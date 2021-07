Windows 10 aura droit à sa grosse mise à jour d’octobre, voici les nouveautés attendues

Windows 10 continuera à exister en parallèle de Windows 11 pendant un certain temps. Comme tous les ans, il aura le droit à sa grosse mise à jour en 2021. Elle apportera son lot de nouveautés mais ne changera pas drastiquement l’expérience comme va le faire Windows 11.

Windows 10 devait être l’OS définitif de Microsoft, mais la firme de Redmond a finalement décidé de présenter Windows 11 le 24 juin dernier. Nouvelle interface, fonctionnalités inédites… il va apporter un plus grand confort d’utilisation. Mais tout le monde ne pourra pas l’installer et Windows 10 continuera à être mis à jour en parallèle.

En effet, Windows 11 requiert une configuration minimale ainsi qu’une puce TPM, ce qui n’est pas le cas des PC les plus anciens. Comme l’indique Windows Latest, ces utilisateurs ne seront pas abandonnés puisque Windows 10 aura le droit à sa grosse mise à jour en octobre, comme tous les ans.

Windows 10 s’installera en attendant Windows 11

Cette mise à jour permettra de corriger nombre de bugs, comme d’habitude, et de rester à jour en ce qui concerne la sécurité. Mais des nouvelles fonctionnalités seront aussi apportées, selon Windows Latest, puisque par exemple, il sera possible d’utiliser Windows Hello via une caméra externe même si votre PC portable est fermé. Il sera également plus simple de changer de langue pour les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs dans la version professionnelle.

A lire aussi – Windows 11 : nouveautés, date de sortie, tout savoir sur le nouvel OS de Microsoft

Windows 11 sera disponible à la fin de l’année, mais si vous êtes actuellement sur Windows 10 et que vous attendez la mise à jour gratuite, il faudra patienter jusqu’en 2022. Le déploiement se fera en effet de manière progressive. Windows 10 sera donc mis à jour en octobre et vous devrez continuer à l'utiliser jusqu’à l’arrivée de Windows 11. Comme nous l’avons dit, il n’y aura pas de changement majeur, mais ce sera déjà ça. Si vous comptez rester sur Windows 10, l'OS sera mis à jour jusqu'en 2025.

A noter que si vous êtes impatient, vous pouvez d’ores et déjà télécharger Windows 11 par les canaux officiels. Pour ça, il faut vous inscrire dans le programme Insider, directement dans les paramètres de Windows. Mais attention, vous aurez là une version non terminée de l’OS encore remplie de bugs et beaucoup de fonctionnalités manqueront à l’appel.

Source : Windows Latest