Windows 11 : un bouton Copilot va en remplacer un autre bien connu dans la barre des tâches

Microsoft pousse encore plus son assistant virtuel dopé à l'intelligence artificielle Copilot. Un bouton dédié va apparaître dans la barre des tâches de Windows 11, au détriment d'un autre.

Microsoft ne cherche pas le cacher : l'assistant virtuel boosté à l'intelligence artificielle Copilot veut se faire une place de choix sur nos ordinateurs sous Windows 11, et même sous Windows 10. Quitte à forcer un peu la main aux utilisateurs. Via les versions preview de son système d'exploitation, disponibles en s'inscrivant au programme Windows Insider, la firme de Redmond expérimente pour l'imposer plus ou moins subtilement. Par exemple en faisant démarrer Copilot en même temps que le PC.

Histoire d'en rajouter une couche, la dernière version test de Windows 11, numérotée 23595, ajoute une nouveauté dédiée à Copilot. Tout à droite de la barre des tâches apparaît un bouton représentant l'icone de l'assistant virtuel. En cliquant dessus, il s'ouvre, tout simplement. A priori, ce n'est pas un bouleversement majeur. Sauf que Microsoft a choisi d'implémenter ce nouveau raccourci au détriment d'un autre, présent depuis 2009, qui disparaît donc pour laisser sa place.

Windows 11 affichera un bouton Copilot dans la barre des tâches à la place d'un autre

Si vous placez le curseur de votre souris à droite de votre barre des tâches Windows 11, après l'icone des notifications en forme de cloche, vous tomber sur le bouton Afficher le Bureau. Cliquer dessus minimise immédiatement toutes les fenêtres pour, comme son nom l'indique, afficher votre bureau. Avec l'arrivée de Copilot, ce raccourci est désactivé par défaut. Microsoft explique qu'il procède à ce changement “afin de rendre le point d'entrée de Copilot plus clair et plus facilement accessible en le rapprochant de l'endroit où s'ouvre le volet Copilot”.

En effet, l'assistant virtuel s'affiche dans une colonne à la droite de l'écran. Actuellement, il n'est pas possible de la désépingler ou de la redimensionner, mais de tels ajouts sont prévus. Pas de panique si vous êtes un utilisateur régulier du bouton Afficher le Bureau. Il est réactivable en se rendant dans les Paramètres de la barre des tâches puis Comportements de la barre des tâches.