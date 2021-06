Windows 11 supprime Internet Explorer, c’est officiel !

Microsoft vient de confirmer l'absence pure et simple d'Internet Explorer sur Windows 11 au profit de Microsoft Edge. Cette décision n'est pas étonnante toutefois, le constructeur américain ayant annoncé la mort du célèbre navigateur en juin 2022.

Comme vous le savez, Microsoft a profité d'une nouvelle conférence ce 24 juin 2021 pour présenter officiellement Windows 11, son nouvel OS. Au programme, un menu Démarrer flambant neuf, des performances en hausse, une meilleure intégration de la messagerie Teams ou encore la prise en charge des applis Android.

Et pour marquer sa différence avec son prédécesseur, Windows 11 sera dépourvu de nombreuses fonctionnalités disponibles sous Windows 10, comme Cortana par exemple. Microsoft a confirmé la disparition de l'assistant sur la barre des tâches. Seulement, Cortana n'est pas la seule à finir au placard.

Comme le rapportent nos confrères de The Verge, Internet Explorer sera également désactivé sur Windows 11. Il s'agit mine de rien d'une décision historique, puisque c'est la première fois en 20 ans que le navigateur ne sera pas disponible sur un nouvel OS de Microsoft. “L'application de bureau Internet Explorer 11 ne sera plus disponible sur Windows 11″, a donc confirmé un porte-parole de la firme de Redmond.

Microsoft confirme la fin de carrière d'Internet Explorer

Microsoft précise toutefois qu'un mode de compatibilité pour les pages web optimisées pour Internet Explorer sera mis en place sur Windows 11. Reste que la nouvelle n'a rien d'étonnant. En mai 2021, l'entreprise américaine avait d'ores et déjà annoncé la mort d'Internet Explorer. En effet, le navigateur disparaîtra officiellement de Windows 10 le 15 juin 2022. Même constat pour le suivi du navigateur, qui stoppera à la même date.

De fait, les irréductibles qui tenteront d'ouvrir le navigateur après la date fatidique seront immédiatement redirigés vers Microsoft Edge, qui devient d'ailleurs le navigateur par défaut des prochains OS de l'entreprise. Lancé en août 1995, Microsoft a intégré pour la première fois Internet Explorer à Windows 95 en 1997.

Longtemps en position de quasi-monopole, valant au passage un procès antitrust historique à Microsoft en 2001, le navigateur a progressivement vu sa côté de popularité chuter, au profit de nouveaux arrivés plus performants, plus rapides et plus sécurisés, comme Mozilla Firefox, Google Chrome ou encore Opera. Jusqu'à atteindre aujourd'hui seulement 0,71% de parts de marché des navigateurs dans le monde. Le temps de la retraite a sonné pour Internet Explorer !

Source : The Verge