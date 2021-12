Windows 11 : le bloc-notes bénéficie enfin d’un nouveau design

Le bloc-notes est sans doute l’une des applications les plus anciennes de Windows. Toujours présente sur Windows 11, elle va bientôt accueillir une innovation majeure : l’ajout d’un mode sombre. Elle va aussi connaître quelques petits changements au niveau du design.

C’est un logiciel aussi vieux que Windows : le bloc-notes (Notepad dans la langue de Bill Gates). Présent depuis la toute première version du système d’exploitation, il va bientôt connaître un changement d’importance dans Windows 11.

Le bloc-notes est actuellement présent sur Windows 11, mais très prochainement, la firme de Redmond va le modifier via une mise à jour. Cette version est d’ores et déjà disponible pour certains Insiders et apporte des nouveautés intéressantes.

Windows 11 ajoute le monde sombre dans son bloc-notes

Le fonctionnement du bloc-notes nouvelle version ne change pas de l’actuel. Nous avons toujours un outil de traitement de texte pur, brut de décoffrage. Cependant, on remarque que le ruban a été simplifié, avec trois menus (Fichier, Modifier, Affichage) légèrement plus gros. On remarque aussi l’apparition d’une petite roue dentée tout à droite de ce bandeau. En cliquant dessus, nous arrivons aux menu des paramètres. Ce dernier permet de changer la police d’écriture de l’application, mais aussi et surtout d’activer le mode sombre. Actuellement, quasiment toutes les applications de Windows 11 disposent de ce dit mode, mais ce n’est pas le cas du bloc-notes.

Une fois activé, nous avons donc un logiciel qui propose un fond noir et un texte blanc, beaucoup plus reposant pour les yeux. Il fonctionne ainsi de la même manière que Word, qui dispose de son mode sombre depuis quelques années déjà. A noter que comme sur les autres applications Windows 11, le bloc-notes peut « suivre » l’aspect général de l’OS.

D’autres petits ajouts font leur apparition dans ce nouveau bloc-notes. Par exemple, la fonction rechercher et remplacer permet maintenant de prendre en charge tous les mots visés. Pour le moment, cette nouvelle itération n’est disponible que pour les Insiders, mais devrait arriver pour le grand public d’ici quelques semaines.

Windows 11 continue donc de s’améliorer par petites touches, ce qui devrait ravir les utilisateur de ce logiciel certes simple, mais diablement fiable et efficace.

Source : Microsoft