Windows 11 : la nouvelle mise à jour permet de garder un œil sur l’activité de votre famille

Windows 11 accueille aujourd’hui une nouvelle mise à jour pour les Insiders. Elle ajoute un Widget qui permet de scruter l’activité familiale sur un PC. Pour le reste, nous n’avons surtout des ajustements et de la correction de bug.

La beta de Windows 11 est disponible depuis plusieurs semaines si vous faites partie du programme Insider (tout le monde peut y accéder). Tous les jeudis, Microsoft publie une nouvelle mise à jour qui apporte ses petites nouveautés. Celle de cette semaine ajoute un Widget familial et corrige nombre de bugs.

Cette mise à jour fait donc passer Windows 11 en version 22000.120. Elle se télécharge toute seule, normalement, mais si ce n’est pas le cas, il suffit d’aller dans les paramètres puis de vérifier s’il y a quelque chose de nouveau via Windows Update. La plus grosse nouveauté de cette semaine, c’est l’apparition d’un nouveau Widget lié à l’outil Family Safety de Microsoft. Dans les faits, cela permet à l’administrateur de voir en un coup d’œil les activités des autres membres de la famille : qui a utilisé le PC, où (si vous avez activé la localisation) et aussi combien de temps. Une fonctionnalité bien utile pour les parents qui veulent contrôler l’utilisation informatique de leur enfant. Bien entendu, il faut paramétrer un groupe familial au préalable sur le site de Microsoft.

Windows 11 build 22000.120 : la liste des nouveautés

Pour le reste, nous n’avons que des changements extrêmement mineurs, comme l’apparition de notifications sur les applications de chat dans la barre des tâches, un redesign mineur du bouton fermeture sur les aperçus (toujours dans la barre des tâches) ou encore un menu contextuel plus compact sur l’explorateur de fichier. Le reste n’est que correction de bugs en tout genre (et il y en a encore un paquet !). Bref, des changements si minimes que vous ne les remarquerez pas. Voici ce qu'il faut retenir :

L'espacement entre les fenêtres lorsque vous faites Alt-TAB a été revu.

Le menu défilant “nouveau” dans l'explorateur de fichiers a été amélioré et est compatible avec le mode sombre.

Le menu contextuel sur un fichier a changé très légèrement son design et est plus compact.

Ce menu contextuel ne clignotera plus (un bug repéré par certains utilisateurs).

Les plantages concernant explorer.exe ont été corrigés.

Le bouton de fermeture des fenêtres aperçu de la barre des tâches connait un léger redesign.

L'auto scrolling a été mis en place sur le Microsoft Store

Windows 11 s’enrichit donc par petites touches au fil des semaines et ça va continuer jusqu’à sa sortie en octobre. Nous attendons surtout les grosses innovations, comme la possibilité d’installer des applications Android sur nos PC. D’autres nouveautés, comme l’auto HDR ou le changement visuel de certaines applications (comme Paint) sont également très attendues et devraient arriver dans les prochaines semaines. La firme de Redmond a par exemple indiqué travailler sur un nouvel outil de capture d'écran, plus souple que l'actuel.

Windows 11 build 22000.120 : la liste des bugs connus

Bien entendu, cette version bêta connaît encore beaucoup de soucis et Microsoft en est conscient. Les bêta testeurs sont d'ailleurs priés de prévenir Microsoft si un bug est repéré. Voici les problèmes connus les plus importants pour l'instant :

La barre de recherche ne détecte pas toujours le texte tapé par l'utilisateur.

Le PC n'est pas forcément listés en cas de clic droit sur le menu Démarrer.

La barre des tâches peut avoir des bugs d'affichage, comme un clignotement.

Le panneau de recherche (la petite loupe) peut ne rien afficher du tout.

Les Widgets affichent du vide.

La barre des tâches peut se bloquer.

Des petits bugs qui n'empêchent pas l'utilisation et qui peuvent se résoudre avec un redémarrage, mais Microsoft veut que son OS soit parfait à la sortie.