Votre PC est-il compatible avec Windows 11 ? Voici l’application à télécharger pour le vérifier

À l'occasion de l'annonce concernant Windows 11, Microsoft a également dévoilé un tout nouvel outil intitulé PC Health Check. Grâce à lui, vous pouvez savoir si votre ordinateur est compatible avec le nouveau système d'exploitation.

Si la version finalisée de Windows 11 sortira à la fin de l'année, l'information ayant été confirmée par Microsoft, vous pouvez déjà prendre les devants en vous assurant que votre ordinateur est capable d'accueillir le nouvel OS. Car la configuration minimale a changé par rapport à Windows 10. En fonction de sa date d'achat, l'architecture de son processeur ou sa quantité de RAM, il est possible que votre PC ne remplisse pas toutes les conditions nécessaires à l'installation de Windows 11.

Pour vérifier que le système d'exploitation est bien compatible avec votre PC, il existe un nouveau logiciel : Contrôle d'intégrité du PC Windows (PC Health Check en version originale). Grâce à lui, vous devriez savoir si votre ordinateur est capable de faire tourner Windows 11 dès sa sortie… Et de prendre les mesures qui s'imposent le cas échéant.

Télécharger PC Health Check pour vérifier la compatibilité de votre PC avec Windows 11

L'application PC Health Check se présente sous la forme d'un mini centre de contrôle de Windows, qui vous permet d'effectuer diverses opérations : renommer votre PC, gérer vos synchronisations avec OneDrive, vérifier la capacité de stockage de votre partition principale, contrôler que vous disposez bien de la dernière mise à jour de Windows, etc. Et surtout, l'application en question vous propose de vérifier que votre PC est bien compatible avec la prochaine version de l'OS. Un petit bouton vous permet de lancer une analyse instantanée de votre configuration matérielle, afin de vous assurer que votre PC est apte à recevoir Windows 11.

L'utilitaire n'est certes pas très prolixe, puisqu'il se contente d'afficher un unique message indiquant si ou non la configuration est prise en charge par le nouvel OS. On aurait aimé en savoir davantage sur les éventuels composants à changer. Bon, pas de panique : si vous recevez un message d'erreur, Microsoft a de toute façon de loisir de mettre à jour son logiciel d'ici la sortie définitive de Windows 11. Et n'hésitez pas à jeter un oeil à notre article dédié à la configuration minimale pour installer Windows 11, on vous explique tout en détail.