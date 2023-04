Windows 11 : la dernière version bêta mise à fond sur les widgets évolués

Microsoft donne accès aux testeurs de la version bêta de Windows 11 aux fonctionnalités en test sur le canal Canary de Windows 11 à travers le programme Insider de Windows 11. Une fois encore, la firme de Redmond insiste sur les widgets.

Les builds Windows 11 Insider Preview Build 22621.1680 et Build 22624.1680 (KB5025303) présentent une seule nouveauté en termes fonctionnels : les widgets évolués. Ces derniers offrent une nouvelle disposition des cartes interactives accessibles en cliquant en bas à gauche de l’écran. La bêta adopte désormais une configuration à trois colonnes. Les widgets dynamiques, tels que la carte météo ou le calendrier, seront organisés dans une colonne dédiée, à gauche, tandis que le contenu personnalisé sera situé « dans des zones permettant aux utilisateurs d’accéder rapidement à des widgets pour leurs apps et services ».

Les autres nouveautés de cette build concernent l’épinglage des applications dans le menu Démarrer et dans la barre des tâches. Cette fonctionnalité sera facilitée pour les développeurs d’applications et plus facile à paramétrer pour les utilisateurs finaux. Il en sera de même pour les programmes par défaut, ceux qui s’ouvrent dès le démarrage du PC ou ceux qui s’exécutent automatiquement selon le format d’un fichier à traiter, par exemple.

La nouvelle bêta de Windows 11 intègre un panneau de widgets à 3 colonnes

La compagnie commence également à déployer les widgets animés dans la barre des tâches, à l’endroit même où à l’heure actuelle on voit les alertes ou l’icône Météo. « L’animation se déclenchera quand vous passerez la souris au-dessus du point d’entrée du widget dans la barre des tâches ».

Les ingénieurs de Microsoft précisent qu’ils commencent seulement « à déployer cette expérience, qui n’est donc pas encore disponible pour tous les Insiders dans le canal bêta, car nous prévoyons de suivre les commentaires […] avant de les diffuser pour tout le monde ». Par ailleurs, ces deux nouvelles builds proposent de nombreux correctifs dont vous trouverez la liste sur le site de Microsoft. Si vous êtes inscrit au programme Insider de Windows 11, n’hésitez pas à envoyer vos retours à travers le Hub de commentaires, accessible à travers la combinaison de touches Windows + F.