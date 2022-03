Windows 11 : l’installation des mises à jour évolue pour protéger l’environnement

Microsoft continue ses efforts pour rendre Windows 11 plus éco-responsable. Grâce à la build 22557, le système d’exploitation sera en effet capable de détecter lorsque le PC est alimenté en majorité par des énergies renouvelables, comme le solaire ou l’éolien. Dès lors, il installera en priorité les mises à jour durant ce laps de temps.



Alors que le dernier rapport du GIEC sur la crise environnementale se veut encore plus alarmant que les précédents, Microsoft cherche à rendre son système d’exploitation plus éco-responsable. La firme de Redmond a récemment annoncé que Windows 11 se dotera, dans les prochains mois, d’un nouvel onglet dans les Paramètres pour conseiller l’utilisateur sur les moyens d’augmenter la durée de vie de son PC. D’autres fonctionnalités du même type sont à venir.

Dans un billet de blog, l’éditeur présente les autres nouveautés de la build 22557 qui, entre autres, ramène enfin le glisser-déposer dans la barre des tâches. Cette build donc, va également revoir la manière qu’a Windows 11 d’installer ses mises à jour. En effet, Microsoft explique que « Windows Update essaiera de programmer l’installation des mises à jour à des heures spécifiques de la journée lorsque cela permet de réduire les émissions de carbone ».

Windows 11 va prioriser les énergies renouvelables pour installer ses mises à jour

Pour ce faire, Windows 11 va détecter les moments où le PC est alimenté en majorité par des énergies renouvelables. « Dans la mesure du possible, Windows 11 donnera désormais la priorité à l’installation des mises à jour en arrière-plan aux moments où de plus grandes quantités de sources d’énergie propres (comme l’éolien, le solaire et l’hydraulique) sont disponibles », indique ainsi Microsoft.

Reste donc à voir quel impact réel cette fonctionnalité aura sur la consommation d’énergie. Toutefois, vu l’ampleur du parc informatique qui repose sur Windows, gageons que cette nouveauté, même minime, fera la différence. En outre, la build 22557 améliore la gestion de l’abonnement à Microsoft 365 et apporte un nouvel utilitaire de sécurité qui bloque les applications dangereuses. Elle est d’ores et déjà disponible dans le canal Dev pour les membres du programme Insider.

Source : Microsoft