Windows : PowerToys s’enrichit d’une fonction utile qui va vous faire gagner du temps

La suite d’utilitaires pour Windows 10 et Windows 11 PowerToys de Microsoft profite d'une mise à jour pour gagner une fonction pratique ainsi que des améliorations des possibilités existantes.

Certains d'entre vous se souviennent peut-être de Windows 95. À la sortie du système d'exploitation, Microsoft dévoile une suite d'utilitaires optionnels appelés PowerToys. Elle contient plusieurs petits programmes proposant chacun une fonctionnalité précise, non présente dans Windows mais pouvant servir selon vos usages. Par exemple personnaliser les raccourcis accessibles après un clic du bouton droit de la souris. Le tout a été porté sur Windows XP en 2001 avant de disparaître. La surprise fut donc de taille en 2019 avec la résurrection de PowerToys sur Windows 10.

La suite survit à l'arrivée de Windows 11 et depuis, elle ne cesse de s'enrichir au fil du temps. Le grand avantage de PowerToys, c'est la multiplicité des logiciels présents. Tout le monde peut y trouver quelque chose d'intéressant. Les mises à jour sont l'occasion d'en ajouter de nouvelles et de peaufiner les existantes, ce qui est d'ailleurs exactement le cas de la dernière en date faisant passer PowerToys à la version 0.79.

La dernière mise à jour de PowerToys pour Windows 10 et 11 ajoute une fonctionnalité bienvenue

La nouveauté principale concerne Keyboard Manager. De base, cette fonction permet d'affecter n'importe quelle touche ou combinaison de touche à une lettre ou un texte. Vous pouvez faire en sorte qu'appuyer sur C affiche le mot “Cordialement” si vous le voulez. Maintenant, il est possible d'affecter l'ouverture d'un programme ou d'un site Internet. Plus besoin de double clics sur une icône ou de passer par les favoris du navigateur Web, un ou deux appuis sur le clavier suffisent.

L'autre ajout notable de la version 0.79 de PowerToys est la refonte graphique de l'outil Sélecteur de couleurs. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une pipette capable de récupérer la couleur sélectionnée à l'échelle du système, donc peu importe ce qu'affiche votre écran au moment où vous l'utilisez. L'interface du sélecteur est désormais plus moderne et intuitive. Enfin, de nombreux bugs sont corrigés, fluidifiant l'utilisation de la suite d'une manière générale. Vous pouvez télécharger la mise à jour dès maintenant.