Microsoft lance Copilot Pro, un abonnement mensuel pour son IA à 22 euros par mois

Microsoft vient d'introduire un abonnement mensuel pour Copilot, rendant ainsi payantes les meilleures fonctionnalités de l’IA intégrée à son navigateur Edge. Voici ce que l’on sait déjà de cette formule.

Microsoft Edge est l'un des rares navigateurs à proposer un assistant IA intégré, Copilot, qui peut aider les utilisateurs dans diverses tâches, telles que la recherche sur le web, la génération d'images et une partie conversationnelle de type ChatGPT. Copilot, anciennement connu sous le nom de Bing Chat, est actuellement gratuit pour tous les utilisateurs et offre même un accès aux modèles d'IA les plus récents et les plus avancés, tels que GPT-4 Turbo et Dall-E 3 de ChatGPT.

Cependant, cela vient de changer, car Microsoft a finalement introduit une version payante de Copilot Pro qui offrire plus de fonctionnalités et d'avantages aux utilisateurs qui sont prêts à payer un forfait mensuel. Comme l'avait dévoilé un rapport d'Android Authority, des références de code à Copilot Pro ont été trouvées dans les dernières mises à jour du navigateur Edge pour Android quelques heures avant le lancement officiel, indiquant que Microsoft testait déjà la fonctionnalité en interne ces derniers jours.

Microsoft introduit Copilot Pro, sa nouvelle formule payante

Copilot Pro est similaire à ChatGPT Plus, le service d’abonnement d’OpenAI, qui donne aux utilisateurs l'accès à plus de fonctions et de ressources pour son IA. Copilot Pro offrira probablement aux utilisateurs l'accès aux modèles d'IA les plus récents, tels que le GPT-4 Turbo d’OpenAI, qui est plus rapide et plus précis que les versions précédentes.

Copilot Pro offre également aux utilisateurs un accès prioritaire au serveur, ce qui signifie qu'ils obtiendront des réponses plus rapides et plus fiables de la part de Copilot. De plus, Copilot Pro offre aux utilisateurs une génération d'images de “haute qualité”, ce qui pourrait signifier des images plus réalistes et de meilleure qualité de Dall-E 3.

Le code source de la fonctionnalité a également dévoilé que Copilot Pro aura une option “pay wall upsell”, ce qui signifie que les utilisateurs qui utilisent la version gratuite de Copilot seront invités à passer à Copilot Pro s'ils veulent accéder à certaines fonctionnalités ou à certains modèles. Cela implique que Microsoft prévoit probablement de limiter ou de supprimer certains des avantages gratuits que Copilot offre actuellement en matière d'IA, dont par exemple la génération d’images.

Le plus intéressant est que l'abonnement Copilot Pro sera le moyen pour le grand public d'accéder aux Copilots pour Word, Excel, PowerPoint, Excel, OneNote et Outlook, mais pas Teams. À noter qu'un abonnement Microsoft 365 Personnel ou Famille est nécessaire.

Microsoft cherche à rentabiliser son IA Copilot

On imagine que la raison de cette décision est probablement de récupérer une partie des coûts encourus par Microsoft pour l'intégration de ChatGPT dans Copilot. ChatGPT est l'un des modèles d'IA les plus avancés et les plus coûteux au monde, et son fonctionnement nécessite une puissance de calcul et des ressources considérables. Selon certaines estimations, le fonctionnement de ChatGPT pourrait coûter jusqu'à 700 000 dollars par jour.

C'est notamment pour cela que ChatGPT a lancé son propre abonnement Plus en février 2023, et que Microsoft pourrait donc faire de même avec Copilot Pro. À l’heure actuelle, l’entreprise perd probablement énormément d’argent à chaque recherche effectuée par les utilisateurs de Copilot.

Copilot Pro est dès à présent disponible pour tous les utilisateurs, à un tarif de 22 euros par mois. La formule vous donnera également accès à un éditeur “GPT”, comme ChatGPT Plus, qui a récemment profité de l’ajout d’un magasin de modèles spécialisés pour rémunérer les créateurs. Copilot Pro devrait changer la donne pour les utilisateurs qui souhaitent tirer le meilleur parti de Copilot et de ChatGPT, mais il pourrait également aliéner certains utilisateurs habitués à bénéficier des fonctions d'IA gratuites de Copilot.