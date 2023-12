Windows 11 : Copilot passe à ChatGPT-4 Turbo et au nouveau DALL-E 3, qu’est-ce que ça change ?

Microsoft annonce les futurs ajouts de son intelligence artificielle Copilot, en tête desquels l'intégration de ChatGPT-4 Turbo et du nouveau modèle de DALL-E 3. D'autres nouveautés sont aussi au rendez-vous.

L'assistant virtuel dopé à l'intelligence artificielle de Microsoft Copilot n'est arrivé que l'été dernier sur Windows 11, mais son évolution est fulgurante. Certes, nous autres européens en sommes encore privés, même s'il existe une astuce pour l'utiliser malgré tout. Toujours est-il que la firme de Redmond ne cesse d'améliorer son chatbot en l'agrémentant de nouveautés intéressantes. En cette fin d'année 2023, l'entreprise annonce d'ailleurs pas mal d'ajouts.

Le premier est le passage à ChatGPT-4 dans sa version Turbo. Plus puissante et rapide que la “classique”, elle permettra selon Microsoft d'accomplir “des tâches plus complexes et plus longues comme écrire du code et plus”. À propos de code, Copilot va justement s'enrichir d'une fonction lui permettant de générer un code informatique selon une demande écrite en langage naturel. Le résultat sera lancé et testé dans un environnement virtuel sécurisé avant d'être affiché.

Copilot utilisera bientôt ChatGPT-4 Turbo et le dernier modèle de DALL-E 3

Autre grande nouveauté, l'intégration du plus récent modèle de DALL-E 3, célèbre programme de génération d'images. Il suffit d'écrire ce que vous souhaitez dans Copilot et l'IA fait le reste. Vous pouvez voir la différence entre DALL-E 3 ancienne et nouvelle version sur la capture ci-dessous. La requête est : “Dans un style photoréaliste, un stégosaure se faisant faire les plaques osseuses dans un salon de manucure”. On voit vient bien que le résultat de droite possède un niveau de détails plus élevé que celui de gauche.

Parmi les autres nouveautés à venir dans Copilot, on note un nouveau système de recherche multimodal. Concrètement, cela permet aux réponses du chatbot d'être plus précises. Par exemple : en lui donnant une photo du lancement d'une fusée, il est capable de dire laquelle il s'agit et quel jour elle a décollé. Avant, l'assistant aurait simplement décrit la photo. Enfin, l'assistant virtuel va pouvoir résumer une vidéo en train d'être lue dans le navigateur Edge, ou bien répondre aux questions que vous avez à son sujet. Toutes ces fonctionnalités sont actuellement testées auprès d'un petit nombre d'utilisateurs avant leur déploiement général.