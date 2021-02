Quels sont les meilleurs VPN payants ?

Pour naviguer et payer sur internet en toute sécurité ainsi qu'accéder à des contenus bloqués dans la zone géographique dans laquelle on se trouve, l'utilisation d'un VPN est devenue indispensable. Trop limités, les VPN gratuits ne répondent souvent pas aux attentes des consommateurs. C'est pourquoi nous vous présentons ici notre sélection des meilleurs VPN payants.

Face à l'offre large et variée de VPN payants sur le marché, les utilisateurs peuvent se retrouver désemparés. Quelle est la solution qui entre dans mon budget et qui correspond le mieux à mes besoins, telle est la question que vous devez vous poser. Nous avons sélectionné pour vous les services qui nous paraissent les plus pertinents, pour bénéficier d'un VPN au rapport qualité-prix canon.

Quels sont les avantages d'un VPN ?

“Pour des raisons de droit, cette vidéo n'est pas disponible dans votre zone géographique”. Ce message frustrant est affiché quand vous essayez de regarder un contenu dont la source n'a pas l'autorisation de le diffuser dans le pays où vous trouvez. Cela peut être la télévision française à l'étranger, ou au contraire des chaînes ou contenus qui ne peuvent être visionnés depuis la France. Avec un VPN, vous pouvez vous connecter à des serveurs situés un peu partout dans le monde afin de tromper les sites et services et leur faire croire que vous êtes localisé dans un endroit où le contenu souhaité est accessible. Changer de localisation a aussi d'autres avantages. Vous pouvez par exemple accéder aux magasins d'autres pays pour profiter de prix plus faibles sur vos achats de dématérialisé : abonnement à une plateforme de SVOD, jeu vidéo… Les tarifs en Turquie, Russie ou Brésil sont bien plus faibles qu'en Europe.

L'autre avantage de se tourner vers un VPN est de sécuriser sa navigation. Les sites ne peuvent plus vous tracer, les communications sont chiffrées, les journaux de connexion ne sont pas conservés : l'utilisation d'un tel service renforce votre anonymat sur le web. Les meilleurs VPN embarquent de plus des outils contre les malwares et logiciels malveillants.

Pourquoi faut-il utiliser un VPN payant ?

Il existe de nombreux VPN payants, mais si vous comptez avoir recours régulièrement à ce genre de plateforme, nous ne pouvons que vous conseiller d'investir dans un abonnement à un service payant. Si vous achetez directement 12 ou 24 mois d'utilisation, le prix de revient au mois est très faible, souvent à une poignée d'euros mensuels pour un engagement sur le long terme.

Un VPN payant permet de profiter de toutes les fonctionnalités et de la meilleure expérience possible : utilisation sur plusieurs appareils en simultané, pas de limite de bande passante, débits élevés, possibilité de streamer des vidéos, accès aux catalogues SVOD d'autres pays… Vous n'avez pas à composer avec toutes les limitations et barrières imposées sur les VPN gratuits.

Côté sécurité, les VPN payants que nous vous présentons ici offrent des garanties que la plupart des VPN gratuits ne proposent pas. Chiffrement, protocoles de qualité militaire, politique de non-enregistrement des logs… Autant de protections qui manquent chez beaucoup alternatives gratuites.

PureVPN

PureVPN est disponible sur la quasi-totalité des supports : Windows, Linus, macOS, Android, iOS, Chrome, Firefox, Android TV, Firestick, Roku, Kodi, Xbox, PlayStation et routeurs. Le service donne accès à plus de 2000 serveurs situés dans 140 pays, de quoi accéder à n'importe quel contenu géobloqué. Un seul compte peut être utilisé sur cinq appareils en simultané, pour partager avec la famille ou les utilisateurs qui ont besoin d'un VPN sur de nombreux appareils à la fois. L'ensemble des serveurs disponibles sur le réseau PureVPN supportent des débits de connexion jusqu'à 1 Gbit, vous ne verrez pas différence de performance avec le VPN actif que sans.

Le service utilise une technologie de chiffrement 256 bits de qualité militaire pour la protection des échanges et des données. Il intègre aussi une protection contre les fuites DNS , Web RTC et IPV6. Une option de Kill Switch est présente pour garantir la sécurité de la connexion même quand le VPN se désactive pour une quelconque raison. Vous pouvez aussi faire en sorte d'activer automatiquement le VPN lorsque vous vous connectez à un réseau WiFi non sécurisé.

PureVPN coûte 70,95 euros pour 24 mois, soit 2,96 euros mensuels. Il existe aussi des plans d'un an ou d'un mois, mais les tarifs sont moins intéressants. Vous disposez d'une garantie de remboursement sous 31 jours si vous n'êtes pas satisfait du service. L'abonnement vous donne droit à l'accès au support client 24/7.

CyberGhost

Windows, Linux, macOS, Android, iOS, consoles de jeu, Android TV, Fire TV, Chrome, Firefox : il y a une application CyberGhost sur toutes les plateformes principales. Ce VPN est assez généreux puisqu'il autorise des connexions simultanées sur un maximum de 7 appareils. Un abonnement permet de se connecter au choix sur l'un des 5700 serveurs proposés répartis dans plus de 89 pays. CyberGhost, c'est aussi la garantie d'une vitesse de navigation, stream et téléchargement (le Peer-to-Peer est supporté), le tout sans limite de bande passante. On apprécie aussi son interface travaillée et intuitive, efficace tout en étant moins austère que chez de nombreux concurrents.

Le service ne transige pas avec la sécurité. Il a recours au chiffrement AES 256 bits ainsi qu'aux protocoles OpenVPN, L2TP-IPsec et PPTP pour garantir l'anonymat ainsi que la sécurité des échanges, des paiements et des transactions bancaires. Bien entendu, pas de stockage des journaux de connexion sur les serveurs, ceux-ci ne sont enregistrés nulle part. On retrouve également une protection contre les fuites de DNS et IP ainsi qu'une fonctionnalité d'arrêt d’urgence automatique en cas de perte de la connexion au VPN pour prévenir des fuites de données.

Pour payer moins cher au mois, CyberGhost propose une formule à 95 euros pour trois ans d'utilisation, ce qui revient à 2,64 euros le mois. Pas cher payé au vu des prestations. Vous bénéficiez par ailleurs d'une garantie satisfait ou remboursé durant une période de 45 jours. Des offres de deux ans, un an ou un mois sont aussi disponibles. Une option IP dédiée à 5 euros supplémentaires par mois est aussi proposée. Les abonnés disposent d'une assistance en direct 24/7.

NordVPN

Quel que soit l'appareil que vous utilisez, NordVPN est disponible : ordinateur sous n'importe quel système d'exploitation (Windows, Linux, macOS), smartphone ou tablette (Android, iOS), navigateur web (Chrome, Firefox), téléviseur et box (Android TV), routeurs… tout y est ! Et vous pouvez connectez jusqu'à six appareils au compte en simultané pour en faire bénéficier vos proches ou si vous avez une consommation multi-devices. Avec plus de 5600 serveurs répartis dans 59 pays, vous pouvez accéder aux contenus seulement disponibles à l'étranger. Conséquence de ce volume important de serveurs il n'y pas de congestion du réseau et vous pouvez profiter d'excellents débits. La bande passante est illimitée, comme pour tout VPN payant qui se respecte.

NordVPN est également une référence en matière de sécurité. Basé au Panama, il est soumis à une stricte politique de protection des données personnelles et n'enregistre pas les journaux de connexion et navigation de ses utilisateurs. On retrouve la technologie de chiffrement AES 256 bits pour parer à toute tentative d'interception par un tiers, les protocoles OpenVPN et IKEv2, la protection contre les fuites DNS ou lors d'une connexion à un réseau WiFi non sécurisé et des options basiques comme le Kill Switch.

Pour 141,49 euros, vous obtenez un abonnement de trois ans à NordVPN, soit 3,9 euros par mois. Comme pour les autres plateformes du genre, le tarif mensuel augmente si vous optez pour un plan à durée plus courte : deux ans, un an ou un mois. À noter que vous pouvez économiser quelques euros (environ 23-24 euros sur le plan de trois ans) en changeant le pays au moment du paiement (la case TVA au-dessus du total). Vous profitez d'une garantie de remboursement sous 30 jours et d'une assistance 24h/7j en cas de problème.

ExpressVPN

Comme pour toutes les solutions que nous proposons ici, ExpressVPN fonctionne avec la quasi-totalité des supports que vous pouvez être amenés à utiliser : Windows, Linux, macOS, Android, iOS, PS4, Xbox One, Android TV, Apple TV, Fire TV, Chrome, Firefox ou encore routeurs. Un abonnement octroie la possibilité de connecter jusqu'à cinq appareils simultanément. La configuration n'est pas des plus aisées pour les débutants, mais activer ExpressVPN au niveau du routeur permet d'en bénéficier sur tous ses devices. Avec plus de 3000 serveurs répartis dans 160 localisations (dont 94 pays différents), l'offre est complète de ce point de vue. Bien sûr, pas de limite de bande passante. Les débits sont très élevés, la vitesse de connexion représente l'un des principaux points forts du service.

Le VPN masque l'adresse IP et chiffre les données réseau grâce à la norme AES-256 et aux standards VPN classiques. Le service n'écrit aucune donnée sur ses serveurs pour protéger les informations de ses utilisateurs : données de trafic, requêtes DNS, tout cela reste dissimulé. ExpressVPN exécute son propre DNS chiffré privé pour chacun de ses serveurs afin de garantir sécurité et performances. L'option de blocage d'urgence Network Lock est similaire à la fonctionnalité Kill Switch qu'on retrouve sur d'autres plateformes. Il existe aussi une feature de split-tunneling VPN, qui permet de diriger une partie du trafic à travers le VPN et de laisser une autre partie accéder directement à internet.

ExpressVPN offre toutes les prestations qu'on attend de ce genre de service, est performant, rapide et intuitif. Mais tout cela vient à un prix. L'éditeur a fait le pari de ne laisser qu'un abonnement de 12 mois maximum, contre 24 ou 36 chez la plupart des autres VPN. Conséquence : le tarif au mois est plus élevé. Comptez 92,61 euros pour un an d'utilisation, soit 7,71 euros par mois. Il est donc plus cher que beaucoup d'autres VPN qui sont également excellents. Son prix est son principal point faible. À noter que vous pouvez exigez un remboursement sous 30 jours sans avoir à vous justifier si vous n'êtes pas satisfait et que vous bénéficiez d'une assistance client en direct 24h/24 et 7j/7 par messagerie instantanée et par e-mail.

Surfshark

Surfshark est intéressant à bien des égards. Il s'agit d'un acteur plutôt récent sur la marché par rapport à un historique comme CyberGhost par exemple, et ne s'est pas contenté de copier les autres services, mais mise plutôt sur la différentiation pour tirer son épingle du jeu.

Le VPN est disponible sur Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Chrome, Firefox, Android TV ou encore Fire TV. Et bonne nouvelle, il n'y aucune limite d'appareils qui peuvent se connecter à un compte Surfshark en simultané. Vous pouvez donc sans soucis activer le VPN en continu sur l'ensemble de votre équipement et partager vos identifiants à vos proches. La bande passante est illimitée, pas besoin d'y aller de main morte avec le téléchargement. Avec plus de 1040 serveurs situés dans 61 pays, l'offre en la matière est tout à fait honorable, même si elle ne fait pas partie du haut du panier. En ce qui concerne les débits, il se trouve dans la moyenne du genre.

Le siège social de Surfshark est basé dans les îles Vierges britanniques, la société n'a donc aucun compte à rendre à de puissants gouvernements qui souhaiteraient s’immiscer dans ses affaires. Comme tout bon VPN payant qui se respecte, le service adopte également une stricte politique de non-conservation des journaux d'activité de ses utilisateurs. Le chiffrement des communications est confié à la technologie AES-256-GCM, alors que la plateforme a recours par défaut aux protocoles IKEv2/IPsec (OpenVPN disponible dans les options). Chaque serveur est équipé d'un DNS privé et d'une protection contre les fuites.

Surfshark intègre aussi un bloqueur de publicités et de trackers pour une navigation plus rapide et respectueuse de vos informations personnelles. Un whitelister permet de dresser des exceptions pour plusieurs services dont on ne veut pas accéder via à un VPN : un service de SVOD pour avoir accès au catalogue de son pays ou l'application de sa banque pour que celle-ci ne croit pas à un piratage et bloque votre compte. Une fonctionnalité de Kill Switch est disponible, tout comme un mode camouflage pour dissimuler à votre FAI que vous êtes en train d'utiliser un VPN et la feature MultiHop permettant de se connecter via plusieurs pays pour qu'il soit encore plus difficile de remonter jusqu'à soi.

Et le mieux dans tout cela ? Surfshark est l'un des VPN les plus abordables du marché. Vous pouvez en effet payer 45,12 euros pour 24 mois d'abonnement, soit 1,88 euro par mois. Vous disposez d'une garantie satisfait ou remboursé ainsi que du support client tous les jours à n'importe quelle heure.

ZenMate

Notre dernière suggestion est ZenMate, qui offre un rapport qualité-prix vraiment attractif. Il est présent sur la plupart des principaux supports : Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Chrome, Firefox et Opera. Comme Surfshark, cet outsider propose la possibilité de connecter un nombre infini d'appareils au VPN via un unique compte pour se démarquer des plateformes plus connues. Avec 3600 serveurs localisés dans 74 pays, la plateforme laisse un large choix à ses utilisateurs. Le grand nombre de serveurs permet aussi de répartir la congestion du trafic et ainsi offrir des débits élevés. Pas de limite de bande passante bien évidemment. ZenMate autorise le torrenting, avec certaines catégories de serveurs spécialement optimisés pour cette activité. Il existe aussi des serveurs conçus pour bénéficier de la meilleure expérience de streaming sur les services de SVOD : Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney +, HBO NOW…

La firme allemande pratique une politique stricte de non-archivage des données. La sécurité est assurée par le chiffrement de grade militaire 256-AES. L'utilisateur a la possibilité de modifier le protocole utilisé quel que soit le serveur entre iKEv2, L2TP/IPsec et OpenVPN. Le Kill Switch est bien présent, mais il faut avouer que ce n'est pas le VPN qui offre le plus de fonctionnalités. Il est parfait pour les utilisateurs qui souhaitent une plateforme sans prise de tête, facile à paramétrer et à utiliser, et qui se lance en un clic. Mais les consommateurs les plus exigeants peuvent lui reprocher d'être légèrement incomplet, même si l'essentiel est présent.

Petite originalité, l'abonnement à ZenMate se fait de 18 mois en 18 mois pour la formule la plus intéressante. Vous êtes facturé 39,96 euros pour un an et demi d'utilisation, soit 2,22 euros mensuels. Un tarif dans la fourchette baisse de ce que nous vous présentons dans ce dossier. Vous disposez d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours et avez la possibilité de contacter le service client 24h/24 et 7j/7 en cas de problème ou de question.

Conclusion

Nous ne pouvons pas pointer du doigt LE meilleur service VPN du marché, car chacun a ses spécificités et c'est à vous de définir lequel vous convient le mieux selon vos besoins et vos habitudes et en fonction des avantages et inconvénients que nous avons décrits pour chaque offre. Si vous avez besoin d'un VPN très peu cher, Surfshark est fait pour vous. Pour la connexion d'un nombre d'appareils illimités, tournez-vous plutôt vers ZenMate. Si vous cherchez à obtenir les meilleurs débits et la vitesse la plus élevée, c'est ExpressVPN qui devrait le mieux vous convenir. Quant à l'interface, celle de CyberGhost nous paraît particulièrement attractive. Ces six plateformes sont en tout cas des modèles en matière de sécurité, fonctionnalités, et possibilité d'accéder à des contenus géobloqués.