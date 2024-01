Microsoft a modifié l'interface de l'installateur Windows. Une première depuis Windows Vista. Il reste cependant quelques détails à régler pour en faire une expérience véritablement moderne.



Il suffit de se servir régulièrement d'un ordinateur sous Windows 11 pour voir à quel point le système évolue au fil des mises à jour. Certaines simplifient la réparation du système, d'autres améliorent l'autonomie de votre PC portable, tandis que plusieurs font la part belle à l'intelligence artificielle pour par exemple rendre vos conversations vocales bien plus claires. Mais Microsoft n'oublie pas ses fondamentaux pour autant. La version Preview numérotée 26040, disponible pour les membres du programme Windows Insider, touche à quelque chose qui n'avait pas bougé d'un iota depuis la sortie de Windows Vista en 2007.

L‘installateur Windows a en effet droit à une cure de jouvence. La firme de Redmond indique ainsi qu'il l'actualise “avec un design beaucoup plus propre et plus moderne. Toutes les fonctionnalités actuelles continueront d'être prises en charge dans l'expérience d'installation du système d'exploitation […], y compris la prise en charge sans assistance, mais seront désormais cohérentes avec l'expérience de mise à niveau et d'installation actuelle disponible pour les appareils exécutant déjà le système d'exploitation Windows”.

On peut voir le changement sur l'image qui sert d'illustration à cet article, et il est notable. D'une manière générale, cela ne va pas modifier fondamentalement votre manière de faire. Installer ou réparer Windows via cette interface se fait toujours en suivant les étapes indiquées à l'écran et celles-ci ont le mérite d'être claires. Mais il reste tout de même quelques petits ajustements à faire. Notamment une curiosité qui aurait pu passer inaperçue.

L'internaute Bob Pony a remarqué que si vous cliquez sur les liens Support ou Legal en bas de la nouvelle interface d'installation, un popup affiche une adresse Web… que vous devrez taper manuellement dans un navigateur pour accéder au site en question. Rien de méchant en soi, mais pour dans une refonte qui se veut “plus moderne”, ce genre de détails fait un peu tache.

Ever wondered what happens if you click one of the links at the bottom left corner in the new Windows Setup, introduced in Windows 11 Build 26040?

Both of them shows a message box that simply says to visit that entire URL, which you have to type manually on another device. 🫠 pic.twitter.com/QYNQSbaThd

— Bob Pony (@TheBobPony) January 27, 2024