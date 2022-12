Windows 11 : un employé de Microsoft révèle accidentellement une nouvelle fonctionnalité

Les onglets de l’explorateur de fichiers étaient l’une des fonctionnalités les plus attendues par les utilisateurs du système d’exploitation de Microsoft, et il semblerait qu’elle va bientôt arriver sur une autre application.

Au début de l'année, Microsoft a enfin ajouté des onglets à l'explorateur de fichiers de Windows 11 après avoir reçu des commentaires de la part des Insiders qui le demandaient depuis des années. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'ouvrir plusieurs dossiers et répertoires dans une seule fenêtre, tout comme un navigateur Web permet aux utilisateurs d'ouvrir plusieurs pages Web dans une seule fenêtre.

Cependant, l’explorateur de fichiers ne sera pas la seule application de Windows 11 à recevoir ces nouveaux onglets. En effet, Microsoft envisage désormais d'intégrer des onglets à l'application Bloc-notes.

Bloc-notes va bientôt avoir droit à des onglets sur Windows 11

Sur Twitter, un employé de Microsoft a publié une capture d’écran d’une version confidentielle de l’application Bloc-notes, qui n’est pas encore disponible pour le public. Sur celle-ci, on peut voir une nouvelle interface avec des onglets.

La capture d’écran est même accompagnée d’une note « confidentiel, ne pas discuter des fonctionnalités ou prendre des captures d'écran ». Cet avertissement n'a clairement pas réussi à faire son travail, et la capture d'écran indique donc que les onglets sont en test et pourraient arriver chez les Windows Insiders d’ici quelques jours.

Tout comme les onglets de l'explorateur de fichiers, les onglets eux-mêmes apparaissent en haut de l'application et permettent à l'utilisateur d'ouvrir plusieurs fichiers .txt dans la même fenêtre. L’ajout d’onglets dans le bloc-notes est donc une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui en avaient besoin, et qui devaient jusqu’à présent ouvrir plusieurs fois l’application pour prendre différentes notes à la fois.

Étant donné que nous dépendons tous des onglets dans les navigateurs Web, il est difficile de croire qu'ils ne sont pas plus omniprésents dans d'autres applications. En tout cas, cela fait des années que Microsoft travaille depuis, puisque par le passé, l’entreprise avait déjà testé cette fonctionnalité sur toutes ses applications Windows 10 sous le nom de « sets ». Cependant, celle-ci avait depuis été annulée.