte alors même que l'exposition longue n'est pas achevée. Cette technique permet notamment de générer moins d'artefacts lors de scènes HDR en mouvement, puisqu'il n'y a qu'un cadre à gérer. Actuellement, le HDR de Google est créé en prenant à la volée une succession de photos, qui sont utilisées pour reconstituer une image à large plage dynamique.

Ce qui est intéressant, c'est que le capteur photo principal des Pixel 7 et Pixel 7 Pro, le Samsung Isocell GN1, ne supporte pas le HDR échelonné. Cela signifie que Google devrait changer l'optique la plus importante de ses mobiles pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Compatible, l'Isocell GN2 pourrait prendre sa place, lui qui offre aussi un meilleur autofocus grâce à une détection de phase plus sensible au mouvement horizontal.

Une mise à jour de l'application Google Camera suggère que le Pixel 8 Pro pourrait avoir droit à un mode nuit amélioré grâce à la technologie Super Res Zoom, introduite sur les Pixel 7. La technique consistant à prendre la photo d'une même scène avec deux capteurs à la fois pour ensuite les assembler par intelligence artificielle et ainsi obtenir un cliché plus détaillé serait transposé au mode nuit, bien utile lorsque les conditions de luminosité ne sont pas optimales.

Cette génération pourrait profiter d'une autre option lancée avec les Pixel 7, mais enrichie. Ces derniers disposent d'une fonction de défloutage des photos, qui permet de sauver les clichés pris sur le vif ou avec une mise au point ratée. Le code de l'application Google Photos nous apprend que les Pixel 8 pourraient déflouter les vidéos en plus des photos. Il sera aussi possible d'appliquer un certain nombre de filtres sur ses vidéos afin de leur donner un style plus marqué.

Android 14 et mises à jour

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro seront les premiers smartphones à sortir nativement sous Android 14, la prochaine version majeure du système d'exploitation mobile. En plus du renforcement de la sécurité et de diverses optimisations, la mise à jour va apporter de nouvelles fonctionnalités et des changements de design. Au programme : un geste de retour en arrière prédictif, le support antif du codec vidéo AV1, la compatibilité avec le systsème de fichiers NTFS, le blocage des applications obsolètes, une meilleure gestion des autorisations, un nouveau (encore) contrôleur de volume et bien d'autres.

Généralement, Google réserve aussi des fonctions exclusives à ses nouveaux Pixel. Cela pourrait être le cas du défloutage des vidéos avec Google Photos mentionné précédemment, ainsi que des appels d’urgence par satellite, un service sur lequel la firme de Mountain View travaille depuis des mois.

Google promet au minimum trois mises à jour majeures d’Android ainsi que cinq ans de suivi de sécurité et de patchs correctifs pour ses smartphones Pixel.