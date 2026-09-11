Quels sont les meilleurs VPN payants ?

Nombreux sont les internautes qui ne se passent plus d’un VPN, que ce soit pour protéger leurs données en ligne ou contourner les restrictions géographiques. Après en avoir testé plusieurs, voici notre sélection des meilleurs VPN en 2026.

dès 3.37€ Satisfait ou remboursé 30 jours 9300 serveurs 10 connexions simultanées maximum 135 pays couverts 9.5 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN NordVPN. - 76% 3.37€/ mois Pendant 28 mois Souscrire - 70% 5.49€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 14.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

dès 2.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 19836 serveurs 10 connexions simultanées maximum 145 pays couverts 9.3 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes de Proton VPN. - 40% 2.99€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 30% 3.49€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 4.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

dès 2.49€ Satisfait ou remboursé 30 jours 4500 serveurs Connexions simultanées illimités 100 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Surfshark. - 87% 2.49€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 79% 3.39€/ mois Pendant 15 mois Souscrire 16.45€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Le marché des VPN est l’un des plus concurrentiels, avec de nombreuses solutions qui rivalisent de qualité. Les fournisseurs multiplient en effet les fonctionnalités pour se démarquer. Pour les utilisateurs, le prix est aussi un critère déterminant, mais il ne suffit pas à lui seul pour faire le bon choix.

C’est pourquoi, après avoir testé plusieurs solutions, nous vous proposons ce guide pour choisir le meilleur VPN de 2026, en fonction de vos attentes. À la fin de cette sélection, vous serez en mesure de choisir le VPN qui vous correspond le mieux.

Quels sont les meilleurs VPN en 2026 ?

Pour choisir le meilleur VPN selon vos besoins, il est essentiel de se poser quelques questions. Quelle solution correspond à votre budget ? Le fournisseur est-il fiable ? Le VPN offre-t-il une bonne expérience utilisateur (interface, vitesse de connexion) ? Mes données personnelles sont-elles en sécurité ?

Toutes les applications de notre sélection sont éditées par des fournisseurs dignes de confiance qui offrent une bonne politique de confidentialité et des services de qualité. Toutefois, ils ne se valent pas tous.

NordVPN

dès 3.37€ Satisfait ou remboursé 30 jours 9300 serveurs 10 connexions simultanées maximum 135 pays couverts 9.5 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN NordVPN. - 76% 3.37€/ mois Pendant 28 mois Souscrire - 70% 5.49€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 14.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

NordVPN n’est pas le plus ancien, mais il a su se forger une solide réputation au fil des années, au point de se hisser parmi les meilleurs. Avec plus de 9 000 serveurs répartis dans 135 pays, ce VPN offre un choix large d’emplacements pour se connecter depuis quasiment n’importe quel endroit dans le monde. Un des avantages de ce nombre important de serveurs est qu’il réduit la congestion réseau grâce à une distribution équilibrée.

NordVPN offre ainsi de bons débits, comme pour toute application qui vise le trône du meilleur VPN. Nous avons pu le constater lors de nos tests. Ces performances s’expliquent également par l’efficacité du protocole NordLynx, basé sur WireGuard.

NordVPN est compatible avec de nombreuses plateformes : Windows, Linux, macOS, les smartphones et tablettes Android, les iPhone et iPad, etc. Il dispose aussi d’extensions pour Chrome, Firefox et Edge, ainsi que d’applications pour les téléviseurs et box compatibles. Vous pouvez également le configurer sur un routeur. Il est possible de connecter jusqu’à dix appareils en simultané avec un seul compte. Vous pouvez ainsi partager votre abonnement avec vos proches ou l’utiliser sur plusieurs appareils.

NordVPN est également une référence en matière de sécurité. En dehors du protocole NordLynx, vous pouvez opter pour OpenVPN et NordWhisper. IKEv2/IPsec reste disponible dans le cadre d’une configuration manuelle. NordVPN est par ailleurs basé au Panama.

NordVPN est un VPN No Log qui ne conserve aucun journal des activités de ses utilisateurs. Pour ce qui est du chiffrement, il s’appuie notamment sur ChaCha20 avec NordLynx et sur AES 256 bits avec OpenVPN. Vous bénéficiez également de la protection contre les fuites DNS ou encore de fonctionnalités pratiques comme le Kill Switch et le Split Tunneling.

Le VPN est accessible via 3 formules : Basique, Premium et Ultime Max. En choisissant l’abonnement de 2 ans (+4 mois offerts), vous profitez d’un tarif de base de 3,27 € (Basique) et jusqu’à 6,26 € par mois pour la formule complète.

NordVPN : 76% de réduction sur l’abonnement de 2 ans (+4 mois), soit 3,37 € par mois

: 76% de réduction sur l’abonnement de 2 ans (+4 mois), soit 3,37 € par mois NordVPN + NordPass + NordLocker : 70% de réduction sur l’abonnement de 2 ans (+4 mois), soit 4,33 € par mois.

: 70% de réduction sur l’abonnement de 2 ans (+4 mois), soit 4,33 € par mois. NordVPN + NordPass + NordLocker + IP dédiée : 75% de réduction sur l’abonnement de 2 ans (+ 4 mois), soit 6,26 € par mois.

Notez que NordPass est un gestionnaire de mots de passe et que NordLocker vous permet de bénéficier de 1 To de stockage dans le Cloud. Enfin, l’IP dédiée vous permet d’avoir une adresse IP propre à vous, qui n’est pas partagée avec d’autres utilisateurs.

NordVPN propose également des fonctionnalités avancées comme la Protection Anti-menaces Pro qui bloque les publicités, les traqueurs et les sites malveillants. Le Dark Web Monitor vous avertit lorsque vos données circulent sur le dark web. Vous pouvez aussi faire transiter votre connexion par deux serveurs avec le Double VPN, ou passer par le réseau Tor grâce à Onion Over VPN. Enfin, le Réseau Mesh permet de relier plusieurs appareils au sein d’un réseau privé chiffré.

Toutes les formules et durées d’abonnement donnent droit à une garantie de remboursement sous 30 jours et à une assistance 24h/7j en cas de problème.

Voir les offres NordVPN

OS : Android, Windows, Mac, Linux, iOS/iPadOS, Chrome, Firefox, Edge, routeurs

: Android, Windows, Mac, Linux, iOS/iPadOS, Chrome, Firefox, Edge, routeurs Pays : 135

: 135 Serveurs : 8 400+

: 8 400+ Nombre d’appareils en simultané : 10

: 10 P2P : oui

Surfshark VPN

dès 2.49€ Satisfait ou remboursé 30 jours 4500 serveurs Connexions simultanées illimités 100 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Surfshark. - 87% 2.49€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 79% 3.39€/ mois Pendant 15 mois Souscrire 16.45€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Bien qu’étant un acteur relativement récent sur le marché des VPN comparé aux anciens comme CyberGhost, Surfshark a su se faire une place parmi des grands.

Le VPN est disponible sur Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Chrome, Firefox, Android TV ou encore Fire TV. L’une des forces de Surfshark, c’est qu’il n’impose aucune limite sur le nombre d’appareils pouvant se connecter en simultané à un compte. Vous pouvez donc activer le VPN en continu sur l’ensemble de vos appareils ou partager vos identifiants à vos proches. La bande passante est par ailleurs illimitée.

Surfshark dispose de plus de 4500 serveurs dans 100 pays et offre des débits satisfaisants comme nous l’avons constaté lors de nos tests. Son siège social est basé aux Pays-Bas, où la loi n’impose pas aux fournisseurs de VPN de conserver l’activité de leurs utilisateurs.

Comme tout bon VPN payant, le service adopte également une politique de non-conservation des journaux d’activité de ses utilisateurs. Le chiffrement repose sur AES-256-GCM ou ChaCha20 en fonction du protocole utilisé, avec WireGuard, IKEv2/IPsec et OpenVPN. Chaque serveur bénéficie d’une protection contre les fuites de DNS.

Surfshark propose aussi plusieurs options en plus du VPN de base. En fonction de la formule choisie, l’application inclut un bloqueur de publicités et de trackers, un moteur de recherche privé, ainsi qu’une protection contre les virus et malwares. Le VPN propose aussi une protection contre l’espionnage par webcam et contre le vol d’identité.

Parmi les fonctionnalités essentielles disponibles sur Surfshark, vous retrouverez également le Kill Switch, tout comme un mode camouflage pour dissimuler à votre FAI que vous êtes en train d’utiliser un VPN. Il y a aussi la fonctionnalité MultiHop qui permet de se connecter via plusieurs pays pour qu’il soit encore plus difficile de remonter jusqu’à vous.

Enfin, Surfshark est l’un des VPN les plus abordables du marché. Il est disponible en trois formules, à partir de 67,23 euros pour 27 mois d’abonnement (24 + 3 mois gratuits), soit 2,49 euros par mois. Vous disposez d’une garantie “satisfait ou remboursé” ainsi que du support client tous les jours à n’importe quelle heure.

Voir les offres Surfshark VPN

OS : Android, Windows, Mac, Linux, iOS, Chrome, Firefox, Edge, routeurs

: Android, Windows, Mac, Linux, iOS, Chrome, Firefox, Edge, routeurs Pays : 100

: 100 Serveurs : 4 500+

: 4 500+ Nombre d’appareils en simultané : illimité

: illimité P2P : oui

Cyberghost VPN

dès 2.03€ Satisfait ou remboursé 45 jours 11600 serveurs 7 connexions simultanées maximum 100 pays couverts 9.1 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Cyberghost. - 83% 2.03€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 42% 6.99€/ mois Pendant 6 mois Souscrire 11.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

C’est l’un des VPN les plus anciens et donc l’un des plus connus. CyberGhost VPN se distingue par son nombre impressionnant de serveurs : plus de 7000 répartis dans 100 pays. Cela offre une grande variété de choix, en plus de favoriser de bonnes vitesses grâce à une meilleure répartition des charges. Notez que le Peer-to-Peer est accessible sur certains serveurs, le tout sans limite de bande passante.

Comme la plupart de ses concurrents, CyberGhost propose désormais la protection contre les virus et malwares en option sur Windows. Celle-ci coûte 1 € supplémentaire par mois sachant que le VPN de base est disponible à partir de 2,03 € en optant pour l’offre de deux ans.

CyberGhost VPN est compatible avec quasiment toutes les plateformes : Windows, Linux, macOS, Android, iOS, consoles de jeu, Android TV, Fire TV, Chrome, Firefox, etc. Un seul compte permet de protéger jusqu’à 7 appareils.

En matière de sécurité, le VPN utilise le chiffrement AES 256 bits ainsi que les protocoles WireGuard, OpenVPN et IKEv2. La politique No Log de CyberGhost exclut tout stockage de journaux d’activités des utilisateurs. L’application inclut également une protection contre les fuites de DNS, le Kill Switch ou encore le Split Tunneling.

OS : Android, Windows, Mac, Linux, iOS, FireOS, Chrome, Firefox, Edge, routeurs

: Android, Windows, Mac, Linux, iOS, FireOS, Chrome, Firefox, Edge, routeurs Pays : 100

: 100 Serveurs : 7 000+

: 7 000+ Nombre d’appareils en simultané : 7

: 7 P2P : oui

Proton VPN

dès 2.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 19836 serveurs 10 connexions simultanées maximum 145 pays couverts 9.3 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes de Proton VPN. - 40% 2.99€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 30% 3.49€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 4.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Proton est un VPN solide qui offre une connexion sécurisée, une bonne politique de confidentialité, des performances confortables ainsi que des fonctionnalités complètes.

Il dispose de plus de 20 000 serveurs dans 145 pays au choix. Une telle diversité lui permet d’assurer une distribution équilibrée des connexions et donc des débits corrects pour tous les usages. Le VPN s’appuie sur les standards les plus actuels en matière de sécurité : chiffrement AES-256, protocoles WireGuard, OpenVPN ou encore Stealth. La disponibilité de chaque protocole dépend toutefois de la plateforme utilisée.

L’accès à toutes les fonctionnalités ainsi qu’à l’ensemble des serveurs nécessite un abonnement à la formule VPN Plus ou Proton Unlimited. Proton VPN propose également une offre gratuite qui est l’une des plus généreuses du marché, avec un volume de données illimité et 10 pays dont la sélection est automatique.

Compatible avec quasiment toutes les plateformes, le VPN vous permet de sécuriser vos smartphones, tablettes, PC, TV connectés ou simplement l’ensemble de vos appareils via une connexion routeur. Avec un seul compte, Proton VPN protège jusqu’à 10 appareils simultanément.

Enfin, l’application appartient à l’entreprise Proton AG, basée en Suisse et qui bénéficie d’une bonne réputation en matière de vie privée. C’est un VPN No Log dont les infrastructures ont déjà été auditées par des organismes indépendants.

Proton VPN est disponible dès 2,99 € par mois au lieu de 9,99 € par mois, ce qui correspond à une réduction de 70%.

OS : Android, Windows, Mac, Linux, iOS, FireOS, Chrome, Firefox, Edge, routeurs

: Android, Windows, Mac, Linux, iOS, FireOS, Chrome, Firefox, Edge, routeurs Pays : 145

: 145 Serveurs : 20 000+

: 20 000+ Nombre d’appareils en simultané : 10

: 10 P2P : oui

Voir les offres Proton VPN

ExpressVPN

dès 2.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 3500 serveurs 8 connexions simultanées maximum 105 pays couverts 9.1 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN ExpressVPN. - 74% 2.99€/ mois Pendant 28 mois Souscrire - 61% 4.49€/ mois Pendant 15 mois Souscrire 11.49€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Comme pour tous les VPN que nous proposons ici, ExpressVPN fonctionne avec la quasi-totalité des supports que vous pouvez être amenés à utiliser. Il est compatible avec Windows, Linux, macOS, Android, iOS, PS4, Xbox One, Android TV, Apple TV, Fire TV, Chrome, Firefox ou encore routeurs.

Un abonnement vous donne la possibilité de protéger votre connexion sur jusqu’à 14 appareils simultanément. Vous pouvez également configurer le VPN sur des routeurs compatibles. Cela permet d’en bénéficier sur tous vos appareils.

Avec des serveurs répartis dans 113 pays différents, l’offre est complète de ce point de vue. Bien sûr, il n’y a pas de limite de bande passante pour ce VPN.

Les débits de ExpressVPN sont très élevés. La vitesse de connexion représente l’un des principaux points forts du service. Le VPN s’appuie sur son protocole Lightway, rapide et sécurisé. L’application ne conserve aucun journal d’activité permettant de retrouver les sites consultés : les données de trafic et les requêtes DNS ne sont pas enregistrées.

ExpressVPN exécute son propre DNS chiffré privé pour chacun de ses serveurs afin de garantir sécurité et performances. L’option de blocage d’urgence Network Lock est similaire à la fonctionnalité Kill Switch qu’on retrouve sur d’autres plateformes.

Vous bénéficiez aussi d’une fonctionnalité de split-tunneling, qui permet de diriger une partie du trafic à travers le VPN et de laisser une autre partie accéder directement à Internet.

ExpressVPN offre toutes les prestations qu’on attend de l’un des meilleurs VPN. L’éditeur propose trois formules : basique, avancée et Pro. Leurs prix respectifs sont de 2,49 euros, 3,49 euros et 5,99 euros pour l’abonnement de deux ans (+4 mois offerts). La formule de base inclut, en plus du VPN, un bloqueur de publicités et de sites malveillants.

Les formules supérieures offrent d’autres fonctionnalités supplémentaires : blocages de sites pour adultes, gestionnaire de mots de passe multiplateforme, service mail avec gestion d’alias, etc.

Enfin, vous pouvez exiger un remboursement sous 30 jours sans avoir à vous justifier si vous n’êtes pas satisfait. Vous bénéficiez aussi d’une assistance client en direct 24h/24 et 7j/7 par messagerie instantanée et par e-mail.

OS : Android, Windows, Mac, Linux, iOS, FireOS, Chrome, Firefox, Edge, routeurs

: Android, Windows, Mac, Linux, iOS, FireOS, Chrome, Firefox, Edge, routeurs Pays : 113

: 113 Serveurs : non communiqué

: non communiqué Nombre d’appareils en simultané : jusqu’à 14

: jusqu’à 14 P2P: oui

Voir les offres Express VPN

PureVPN

dès 1.29€ Satisfait ou remboursé 31 jours 6500 serveurs 10 connexions simultanées maximum 65 pays couverts 8.3 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN PureVPN. - 89% 1.29€/ mois Pendant 63 mois Souscrire - 83% 1.86€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 80% 2.21€/ mois Pendant 16 mois Souscrire 11.27€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

PureVPN fait également partie de notre sélection des meilleurs VPN en 2026. Le service donne accès à plus de 6 000 serveurs situés dans plus de 65 pays, de quoi accéder à de nombreux contenus géobloqués. Un seul compte peut s’utiliser sur 10 appareils en simultané, pour partager avec la famille ou les utilisateurs qui ont besoin d’un VPN sur de nombreux appareils à la fois.

PureVPN dispose de serveurs dont la connexion peut atteindre 20 Gbit/s. Bien sûr, tout dépend des performances de votre connexion à la base. Et comme avec tous les VPN, il y a une certaine perte de débit, mais l’usage d’Internet reste très confortable.

PureVPN est disponible sur la quasi-totalité des supports : Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Chrome, Firefox, Android TV, Firestick, Roku, Kodi, Xbox, PlayStation et routeurs.

Le VPN utilise le chiffrement AES 256 bits pour la protection des échanges et des données. Il intègre aussi une protection contre les fuites DNS, WebRTC et IPv6. Une option de Kill Switch est présente pour bloquer la connexion à Internet si le VPN se désactive pour une quelconque raison.

Vous pouvez aussi faire en sorte d’activer automatiquement le VPN lorsque vous vous connectez à un réseau WiFi non sécurisé. PureVPN propose aussi différentes formules à l’instar de NordVPN et SurfShark, avec un gestionnaire de mots de passe et un stockage Cloud chiffré en option.

Pour le VPN de base, une offre spéciale permet en ce moment de l’avoir à 1,85 € par mois au lieu de 11,37 € avec 3 mois offerts. Cela correspond à une réduction de 84%. Cette offre est valable quand vous choisissez l’abonnement de 2 ans.

Il existe aussi des plans d’un an et d’un mois, mais les tarifs sont moins intéressants. Vous disposez d’une garantie de remboursement sous 31 jours si vous n’êtes pas satisfait du VPN. L’abonnement vous donne droit à l’accès au support client 24/24 et 7/7.

OS : Android, Windows, Mac, Linux, iOS, PlayStation, Xbox, Chrome, Firefox, Edge, routeurs

: Android, Windows, Mac, Linux, iOS, PlayStation, Xbox, Chrome, Firefox, Edge, routeurs Pays : 65

: 65 Serveurs : 6 000+

: 6 000+ Nombre d’appareils en simultané : 10

: 10 P2P : oui (sur certains serveurs)

Voir les offres Pure VPN

AdGuard VPN

dès 2.69€ Satisfait ou remboursé 30 jours 1000 serveurs 10 connexions simultanées maximum 53 pays couverts 9.1 Voir le site Notre test plus de détails Toutes les caractéristiques du VPN AdGuard. - 83% 2.69€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 67% 3.59€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 10.79€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Notre dernière recommandation de ce guide des meilleurs VPN en 2026 n’est autre que AdGuard VPN, qui offre un rapport qualité-prix vraiment attractif. Par rapport aux ténors du marché, les infrastructures d’AdGuard VPN sont encore relativement modestes. Le service dispose en effet de plus de 1000 serveurs dans 64 pays. Les emplacements les plus populaires sont couverts. Ce VPN offre la possibilité de se connecter en simultané sur 10 appareils avec un seul abonnement.

AdGuard VPN est par ailleurs compatible avec les principaux supports : Windows, Linux, macOS, Android, iOS ou encore Android TV. Il propose aussi des extensions pour Chrome, Firefox, Edge et Opera, ainsi qu’une configuration manuelle sur les routeurs compatibles. Ce service autorise le P2P sur certains serveurs pour les amateurs de téléchargements torrent.

La sécurité s’appuie sur le chiffrement AES-256. L’application utilise TrustTunnel, un protocole développé par AdGuard et désormais open source. Le Kill Switch et le split tunneling font également partie des fonctionnalités présentes. AdGuard VPN est parfait pour les utilisateurs qui souhaitent une plateforme rapide, sécurisée, facile à paramétrer et peu chère.

L’abonnement se fait sur 1 mois, 1 an ou 2 ans. L’abonnement le plus intéressant est celui de 2 ans que le fournisseur facture 2,69 € par mois. La formule mensuelle du VPN est à 10,79 € et celui d’un an à 3,59 €. Les abonnements d’un an et de deux ans donnent droit à une garantie “satisfait ou remboursé” de 30 jours.

OS : Android, Android TV, Windows, Mac, Linux, iOS, Chrome, Firefox, Edge, Opera, routeurs

: Android, Android TV, Windows, Mac, Linux, iOS, Chrome, Firefox, Edge, Opera, routeurs Pays : 64

: 64 Serveurs : 1 000+

: 1 000+ Nombre d’appareils en simultané : 10

: 10 P2P : oui

Voir les offres AdGuard VPN

Lire aussi : Qu’est ce qu’un VPN, ses avantages et les critères pour bien choisir ?

🛠️C’est quoi un VPN ?

Définition : VPN est l’acronyme de Virtual Private Network en anglais. En français, cela signifie Réseau Privé Virtuel. Il s’agit d’un système qui permet, par l’intermédiaire d’un logiciel, de créer un tunnel sécurisé entre un appareil et un serveur distant.

De cette façon, les informations qui transitent dans le tunnel VPN sont chiffrées entre votre appareil et le serveur distant. Pour les sites et services que vous consultez, l’adresse IP du serveur VPN remplace alors votre adresse réelle.

Le VPN peut être utilisé aussi bien sur les smartphones et tablettes sous Android et iOS que sur ordinateur. Ces dernières années, les fournisseurs de VPN se sont adaptés au marché et proposent quasiment tous leurs services sous forme d’applications VPN disponibles sur les boutiques respectives de chaque support mobile (Play Store, App Store).

De plus, les meilleurs VPN proposent des extensions pour les principaux navigateurs web. Cela permet de les utiliser directement pour le web, sans passer par une application. C’est le cas par exemple de NordVPN qui propose “NordVPN Browser Extension” pour Chrome, Firefox ou encore Edge. Au fil des ans, l’utilisation du VPN est devenue indispensable pour un grand nombre d’internautes.

Comme les antivirus, le VPN, une fois activé, est un programme qui fonctionne en arrière-plan.

Il vous permet de protéger encore plus vos données confidentielles en renforçant le niveau de sécurité lorsque vous naviguez sur Internet. À présent que nous avons vu ce qu’est un VPN, nous allons expliquer comment tout cela fonctionne.

⚙ Comment fonctionne un VPN ?

Cette partie s’adresse aux plus curieux qui souhaitent savoir dans le détail comment fonctionne un VPN. Nul besoin de comprendre ou d’apprendre dans les moindres détails le principe de fonctionnement d’un VPN pour l’utiliser. Aussi, si vous n’êtes pas fan du côté technique de la chose, vous pouvez passer directement à la section suivante.

Si au premier abord cela semble assez compliqué, le fonctionnement d’un VPN est en fait assez simple. L’utilisateur souscrit à un abonnement par l’intermédiaire d’un fournisseur de VPN. C’est ce dernier qui détient un réseau de plusieurs serveurs répartis dans le monde entier. Par l’intermédiaire de ces serveurs, le fournisseur de VPN vous assure une navigation fiable et sécurisée.

Une fois que vous vous connectez au meilleur VPN à votre sens, le trafic pris en charge par l’application est redirigé par le serveur du fournisseur avant d’arriver sur le site que vous consultez. Vos données sont ainsi chiffrées dans le tunnel et votre adresse IP publique est remplacée par celle du serveur VPN.

De cette façon, le VPN agit comme un intermédiaire qui permet de cacher votre adresse IP au site web que vous consultez. Cela renforce votre confidentialité, mais ne vous rend pas totalement anonyme pour autant.

En plus de masquer votre adresse IP, le VPN chiffre également vos données en les protégeant. Il utilise pour cela des processus de tunneling, en passant par des protocoles tels que Lightway, WireGuard, OpenVPN, IPsec ou IKEv2. Votre FAI peut voir que vous êtes connecté à un VPN, ainsi que la durée et le volume de la connexion, mais pas le détail des sites consultés dans le tunnel.

Voilà pour la partie technique. Bien évidemment, tout cela se fait de manière automatisée et fort heureusement, un simple clic sur un bouton suffit pour activer et utiliser un VPN.

📱Quels sont les avantages d’un VPN ?

À présent que vous savez qu’est-ce qu’un VPN, comment il fonctionne, venons-en à présent à la partie concrète en explorant les différentes situations dans lesquelles il est utile. Car même si vous savez qu’un VPN chiffre et protège vos données tout en sécurisant vos informations, vous pourriez vous demander à quoi ça sert par exemple de changer d’adresse IP. Voici donc les avantages que vous aurez en choisissant le meilleur VPN.

Protéger vos données sur Internet

La première raison d’utiliser un VPN est la protection de vos données. En effet, les VPN sont réputés pour leur capacité à proposer des connexions sécurisées aux internautes qui les utilisent. Le trafic pris en charge est chiffré, qu’il soit entrant ou sortant, sur chaque appareil correctement configuré. L’interception de vos données personnelles ou activités en ligne par de tierces personnes devient beaucoup plus difficile.

Cela réduit notamment les risques d’interception sur un réseau Wi-Fi public mal sécurisé. Un VPN ne vous protège toutefois pas d’un site frauduleux, d’un logiciel malveillant ou d’un mot de passe compromis.

Naviguer de façon plus confidentielle

La possibilité de naviguer de façon plus confidentielle est une autre raison qui peut vous pousser à utiliser un VPN. En effet, comme nous l’avons précédemment souligné, l’utilisation d’un VPN permet de masquer votre adresse IP. Cela empêche les sites consultés de voir directement l’adresse IP attribuée par votre fournisseur d’accès, mais les cookies, votre compte utilisateur ou l’empreinte du navigateur peuvent toujours permettre de vous reconnaître.

Les meilleurs VPN payants proposent des milliers de serveurs, répartis dans des dizaines de pays avec des milliers d’adresses IP différentes. Ainsi, lorsque vous naviguez sur Internet, votre adresse IP réelle n’est pas directement exposée aux sites consultés, ce qui renforce votre confidentialité en ligne.

Changer son adresse IP

Changer son adresse IP peut permettre de contourner certains blocages géographiques. En vous connectant à un serveur situé en France, les sites que vous consultez vous voient par exemple arriver avec une adresse IP française. Les plateformes peuvent toutefois détecter et bloquer les VPN, et leur utilisation doit respecter leurs conditions générales.

De même, si vous souhaitez avoir accès à certains contenus disponibles uniquement à l’étranger, comme le catalogue US de Netflix, un VPN peut être pratique lorsqu’il n’est pas bloqué par la plateforme. La liste des pays dans lesquels se trouvent les serveurs est donc un point important à vérifier avant de choisir le meilleur VPN pour vos besoins.

Plus de confidentialité pour le téléchargement et le streaming

Les VPN renforcent la confidentialité de la navigation, mais aussi du téléchargement et du streaming. Certains internautes les utilisent également pour dissimuler leur adresse IP aux organismes chargés de lutter contre le téléchargement illégal.

Nous rappelons et insistons sur le fait que le téléchargement ou le partage d’une œuvre protégée sans l’autorisation de ses ayants droit est interdit en France et peut être puni par la loi. Les technologies Torrent, P2P et DDL ne sont pas illégales en elles-mêmes.

✅ Comment choisir le meilleur VPN ?

L’expérience utilisateur est l’un des critères à prendre en compte pour choisir le meilleur VPN. On pense notamment à la facilité de prise en main grâce à une interface bien pensée. La vitesse des serveurs est aussi un critère primordial. Pour vous offrir une bonne expérience, un VPN doit avoir des débits confortables aussi bien en téléchargement qu’en émission.

Il vaudrait mieux éviter les solutions qui dégradent considérablement la qualité de votre connexion. Les VPN que nous avons testés et que nous vous proposons dans ce guide ont de bons scores dans ce domaine, même si certains s’en sortent mieux que d’autres.

Le second critère est la sécurité. Parce que les utilisateurs y ont recours principalement pour cela, le meilleur VPN doit offrir un bon niveau de chiffrement. Le fournisseur doit également avoir une bonne politique de confidentialité. Privilégiez pour cela les VPN No Log, c’est-à-dire ceux qui ne procèdent pas au suivi et à la journalisation de vos activités en ligne.

De plus en plus de VPN vont aujourd’hui bien au-delà des fonctionnalités qu’offre ce genre de solution. NordVPN par exemple propose aussi des fonctionnalités de protection contre les malwares, le phishing et le vol d’identité, etc. Vous pouvez aussi ajouter à cela – si vous le souhaitez – un gestionnaire de mots de passe ou encore un stockage Cloud chiffré pour sécuriser vos données.

💰Pourquoi vaut-il mieux utiliser un VPN payant par rapport à un VPN gratuit ?

Il existe de nombreux VPN payants, mais si vous comptez avoir recours régulièrement à ce genre de plateforme, nous ne pouvons que vous conseiller d’investir dans un abonnement à un service payant. Si vous achetez directement 12 ou 24 mois d’utilisation, le prix de revient au mois est très faible, souvent à une poignée d’euros mensuels pour un engagement sur le long terme.

Un VPN payant permet généralement de profiter de toutes les fonctionnalités et d’une meilleure expérience. Vous pouvez l’utiliser sur plusieurs appareils en simultané, il n’impose souvent pas de limite de bande passante, les débits sont plus élevés et vous pouvez profiter du streaming dans de meilleures conditions. Vous n’avez pas à composer avec toutes les limitations et barrières imposées sur les VPN gratuits.

Pour ce qui est de la sécurité, les VPN payants que nous vous présentons ici offrent des garanties que beaucoup de VPN gratuits ne proposent pas. Chiffrement robuste, protocoles éprouvés, politique de non-enregistrement des logs… Autant de protections qui manquent chez certaines alternatives gratuites.

Notre conclusion

Nous ne pouvons pas désigner un vainqueur comme meilleur VPN en 2026, car chacun a ses spécificités et c’est à vous de définir lequel vous convient le mieux. Avec les informations que nous fournissons dans ce dossier, vous pourrez choisir selon vos besoins et vos habitudes et en fonction des avantages et inconvénients que nous avons décrits pour chaque offre. Si vous avez besoin d’un VPN pas cher, certaines solutions coûtent autour de 2 € par mois, voire moins.

Si vous cherchez à obtenir les meilleurs débits, NordVPN, ExpressVPN ou encore CyberGhost ont prouvé qu’on pouvait compter sur eux. Ces plateformes sont parmi les meilleures en matière de sécurité, d’expériences utilisateur et de fonctionnalités.