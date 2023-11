Windows 11 : encore plus d’utilisateurs pourront faire tourner des applis Android, voici pourquoi

Oppo a annoncé qu’il sera encore plus facile de contrôler ses smartphones depuis un PC sous Android, grâce à un partenariat technologique avec Microsoft.

L'application Mobile connecté pour Windows 11 permet d’accéder instantanément à votre appareil mobile à partir de votre PC et de passer ou de recevoir des appels ou des SMS depuis votre ordinateur ou encore partager des fichiers d’un appareil à l’autre très simplement. Pour ce faire, il vous suffit une fois que votre PC est allumé et que vous avez activé le Bluetooth sur votre téléphone et dans Windows, d’aller dans « Paramètres > Bluetooth et appareils > Mobile connecté » et d’activer l’application.

Si Mobile connecté est préinstallé sur Windows 10/11, les utilisateurs de smartphones doivent se rendre sur le Play Store (ou l’App Store, bien que la version iOS soit plus limitée) pour télécharger l’application « Lien avec Windows ». Lors d’une conférence des développeurs très riche en annonces, Oppo et Microsoft ont annoncé un partenariat qui vise à intégrer nativement « Lien avec Windows » dans certains smartphones du groupe. Les smartphones utilisant les surcouches logicielles ColorOS 14 ou OxygenOS 14 suivant jouiront de fonctionnalités exclusives au sein de Mobile connecté et Lien avec Windows en accédant à un menu rapide :

OnePlus

OPPO Find

OPPO Reno

Realme

OPPO rejoint ainsi Samsung, Honor et Lenovo dans les rangs des compagnies qui souhaitent pousser plus loin encore l'intégration avec Windows.

D’après les propos rapportés par MS Power User, en plus des fonctions de base de Mobile connecté, les utilisateurs des appareils susmentionnés pourront également passer par la fonction Apps de Mobile connecté pour « interagir avec toutes leurs applications Android et le contenu de leur appareil directement sur leur PC, via le Wi-Fi […] en se servant de la souris et du clavier (ou de l’écran tactile) de l’ordinateur pour utiliser les apps Android » dans Windows 11.

Les futurs smartphones d’OPPO pourront également faire office de hotspot sans configuration. « Lorsque votre appareil Android se trouvera à portée de votre PC sous Windows 11, il apparaîtra dans la liste des réseaux Wi-Fi de votre PC. Un simple clic permettra d’activer le hotspot du téléphone et de s’y connecter ».