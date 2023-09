Windows 11 va devenir bien plus simple d’utilisation grâce à cette mise à jour dopée à l’IA

La prochaine mise à jour de Windows 11 promet de faire des étincelles. L’OS de Redmond va s’enrichir de très nombreuses fonctionnalités, pour la plupart augmentées à l’IA.

Microsoft annonce les nouveautés dont pourront profiter les utilisateurs de Windows 11 22H2 dès le 26 septembre prochain. Faisons un tour d’horizon des changements qui se profilent avec Microsoft Copilot, le chatbot qui se veut « votre compagnon IA au quotidien ». Cet outil basé sur ChatGPT aura pour mission de vous assister dans toutes vos applications et de « rendre simples des tâches autrefois compliquées ».

Très bientôt, au lieu de disposer vos applications manuellement à l’écran, vous pourrez invoquer Windows Copilot et lui ordonner, par écrit ou par commande vocale, de réarranger les fenêtres d’applications pour vous, automatiquement. Toutes les options de l’OS auxquelles on accédait auparavant en naviguant à travers plusieurs pages de menus et de paramètres seront désormais activables en un clic dans la barre des tâches ou en un raccourci de clavier (Win + C).

Windows 11 va totalement se convertir à l'IA, les utilisateurs vont gagner énormément de temps

L’application Paint se dotera d’un outil de suppression de l’arrière-plan et supportera enfin les calques. Il proposera surtout aux utilisateurs de générer des images en fonction d’une description textuelle, à l’instar d’Image Creator dans Edge. De manière générale, Windows 11 va se faire bien plus utile dans les domaines de la création, de l’édition et de la gestion de contenu. L'appli Photos proposera des outils de retouche et une meilleure gestion de votre photothèque avec des critères de tri dynamiques. Les vidéastes apprécieront l’assistance IA proposée par ClipChamp, avec des suggestions de montage permettant d’obtenir des résultats de qualité professionnelle en un clin d’œil. La Capture d’écran se révélera toujours plus polyvalente, avec la possibilité de capter le son et des vidéos.

Parmi les autres nouveautés remarquables, on notera également :

le nouvel Outlook pour Windows, qui proposera une aide à la rédaction propulsée par l’IA

un explorateur de fichiers modernisé

de nouvelles expériences de rédaction de texte via commande vocale

Windows Backup, qui facilitera la migration vers un nouveau PC Windows 11

Ça y est, Microsoft et l'IA propulsent véritablement Windows et les utilisateurs dans une nouvelle ère. La liste des nouveautés est donc encore très longue, pour la consulter dans son intégralité, rendez-vous sur le site de Microsoft.