Windows 10, 11 : vous pourrez télécharger des applications Android depuis le Play Store dès 2022

Vous trouvez qu’il est encore trop compliqué d’utiliser des applications Android sur Windows ? Google va vous faciliter la tâche. Lors des Game Awards 2021, la firme de Mountain View est montée sur scène pour annoncer que le Play Store débarque l’OS de Microsoft en 2022. Il sera disponible à la fois sur Windows 10 et 11.

Quand Microsoft a levé le voile sur Windows 11, la firme a créé un petit événement en annonçant que son système d’exploitation pourrait faire tourner des applications Android. Quelques jours plus tard seulement, la fonctionnalité est disponible pour les membres du programme Insiders. Depuis, elle est toujours en développement, avec un récent passage sur le canal Dev. Pourtant, déjà, la déception se fait sentir du côté des utilisateurs.

En effet, on est encore loin de pouvoir utiliser n’importe quelle application Android. Pour l’heure, le Microsoft Store ne donne accès qu’à l’Amazon AppStore et donc à une sélection limitée d’applications, dont la grande majorité n’intéresse pas grand monde. Il est toutefois possible de contourner le problème en installant des APK, mais il ne s’agit pas vraiment de la méthode native promise par Microsoft. Mais cela va bientôt changer.

Le Play Store débarque l’année prochaine sur Windows 10 et 11

Cette nuit, Google a profité des Game Awards pour faire une annonce de taille. « À partir de 2022, les joueurs pourront profiter de leurs jeux Google Play favoris sur un plus grand nombre d’appareils : ils pourront passer en toute transparence d’un téléphone à une tablette, d’un Chromebook à un PC Windows », déclare Alex Garcia-Kummert, porte-parole de la firme. « Ce produit conçu par Google apporte le meilleur de Google Play Games à davantage de PC portables et de bureau, et nous sommes ravis d’étendre notre plateforme pour que les joueurs puissent profiter encore plus de leurs jeux Android préférés. »

Google a par ailleurs précisé que « il s’agira d’une application Windows native distribuée par Google, qui prendra en charge Windows 10 et les versions ultérieures » et que « il n’y aura pas de streaming de jeu ». Le constructeur s’apprête donc quasiment à améliorer la formule de Microsoft, puisqu’il compte proposer sa boutique également sur Windows 10. De plus, il sera possible de passer d’un appareil à l’autre sans problème et de profiter de la sauvegarde la plus récente. Rendez-vous l’année prochaine, donc.

