Windows 11 22H2 : découvrez toutes les nouveautés attendues sur la mise à jour Sun Valley 2

Microsoft s’apprête à lancer la première mise à jour majeure de fonctionnalités du système d’exploitation Windows 11, la version 22H2 ou Sun Valley 2. Voici toutes les nouveautés que l’on peut attendre.

Windows 11 22H2 devrait arriver d’ici quelques jours, et on sait déjà qu’il s’agit de première mise à jour importante que recevra le système d’exploitation, à l’image de Windows 10 Anniversary Update. Il s’agissait à l’origine de l’unique mise à jour de fonctionnalités dont allait profiter Windows 11 en 2022, mais Microsoft a finalement décidé d’opter pour plus d’une mise à jour par an. On vous détaille toutes les nouveautés attendues.

Améliorations du Menu Démarrer

La mise à jour 22H2 devrait permettre aux utilisateurs de Windows 11 d’épingler davantage d'applications ou d'activités dans la section des recommandations du menu Démarrer. Il serait également possible de forcer l'onglet des recommandations du menu Démarrer à ouvrir des fichiers dans Office Web si votre appareil n'est pas livré avec des applications de bureau complètes, un changement attendu par de nombreux utilisateurs.

La barre des tâches fait revenir le glisser-déposer

La prochaine mise à jour de Windows 11 devrait marquer le retour de la fonctionnalité de glisser-déposer. Pourtant considérée comme indispensable par de nombreux utilisateurs, celle-ci avait été abandonnée après Windows 10. Des applications permettant le drag-and-drop avaient donc vu le jour sur le système d’exploitation. Face à la colère des utilisateurs, Microsoft va donc enfin faire revenir la fonctionnalité sur son OS. Les utilisateurs pourront donc enfin faire glisser leurs fichiers sur les applications épinglées à la barre des tâches, ou encore faire glisser les applications sur la barre des tâches pour créer des raccourcis.

On peut également noter que la barre des tâches devrait être optimisée sur les tablettes. Elle devrait ainsi mieux s’adapter aux différentes positions de votre appareil, notamment si votre écran est plié ou déplié.

Le gestionnaire des tâches change de design

Comme nous l’avions vu précédemment, la mise à jour 22H2 va apporter une refonte du design du gestionnaire des tâches à tous les utilisateurs. La nouvelle fenêtre du gestionnaire des tâches utilise le thème Mica et prend enfin en charge le mode sombre.

Les onglets vont changer de place, puisque Microsoft a remplacé la rangée horizontale par une pile verticale de boutons de navigation qui reflète ce qu’on retrouve dans des applications comme Paramètres et Sécurité Windows. Heureusement, les utilisateurs ne seront pas totalement dépaysés, puisque les informations affichées sur votre système dont notamment les processus, les performances ou encore l’historique des applications seront les mêmes.

Windows 11 22H2 modifie plusieurs éléments de son design

La mise à jour 22H2 apportera plusieurs changements au niveau de l’interface. On aura par exemple droit à une amélioration de l’outil pour redimensionner les fenêtres. Les animations ont notamment été retravaillées et des icônes de l’application concernées apparaissent lorsque vous placez vos fenêtres.

De plus, les commandes multimédia, ces petites fenêtres flottantes en bas à droite quand vous écoutez de la musique, ont été améliorées. Ainsi, le thème de la fenêtre s’adaptera automatiquement à celui de votre OS sur l’écran de verrouillage.

Les mises à jour seront plus respectueuses de l’environnement

Microsoft devrait désormais utiliser les données de ses partenaires electricityMap ou WattTime pour permettre de réduire les émissions de carbone des mises à jour de Windows 11. Si vous avez sélectionné l’option permettant à votre système d’installer automatiquement des mises à jour, celui-ci devrait maintenant profiter des moments où de grandes quantités de sources d’énergie propre sont disponibles sur le réseau électrique.

L’explorateur de fichier et Windows Spotlight font peau neuve

Avec Windows 11 22H2, Microsoft va également apporter des changements à son explorateur de fichier. La page principale a été renommée en « Accueil », les dossiers fréquemment utilisés font désormais partie de la section « Accès rapide » et les dossiers épinglés ont été renommés « Favoris ».

La version de Windows Spotlight sur le bureau s’inspire désormais de la fonctionnalité Spotlight déjà existante sur l’écran de verrouillage.

Quand sera disponible Windows 11 22H2 ?

Comme nous l’avions vu hier, la grosse mise à jour Sun Valley 2 devrait arriver dès ce mois-ci, puisque le célèbre leaker Walking Cat a dévoilé dans un tweet que Microsoft prévoit de déployer la version RTM (définitive) le 24 mai prochain, soit dans quelques jours seulement. Tous les utilisateurs devraient donc pouvoir l’installer dans les jours qui suivent.