iPhone 16 : prix, nouveauté, design, tout savoir sur les futurs smartphones d’Apple

L’iPhone 16 et toutes ses déclinaisons sont attendus en septembre 2024. Cette nouvelle génération s’appuiera sur les innovations apportées par les iPhone 15, mais inclura également des nouveautés qui lui seront propres, que ce soit en termes de design, d’interface et de performances. Quelles sont ces nouveautés ? Quand sortiront ces nouveaux téléphones et à quel prix ? Ce dossier répond à toutes ces questions. Et à bien plus encore…

Même s’il n’a pas été aussi révolutionnaire qu’Apple voudrait le faire croire, l’iPhone 15 a apporté plusieurs nouveautés intéressantes. Le titane pour la coque. Le bouton Action qui apporte de nouveaux raccourcis programmables. Le port USB-C avec ces usages variés et sa compatibilité avec de nombreux accessoires tiers. Le processeur A17 Pro avec son GPU intégré compatible Ray-Tracing. Son nouveau zoom optique avec téléobjectif périscopique.

Naturellement, Apple ne va pas se reposer sur ses lauriers. En 2024, une autre génération d’iPhone est attendue. Elle devrait débarquer à la rentrée scolaire. Et elle devrait se décliner en plusieurs modèles, avec un iPhone standard pour les budgets les plus serrés et un iPhone Pro Max pour les utilisateurs les plus exigeants.

Bien sûr, pour justifier l’arrivée de ces nouveaux iPhone, Apple devra démontrer sa capacité à innover sur un marché très concurrentiel et mature, où le renouvellement des téléphones est de moins en moins fréquent. Quelles sont ces innovations ? Quand arriveront ces nouveaux téléphones ? Nous répondons à toutes vos questions (et bien plus encore) dans ce dossier que nous mettrons à jour avec les dernières informations. N’hésitez donc pas à le consulter régulièrement.

Traditionnellement, les iPhone sont dévoilés par Apple durant la première quinzaine de septembre. Et plus précisément un mardi autour du 10 septembre. Voici quelques dates qui confirment cette tendance :

iPhone 11 : 10 septembre 2019

iPhone 12 : 23 octobre 2020 (exception due au Covid-19)

iPhone 13 : 14 septembre 2021

iPhone 14 : 7 septembre 2022

iPhone 15 : 12 septembre 2023

La cuvée 2024 ne devrait pas faire exception. Les iPhone 16 devraient donc être annoncés par Apple le mardi 10 septembre 2024, date la plus logique compte tenu des habitudes de la firme. Les précommandes devraient ensuite démarrer le vendredi suivant, soit le 13 septembre 2024. Elles devraient durer pendant une semaine. Le lancement commercial devrait donc avoir lieu le 20 septembre 2024.

Dans des circonstances exceptionnelles, certains produits annoncés par Apple n’ont pas été commercialisés 10 jours après leur annonce. Voici deux exemples célèbres dans l’histoire de la firme : l’iPhone X, premier smartphone avec la fameuse encoche, et la première génération d’Apple Watch. Il n’est donc pas impossible que certains modèles soient repoussés en cas de problèmes liés à l’approvisionnement des pièces détachées, la fabrication des téléphones et la logistique.

📱 Combien de modèles d’iPhone 16 existe-t-il ?

Depuis la génération iPhone 12, chaque génération d’iPhone (hormis la gamme SE) compte 4 modèles chaque année. Le line-up a changé entre les générations 13 et 14 : les modèles « Mini », les plus petits et les plus abordables des iPhone premium, ont été abandonnés au profit des modèles « Plus ».

Les fuites annoncent quatre modèles, comme les années précédentes. L’iPhone standard et l’iPhone Pro Max sont quasiment assurés d’être renouvelés, puisqu’ils génèrent l’essentiel des ventes de smartphones chez Apple. Si Apple conserve le line-up de 2023, la gamme iPhone 16 se déclinerait ainsi :

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

En 2023, une rumeur affirmait qu’Apple préparait un nouvel iPhone encore plus haut de gamme que le modèle Pro Max. Il aurait pu s’appeler « iPhone 15 Ultra ». Il pourrait s’agir de l’iPhone 16 Pro Max dont la taille de l’écran est plus grande que celle de l’iPhone 15 Pro Max.

💶 Combien coûtent les différentes versions de l’iPhone 16 ?

Le prix des iPhone 16 n’est pas encore connu. Et selon la stratégie d’Apple, le positionnement tarifaire de ses nouveaux smartphones pourrait changer significativement. Nous l’avons constaté en 2023 à l’occasion du lancement des iPhone 15 : Apple a baissé le prix de quasiment tous les modèles à capacité de stockage égale.

Certes, certaines capacités ont disparu (iPhone 14 Pro Max 128 Go par exemple). Mais, pour la même quantité de Go, vous payez un iPhone 15 une centaine d’euros moins cher qu’un iPhone 14. Voici pour rappel la grille tarifaire des iPhone 15 :

iPhone 15 :

128 Go : 969 euros

256 Go : 1 099 euros

512 Go : 1 349 euros

iPhone 15 Plus :

128 Go : 1 119 euros

256 Go : 1 249 euros

512 Go : 1 499 euros

iPhone 15 Pro :

128 Go : 1 229 euros

256 Go : 1 359 euros

512 Go : 1 609 euros

1 To : 1 859 euros

iPhone 15 Pro Max :

256 Go : 1 479 euros

512 Go : 1 729 euros

1 To : 1 979 euros

Plusieurs scénarios sont possibles. Compte tenu du succès des iPhone 15, propulsant Apple à la première place mondiale du classement des marques de smartphones, il est très probable que la grille tarifaire des iPhone 16 reste proche de celle des iPhone 15. Il est peu probable qu’Apple baisse à nouveau le prix des iPhone en Europe. Nous espérons seulement qu’ils n’augmenteront pas (ou peu).

📺 Quel est le design de l’iPhone 16 ?

Les iPhone arborent depuis plusieurs années un design assez proche d’une génération à l’autre. Quelques retouches seulement permettent de faire la distinction entre deux smartphones sortis avec un an d’écart. Arrivée de la pilule et de Dynamic Island avec l’iPhone 15. Remplacement du commutateur du mode silencieux avec le Bouton Action et intégration du titane dans la coque avec l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Sans oublier le port UB-C en remplacement du port Lightning. Pour le reste, les changements sont anecdotiques.

Mockups of iPhone 16 and iPhone 16 Pro compared with iPhone 15 and 15 Pro pic.twitter.com/tbi8ioP39n — Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 25, 2024

Avec l’iPhone 16, Apple continuerait dans ce sens. Mais les subtils changements physiques de cette année ne seraient pas plus anodins que ceux apportés par les iPhone 15. Selon un leaker chinois bien connu, Apple adoptera la technologie BRS (pour « Border Réduction Structure »). Cette dernière permet de réduire considérablement les bordures autour des écrans, permettant d’optimiser l’espace d’affichage. Cette technologie arrivera dans un premier temps sur les iPhone 16 Pro et Pro Max.

À l’arrière, l’iPhone 16 changerait à nouveau la disposition des modules photo, à en croire des moulages obtenus par un leaker spécialisé sur les produits de la firme américaine. Apple reviendrait en effet à une configuration verticale et non plus en diagonale. L’iPhone ressemblerait donc à l’iPhone 12 qui, lui aussi, adoptait ce design. Reste à savoir si ce changement n’est qu’ergonomique ou s'il est lié à un changement matériel.

Sur les tranches, les fuites évoquent une nouvelle finition pour le cadre en titane. Ce dernier ne serait plus mat, mais brillant et visuellement plus proche de l’acier inoxydable de l’iPhone 14 Pro Max, par exemple. Ce nouveau cadre en titane arriverait sur les versions Pro et Pro Max de l’iPhone 16. Il n’est pas précisé par la fuite si les versions standard et Plus en profiteraient également. Rappelons que l’acier inoxydable a toujours été exclusif aux versions Pro.

En revanche, les touches tactiles pour remplacer les boutons physiques des iPhone 16 Pro et Pro Max seraient abandonnées. La raison évoquée : la qualité de l’expérience ne serait pas à la hauteur. Un brevet d’Apple indique également que la firme travaille sur l’intégration d’une surface tactile à l’intérieur de l’une des tranches latérales de ses smartphones. Mais là encore, le projet ne verra pas le jour en 2024… s’il se concrétise un jour.

⚙️ Quelles sont les nouveautés techniques de l’iPhone 16 ?

Côté matériel

l’iPhone 16 bénéficiera, comme ses prédécesseurs, de plusieurs changements sur sa fiche technique. Le plus évident est l’arrivée d’un nouveau processeur pour alimenter le système. Ce processeur, qui pourrait être l’A18 ou l’A18 Pro, remplacera l’A17 Pro que vous retrouvez dans les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Ce potentiel A18 Pro, suffisant pour faire fonctionner un modèle génératif d’intelligence artificielle, devrait être exclusif aux iPhone 16 Pro et Pro Max. Reste à savoir ce que proposera Apple avec les iPhone 16 et 16 Plus. L’hypothèse la plus évidente est l’A17 Pro.

Pour répondre aux critiques qui affirment que les iPhone 15 Pro et Pro Max dégagent beaucoup de chaleur quand ils sont franchement sollicités (ou quand ils sont simplement en charge), Apple devrait utiliser un nouveau matériau pour accélérer la dissipation de chaleur. Il s’agit du graphène. Une couche de ce composant serait ajoutée à l’intérieur de tout ou partie du line-up de la rentrée 2024. Il n’est pas confirmé si le graphène sera utilisé uniquement sur la gamme Pro ou aussi sur la gamme standard.

Autre changement attendu dans les iPhone 16 : la généralisation des 8 Go de mémoire vive à tous les modèles. La gamme Pro y est passée en 2023. La gamme standard y passera en 2024. L’augmentation de la RAM est importante pour faire tourner des applications de plus en plus gourmandes et gérer en local les modèles génératifs, que ce soit sur la photo, la vidéo ou la bureautique. En outre, Apple mettrait à jour les connexions WiFi de ces smartphones : WiFi 6E pour les versions classique et Plus ; WiFi 7 pour les versions Pro et Pro Max.

Nous avons vu précédemment qu’Apple adopterait la technologie BRS dans les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. En réduisant les bordures sans pour autant augmenter les dimensions de l’appareil, Apple parviendrait à augmenter la taille des écrans des deux smartphones, passant de 6,1 et 6,7 pouces à 6,27 et 6,86 pouces exactement. Les modèles standard, n’adoptant pas le BRS, conserveraient les tailles d’écran de leurs prédécesseurs respectifs.

La réorganisation interne des iPhone, notamment grâce à l'accroissement des tailles d'écran, permettrait à Apple d'augmenter encore un peu plus la taille des batteries. Tous les modèles seraient concernés, sauf l'iPhone 16 Plus qui conserverait l'accumulateur de son prédécesseur.

En revanche, Apple n’aurait pas encore le temps d’adopter de nouveau verre minéral pour protéger les écrans des iPhone 16. Ce qui veut dire que la firme ne proposera pas d’écran sans reflet en 2024. Une fuite confirme que les verres de protection pour les écrans dénués de reflets n’arriveront chez Apple qu’en 2025, avec la génération ultérieure de téléphone.

Côté logiciel

Les nouveaux iPhone embarqueront logiquement une nouvelle version d’iOS. Numérotée 18, elle sera annoncée lors de la prochaine édition de la WWDC. La plénière la conférence des développeurs d’Apple aura lieu le 10 juin prochain et se déroulera à Cupertino, dans les locaux de la firme. Traditionnellement, Apple annonce lors de cette conférence les nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation, dont iOS.

Cette version, qui sera installée par défaut dans les iPhone 16 et déployée sur les anciens modèles dès la rentrée 2024, apportera plusieurs améliorations. Toutes les nouveautés attendues dans iOS 18 n’arriveront logiquement pas sur tous les anciens smartphones.

Selon les rumeurs, Apple débloquera le placement libre des applications sur les écrans d’accueil, comme sur Android. En outre, l’intelligence artificielle serait bien présente dans le système d’exploitation. Mais Apple n’aurait pas réussi à développer son propre modèle génératif à temps. La firme s’appuierait donc sur des partenaires pour intégrer cette technologie dans ses smartphones. Google, avec son Gemini, ferait partie des candidats.

📸 Quelles sont les améliorations en photo de l’iPhone 16 ?

Les iPhone 16 offriront sans surprise de nouvelles capacités photographiques. Si les versions classiques de 2024 devraient s’inspirer des modèles Pro de 2023, les modèles Pro de 2024 amélioreront les quelques points faibles d’Apple dans certains domaines. Voire améliorer les points forts des smartphones. Notamment le zoom optique : une rumeur affirme que les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max pourraient embarquer un téléobjectif doté d'un tétraprisme pour un rapport de zoom optique qui passerait de 3 à 5.

Plusieurs pistes sont envisagées quant à l’amélioration des capacités photo et vidéo des iPhone 16. Amélioration du zoom continu entre le rapport 2x et le rapport 3x. Réduction du bruit en basse luminosité. Réduction des artefacts. Meilleure isolation des voix et réduction de bruit active en vidéo. À l’heure où nous écrivons ces lignes, outre les maquettes qui dévoilent la nouvelle orientation du module photo, les fuites à propos de la photographie sont rares.

Seule vraie nouveauté attendue par de nombreuses rumeurs : l’arrivée d’un nouveau bouton dédié à la capture de photo sur les versions Pro. Un déclencheur que vous retrouvez depuis bien longtemps sur la tranche des Xperia de Sony, que ce soit le Xperia 1 ou le Xperia 5. Ce déclencheur serait toutefois plus malin.

Il prendrait les photos, bien sûr, mais il pourrait également servir à faire la mise au point. Un déclencheur en deux étapes donc, comme sur les appareils photo numériques. En outre, il serait tactile et permettrait de zoomer et dézoomer avec plus de précision qu’avec l’écran tactile et la roue actuelle d’iOS. Il serait situé sur la tranche de droite des modèles Pro, à quelques centimètres du bouton de mise en marche.