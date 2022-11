Windows 11 : un nouveau bouton de recherche encore plus massif est disponible sur la barre des tâches

Vous trouviez le nouveau de bouton de recherche de Windows 11 trop gros ? Microsoft vient de le rendre encore plus imposant. Dans la dernière build du système d’exploitation, disponible via le canal Dev, la firme de Redmond a en effet introduit une nouvelle option de design pour celui-ci. Ceci étant dit, il n’est pas seulement massif : il permet de taper sa recherche directement sur la barre des tâches.

C’est un sujet qui va sûrement diviser les utilisateurs de Windows 11 — et les perfectionnistes de l’interface. En juillet dernier, Microsoft avait présenté pour la première fois un nouveau design pour le bouton de recherche de la barre des tâches, rappelant à s’y méprendre son design sous Windows 10. Et pour cause : il est beaucoup plus imposant que la loupe habituelle de la dernière version du système d’exploitation.

La firme de Redmond n’en a ensuite plus donné de nouvelles, jusqu’à il y a quelques semaines, lorsque cette fameuse barre prenant tout de même beaucoup de place a débarqué auprès du grand public. Si celle-ci convient certainement à plusieurs utilisateurs, les autres (notamment celui qui écrit ces lignes) ont déploré la présence de ce bouton qui n’est, finalement, qu’un bouton. En effet, impossible de s’en servir pour taper sa recherche.

Microsoft rectifie le tir sur le nouveau bouton de recherche de Windows 11

Qu’à cela ne tienne, les utilisateurs à remonter ce problème à Microsoft ont visiblement été nombreux puisque la build 25252 de Windows 11, disponible aujourd’hui via le canal Dev, vient corriger ce léger souci. En effet, un nouveau design vient désormais s’ajouter aux autres options, permettant cette fois de recherche directement un élément sur la barre de recherche. Voici donc un récapitulatif de toutes les options de recherches disponibles via les Paramètres :

Pas d’icône : aucune option de recherche dans la barre des tâches

: aucune option de recherche dans la barre des tâches Icône de recherche : design habituel du bouton recherche en forme de loupe

design habituel du bouton recherche en forme de loupe Bouton de recherche : design introduit il y a quelques semaines, longue barre de recherche qui ouvre le menu Démarrer

: design introduit il y a quelques semaines, longue barre de recherche qui ouvre le menu Démarrer Boîte de recherche : barre encore plus grande que le bouton, mais dans lequel il est possible de taper sa recherche

Reste désormais à déterminer si cela suffira à convaincre les plus sceptiques — qui ne manqueront pas d’argumenter qu’il suffit d’appuyer sur le bouton Windows de son clavier, puis de taper directement sa recherche pour obtenir exactement le même résultat. Quoiqu’il en soit, vous pouvez tester cette petite fonctionnalité nostalgique de Windows 10 si vous êtes membre Insider sur le canal Dev.