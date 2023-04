Windows 11 : comment améliorer votre débit Internet avec la fréquence 5 GHz

Il se peut que vous n’utilisiez pas votre routeur WiFi au meilleur de ses capacités. En effet, votre PC ne se connecte pas nécessairement à une fréquence 5 GHz, ce qui permettrait pourtant d’améliorer votre débit. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment vous assurer que vous tirez pleinement parti de votre connexion.

Connaissez-vous la différence entre le WiFi 2,4 GHz et 5 GHz ? Concrètement, il s’agit de deux fréquences sur lequel le réseau WiFi se diffuse. Il en existe une troisième, 6 GHz, qui est assez peu utilisée par le grand public et dont nous ne parlerons donc pas aujourd’hui. La différence, elle se trouve, au niveau des performances permises par les deux fréquences. La 5 GHz est plus puissante et offre un meilleur débit, mais se diffuse moins loin que la 2,4 GHz.

Aujourd’hui, la plupart des routeurs WiFi proposent la fréquence 5 GHz, et la plupart des appareils modernes y sont compatibles. Autrement dit, si votre appareil se trouve relativement près de votre routeur, mieux vaut se connecter la fréquence 5 GHz pour profiter du meilleur débit possible. Pourtant, sur Windows 11, le PC ne se connecte pas automatiquement à cette dernière. Nous allons donc vous expliquer comment vous assurer que vous profitez bien du meilleur réseau possible dans votre foyer.

Comment connecter automatiquement Windows 11 au réseau WiFi 2,5 GHz

La première chose à faire est donc de vous assurer que votre routeur propose bien une connexion en 5 GHz. Pour cela, consultez le manuel de celui-ci ou contactez directement votre opérateur. Pour votre PC, puisqu’il tourne sur Windows 11, il devrait théoriquement disposer de la technologie nécessaire pour recevoir cette fréquence. Une fois chose faite, voici comment connecter votre PC :

Faites un clic droit sur le menu Démarrer puis cliquez sur Gestionnaire des périphériques Déroulez le menu Cartes réseau Cherchez l’élément qui indique WiFi ou wireless Faites un clic droit dessus puis sélectionnez Propriétés Rendez-vous dans l’onglet Avancé Dans le menu de gauche, sélectionnez Bande privilégiée Dans le menu déroulant de droite, sélectionnez Préférez la bande 5 GHz Cliquez sur OK

Et voilà ! Avec cette manipulation toute simple, vous vous assurez d’être constamment connecté à la meilleure fréquence possible, et donc de profiter du meilleur débit possible avec votre routeur.